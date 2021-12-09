Tamamen formsuz olduğunuzu gösteren 7 belirti

Özellikle salgının getirdiği kısıtlamalarla birlikte birçok kişi hareketsiz bir yaşam tarzı yaşamaya başladı ve bu, genel sağlığımızı olumsuz yönde etkiledi. İşte formsuz olduğunuzu gösteren 7 işaret.

Pandemi şüphesiz fiziksel ve zihinsel sağlığımıza zarar verdi. Genel olarak, insanlar daha tembel ve vücutları hakkında daha dikkatsiz hale geldi. Kilo aldıysanız veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız, tüm bunlar formunuzu kaybettiğiniz anlamına gelebilir.

Egzersizden sağlıklı beslenmeye kadar her şey vücudunuzda ve ruhunuzda olumlu değişiklikleri sağlayabilir.

Ancak, önce herhangi bir şeyi değiştirmeniz gerekip gerekmediğini belirlemeniz gerekir. İşte formda olmadığınızı gösteren bazı işaretler:

EN KÜÇÜK HAREKETLERDE BİLE NEFES DARLIĞI ÇEKMEK

Ayakkabı bağcıklarını bağlamak için eğildiğinizde hiç nefes nefese kaldığınız oldu mu? Durağa kadar yürüdüğünüzde maraton koşmuş gibi hissettiniz mi?

Sağlıklı ve fit bir insan genellikle asansör yerine merdivenleri kullanmayı tercih eder. Aksine, kişi formsuz olduğunda, en ufak bir harekette nefessiz kalması daha olasıdır ve bu da onları sürekli asansör kullanmaya yönlendirir.

Kısa bir yürüyüşten veya merdiven çıktıktan sonra nefesiniz ağırlaşıyorsa, bunun ne kadar ciddi olduğunu anlamanız gerekir. Bu anormaldir ve vücudunuzun egzersiz için size yalvardığının ilk işaretlerinden biridir. Ve uzun süreli koronavirüs belirtileri ile ilgili bahaneler burada yardımcı olmaz, dahası, bu akciğerlerin ve kalbin durumunu kontrol etmek, sağlığınıza dikkat etmek ve daha aktif olmak, egzersize daha fazla ilgi göstermek ve sağlıklı düşük kalorili yemek yemek için bir nedendir.

DİNLENME DURUMUNDA KALP ATIŞ HIZININ YÜKSEK OLMASI

Nefes almanın yanı sıra, kalp atış hızınız da size ne kadar formda olduğunuzu söyleyebilir. Egzersiz saati ile herhangi bir zamanda kalp atış hızınızı takip edebilirsiniz.

Yaşınıza bağlı olarak, kalp atış hızınız istirahatte dakikada 100 atıştan ve egzersiz sırasında 140-190 atıştan az olmalıdır. Kalp atış hızınız yükseldikçe, normal bir hıza dönene kadar eğer sağlıklı durumdaysanız dakikada yaklaşık 20 atış düşer. Kalp atış hızının yavaşlaması daha uzun sürerse, bu sağlığınızın risk altında olduğunun ilk işaretidir.

Hareket etmediğiniz ve dinlendiğiniz zamanlarda dahi kalp atış hızınızın yüksek olduğunu fark ederseniz, bu formda olmadığınız anlamına gelir. Bu durum endişeli, susuz kalmış, stresli ve sağlığınıza yönelik bir tehdit işareti olan uykusuz olduğunuzu da gösterebilir.

Haftada en az 2 veya 3 kez 30 dakika boyunca yürüyüş, koşu veya bisiklete binme gibi kardiyo egzersizleri yapmayı deneyin, bu dinlenme kalp atış hızınızda bir fark yaratacaktır.

ÇOK SIK HASTALANMAK

Vücudunuz bir hastalık veya kendi tembelliğiniz nedeniyle zayıfladığında, kırgınlıklara ve çeşitli hastalıklara daha yatkın hale gelirsiniz. Ve bu ciddi bir durumdur.

Ayrıca sırtınızda, boynunuzda, omuzlarınızda ve vücudunuzun herhangi bir yerinde sık sık ağrı hissedebilirsiniz. Bu durum ihmal edilmemeli ve daha fazla zarar görmemek için düzenli egzersiz yapmaya başlamalısınız. Yapacağınız düzenli egzersizler kaslarınızı güçlendirecek, kilo vermenize yardımcı olacak ve ağrılardan kurtulmanızı sağlayacaktır.

Aynısı sık görülen rahatsızlıklar için de geçerlidir. Hareketsiz bir yaşam tarzında vücudunuzun bağışıklık sistemi gerektiği kadar iyi çalışmayabilir. Egzersiz, bağışıklık sisteminizi sağlıklı tutar. Ayrıca, düzenli olarak egzersiz yaptığınızda, sağlıklı kalmamıza yardımcı olan vitamin ve mineraller içeren daha sağlıklı yiyecekler de dahil olmak üzere yeme alışkanlıklarımıza daha fazla dikkat etme eğiliminde olursunuz.

DURUŞ BOZUKLUĞUNUN OLMASI

Yeterince egzersiz yapmadığımızda karın, üst sırt ve omuz kaslarımız zayıflayarak duruş bozukluğuna neden olabilir. Omuzlarınız dik bir şekilde kalmaya çalışın.

Duruş problemlerini önlemek için kuvvet egzesizleri gibi aktivitelerle kas kuvveti oluşturmaya çalışın.

UYKU PROBLEMLERİ YAŞAMAK

Formsuzluk, sağlıksız beslenme ve her türlü kaygı, uyku problemlerine neden olabilir. Bu aynı zamanda vücudunuzun aşırı stres altında olduğu ve sağlığınız için bir tehdit olduğu anlamına gelir.

Uyku eksikliği veya kalitesiz uyku ayrıca kilo alımına da neden olabilir, çünkü vücut stres altında kortizol olarak bilinen hormonları serbest bırakır ve bu da kilo alımına yol açar.

SÜREKLİ ABUR CUBUR İSTEĞİ

Çoğu zaman, aktif olmadığınızda veya hareketsiz bir yaşam tarzı sürdürdüğünüzde, tatlı, yağlıve tuzlu sağlıksız yiyecekler için açıklanamaz bir özlem duyarsınız.

Beden bize stresini ve sıkıntısını böyle anlatır. Uzmanlara göre, hareketsiz bir yaşam tarzı ve sürekli yemek yeme isteği, ghrelin hormonunun salınımını tetikler ve bu da sürekli aç hissetmenize neden olur. Ancak bu kendinizi yiyecekle teselli etme arzusu, gerçek açlık değildir.

ÖNEMLİ KİLO DALGALANMALARI

Formunuzu kaybettiğinizin (fiziksel veya zihinsel olarak) kesin bir göstergesi, ani kilo dalgalanmalarıdır. Fazla kilolu olmak sizi çeşitli hastalıklara karşı risk altına sokar ve günlük yaşamınızı engeller. Ancak hareketsiz bir yaşam tarzıyla kilo vermek de sizi uyarmalıdır, muhtemelen vücudunuzda kaslar yerine yağ miktarı çoğalmıştır.

Bunun uzun vadede bir sorun haline gelmemesi için egzersiz ve sağlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir. Tatlılar, atıştırmalıklar veya alkoldeki boş kaloriler hızla birkaç kilo kilo almanıza neden olabilir. Kıyafetlerinizin normalden biraz daha dar olduğunu fark ederseniz, diyetinizi ve egzersiz düzeninizi yeniden düşünmenin zamanı gelmiş demektir.

Kalori alımındaki küçük değişiklikler bile fark yaratabilir.