Tansiyonu düşüren karpuz karışımı tarifi

Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, kan basıncını destekleyen ve tansiyonu kontrol altında tutmaya yarayan L-sitrülin, likopen ve potasyum açısından zengin karpuzlu içecek tarifi paylaştı.

Hava sıcaklıklarının iyice arttığı bu günlerde, tansiyon seviyelerini kontrol altında tutmak son derece önem taşıyor. Aralıksız yaz sıcağı sağlığınıza zarar verebilir. Uygun sıvı alımını sağlamak anahtar olsa da, sadece su içmeniz gerekmez.

Bu lezzetli ve hazırlaması kolay karpuz karışımı da dahil olmak üzere çeşitli tatlar ve tariflerle denemeler yapabilirsiniz.

TANSİYONU DÜŞÜREN KARPUZ KARIŞIMI

Evde kolayca hazırlayanbileceğiniz bu karpuz karşımı ile sıcağı yenebilir ve aynı zamanda kan basıncınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

Malzemeler

- Karpuz

- Nane yaprağı

- 1 çay kaşığı limon suyu

- Su

- Yarım çay kaşığı chia tohumları, ıslatılmış

Tarif

- Soğutulmuş karpuzu (çekirdeksiz) nane yaprağı, limon suyu (1 çay kaşığı) ve biraz su ile püre haline gelene kadar blenderdan geçirin.

- Islatılmış chia tohumlarını ekleyin.

- Soğuk olarak servis yapın.

Not: Tuz yok, şeker yok.

Özellikle öğlen saatleri hem ferahlamak hem de günün geri kalan zamanında tansiyon seviyelerini kontrol altında tutmak için karpuz karışımını tüketebilirsiniz.

Karpuz , kan basıncını destekleyen L-sitrülin, likopen ve potasyum bakımından zengindir: Sulu meyvelere alerjiniz varsa veya kronik mide sorunlarınız veya İrritabl Bağırsak Sendromunuz (IBS) varsa ılımlı tüketin veya hiç tüketmeyib. Bunun dışında diyetinize muz gibi potasyum açısından zengin besinler ekleyin, sodyum alımını (özellikle işlenmiş gıdalardan gelen tuzu) azaltın ve fiziksel aktiviteyi arttırın.