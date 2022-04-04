Tansiyon, şeker, kolestrol! İftardan sonra her şeyi dengeleyen şerbet...

Tansiyon, şeker, kolestrol! İftardan sonra her şeyi dengeleyen şerbet...

Oruç açtıktan sonra vücut değerlerinizin normale dönmesi biraz zaman alacaktır. Buna yardımcı olarak reyhan şerbeti, titreme, baş dönmesi, halsizlik ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklara birebir...

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirenler, iftardan sonra çeşitli rahatsızlıklar yaşayabiliyor.

Uzun süren açlık ve susuzluğun ardından hızlı bir yemek yemek, hazımsızlık, baş dönmesi, mide bulantısı gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Özellikle vücuda birden bire yüksek oranda şeker alınması, göz kararması ve titremeye sebep olabiliyor.

Düzenli ve yavaş bir iftar menüsüne ekleyeceğiniz faydalarıyla öne çıkan bir şerbet, bu konuda sorun yaşama riskinizi en aza indirebilir.

Mucizevi etkileri ile insan sağlığına adeta şifa olan reyhan, yapraklarının kaynatılarak elde edilen şerbetiyle vücudun dengesine bulmasına yardımcı oluyor.

İşte iftardan sonra reyhan şerbeti içmenin faydaları...

REYHAN ŞERBETİ İÇMENİN 10 YARARI

Antibakteriyel olan Reyhan, vücut temizliğinde de oldukça etkilidir.

Omega 3, magnezyum, manganez ve demir bakımından oldukça zengindir.

Sinir ve sindirim sistemini yeniler.

Cilt güzelliği için kullanılır. Burun ve boğazı iltihaptan arındırır, virüslerin akciğere inmeden vücuttan atılmasını sağlar.

Hazımsızlığa iyi gelir, bağırsakları çalıştırır.

Kansızlığa iyi gelir.

Kan şekerinin düşmesine bağlı olan baş dönmelerini engeller.

Toksin artırıcı olduğundan zayıflamaya da yardımcıdır.

Vücudun sıvı ihtiyacını karşılar, böbrek üstü bezlerin çalışmasını destekler. Böbreklerin fonksiyonlarını artırır ve taş, kum oluşumunun önüne geçer.

Ağız ve diş bakımına da faydası olan Reyhan ağız kokusunu önler.

REYHAN ŞERBETİ TARİFİ

Reyhanın vitamin ve minerallerinin kaybolmaması için demleme yöntemiyle yapmak daha faydalıdır. Kaynar su üzerine eklenir.

5 dakika demlendikten sonra karıştırılır, süzülür ve uygun bir sürahiye konulur. İçine yarım limon, kabuğuyla kesilerek atılır. Tercihen tarçın ve karanfil eklenir.