Tam kapanmada egzersiz yapmayı ihmal etmeyin

Kalp ve damar sağlığı için egzersizin çok büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Op. Dr. İhsan Alur, tam kapanma döneminde evde hafif de olsa egzersizin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Araştırmalar, egzersizin kronik dönemde kalp ve damar sistemi üzerinde oldukça faydalı düzenleyici etkileri bulunduğunu gösteriyor. Devamlı ve düzenli yapılan egzersizin yüksek tansiyonu düşürdüğü, damar sertliğini azalttığı, enerji metabolizmasını düzenlediği, zararlı oksijen ürünlerini yok ettiği, iltihaplanmayı azaltıcı etki gösterdiği, dinlenme kalp hızını azalttığı ve kalbin kasılma gücünü, bir atımdaki kan hacmini ve bir dakikada pompaladığı kan miktarını arttırdığı biliniyor.

Egzersizin periferik damar direncinin azalmasını sağlayarak iskelet kaslarına kan akımını ve iskelet kaslarında kılcal damarların sayısını da artırdığını vurgulayan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, yapılan çalışmalarda düzenli yapılan egzersizin kalpteki kılcal damarların sayısını artırdığı, bunun sonucunda koroner kan akımının arttığı, iskemiye (belirli bir dokudaki kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi) karşı direnci artırdığının gösterildiğini kaydetti.

BİRÇOK HASTALIĞI ÖNLÜYOR

Egzersizin kötü huylu kolesterolü (LDL kolesterol) düşürdüğü, iyi huylu kolesterolü (HDL kolesterol) yükselttiği ve dolaylı olarak damar sertliği olarak bilinen aterosklerozu azalttığını ifade eden Op. Dr. Alur, klinik çalışmalarda egzersizin kalp ve damar hastalıklarına, tip 2 diyabete, obeziteye ve depresyona karşı koruyucu etkisi olduğunun, kan basıncı kontrolünü kolaylaştırdığının, sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımına bağlı olumsuz etkileri azalttığının ve kan yağları (kolesterol ve trigliserit) üzerinde olumlu yönde etkisi olduğunun kanıtlandığını söyledi.

TAM KAPANMADA EGZERSİZİ İHMAL ETMEYİN

Tam kapanma sürecinde olduğumuz bu günlerde kapalı alanda dahi olsa evde egzersiz ve hafif sporun ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Alur, "İskelet kaslarımızı aktif tutmalı, kalp ve damar hastalıklarına karşı kendimizi korumalıyız.” uyarısında bulundu.

Kalp ve damar sisteminin vücudumuzdaki temel işlevinin tüm organ ve dokulara başta oksijen olmak üzere yaşamsal besinlerin ulaştırılması; doku ve organlarda birikmiş olan zararlı toksik maddelerin de dokulardan uzaklaştırılması olduğunu söyleyen Op. Dr. Alur, kalp ve damar sisteminin, insan vücudunda aslında bir çeşit taşıyıcı ve aktarıcı sistem olduğunu, etkili ve fonksiyonel bir taşıyıcı sistem için sağlıklı bir kalbe, sağlıklı atardamarlara ve sağlıklı toplardamarlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Egzersizin temel olarak vücudumuzda bulunan kasları çalıştıran, harekete geçiren ve güçlendiren bir aktivite olduğunu hatırlatan Alur, "İşte bu yüzden kalp ve damar sisteminin egzersiz sırasında başlıca görevi, çizgili kasların enerji ihtiyacını karşılamak, bu doğrultuda uyum sağlamak, oksijen ve besin talebini karşılamak, gerekli kan dolaşımını sağlamaktır.” şeklinde konuştu.

UZAMIŞ EGZERSİZ TEHLİKELİ OLABİLİR

Egzersiz anında kalp ve damar sisteminde ani değişikliklerin olduğunu, bu ani değişimlerin aslında kalp ve damar sistemi için oldukça yorucu olduğunu, uzamış egzersizlerin de yıpratıcı ve tehlikeli olabileceğini sözlerine ekleyen Op. Dr. Alur, egzersizin ancak düzenli ve bilinçli olarak yapılırsa yararlı olabileceğini vurguladı.

Op. Dr. Alur, egzersiz sırasında vücudumuzda yaşanan değişiklikleri şu şekilde sıraladı:

- Egzersizin başında adrenalin ve noradrenalin salgılanmaya başlar.

- Vagal aktivite (vagus siniri uyarımı) azalır.

- Oksijen tüketimi ve karbondioksit üretimi artar.

- Egzersizin ilerleyen döneminde yani anaerobik evrede (oksijensiz enerji üretimi) laktik asit üretimi artar.

- Kan pH'sı artar, asidoz gelişir.

- Vücuttaki enerji rezervleri azalır.

- Reaktif oksijen radikalleri (zararlı oksijen ürünleri) yükselmeye başlar.