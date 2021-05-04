Tam kapanmada dinlenme-aktivite dengesini koruyun

İçinde bulunduğumuz tam kapanma sürecinde hareketsizliğin veya yanlış dinlenme, birçok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Bu süreçte dinlenme-aktivite dengesini korumak ise büyük önem taşıyor.

Hareketsiz yaşam, birçok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Yanlış tekniklerle uzanıp dinlenmek dahi tehlikeli olabiliyor. Özellikle pandemi sürecinde birçok kişinin daha az hareket ettiğini belirten Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, hareketsiz yaşamın sebep olabileceği hastalıklar ve doğru dinlenme şekilleri ile ilgili bilgi verdi.

İçinde bulunduğumuz tam kapanma sürecinde evlerimizde geçirdiğimiz sürede dinlenme ve hareket etmeyi dengelemek gerektiğini söyleyen Konakoğlu, bu dönemde fiziksel uygunluğumuzu korumak ve sürdürmek için birtakım konulara özen göstermemiz gerektiğini ve gün içerisinde uzanma, ayakta durma, oturma sürelerinin dengeli bir şekilde ayarlanması gerektiğini ifade etti.

KAS DAYANIKLILIĞI AZALABİLİR

Vücudumuzdaki kasların belli bir çalışma kapasitesi olduğunu ve bu kasları kullanmadığımızda kasların dayanıklılığının azaldığını ifade eden Konakoğlu, "Eğer hareketsiz yaşam tarzında uzun süre kalırsak bir süre sonra vücudumuzdaki kasları kullanmak istediğimizde, belli bir işi belli bir pozisyonda yapmak istediğimizde daha çabuk yorulacağız. Böyle durumlarda hareket etmek istemiyoruz, uzanıp yatmak ve kendimizi kaldırmamak istiyoruz. Bunun sebebini ise çok anlayamıyoruz. Aslında bu, tamamen hareketsizliğe bağlı olarak kas dayanıklılık kapasitemizin azalmasıyla ilgili bir durum.” ifadelerini kullandı.

EV İÇİNDE EGZERSİZLER FAYDALI OLABİLİR

Hareket ederek, kasları güçlendirmek gerektiğini dile getiren Konakoğlu, özellikle evde vakit geçirirken televizyon karşısında bilgisayarı kucağa alıp, yumuşak kanepelere gömülme durumunda tamamen bel ve boyun sağlığına zarar veren omurga problemlerine davetiye çıkarıldığının altını çizerek, "Dolayısıyla kaslarımızı uzun süre kullanmadığımızda ve kas gücümüz azaldığında ve uzun süre ayakta durmayıp kemiklerimize ağırlık bindirmediğimizde, oturduğumuzda veya uzandığımızda kemiklerimize yeterli ağırlık verilmediği için kemik yıkım süreci hızlanıyor. Özellikle ileri yaşlarda bunu fazlaca gözlemliyoruz. Kaslardaki dayanıklılığın azalması, günün sonunda kardiyovasküler dayanıklılığın azalmasına da sebep oluyor. Çünkü kalp de kas ile çalışıyor. Kalp kasımızın da dayanıklılığı azalıyor.” dedi.

Gün içerisinde yapılacak hareketler ile ilgili tavsiyelerde bulunan Konakoğlu, en az 30 dakikalık yürüyüşler yapılabileceğini ayrıca ev içinde yapılabildiği kadarıyla germe, güçlendirme egzersizlerinin faydalı olabileceğini ve özellikle vücudun ön taraftaki kaslarının esnetilebileceğini söyledi. Konakoğlu, vücut ağırlığı ile yapılan egzersizlerin de fiziksel kapasiteyi koruyucu olacağını dile getirdi.