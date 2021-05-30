Yüksek tansiyon, sağlığınıza çeşitli şekillerde zarar verebilir ve kalp-damar hastalıkları için en büyük risk faktörlerinden biridir. Ancak bazı besinlerle tansiyonu normal seviyelerde tutmak mümkün.

Sağlıklı beslenme ve düzenli egzesiz, genetik faktörler dışında kalp ve damar hastalıkarı gibi kronik ve karmaşık hastalıkların gelişmesini önlemenin anahtarı olarak kabul edilir. Organların verimli bir şekilde çalışması için temel besin gereksinimlerinin karşılanması gerekir.

Diyet-yüksek tansiyon ilişkisine tam anlamıyla girmeden önce, hipertansiyona neden olan ana faktörlerden bahsedelim. Araştırmalara göre hipertansiyona neden olan en büyük faktörlerden ilki genetik. Belirli DNA eşleşmeleri, hipertasniyon geliştirme riskinizi artırabilir. Yüksek tansiyonu etkileyebilecek çeşitli çevresel koşullar da vardır. Bunlardan ilki strestir. Rahatlamak veya stresi azaltmak için egzersiz yapmak, bu sorunu tedavi etmede anahtar olacaktır.

Mevcut yaşam ritimlerinin aşırı hızlanması, yüksek tansiyonun toplumda yaygın bir sorun haline gelmesine neden olmuştur. Ve bu durum, çeşitli kalp ve damar hastalıklarının gelişimi için bir risk oluşturmaktadır.

Obezitenin hipertansiyondaki rolüne dikkat edin. Araştırmalar, yeterli ve dengeli beslenmenin, tansiyon seviyelerini korumak için en önemli faktörlerden biri olduğunu göstermektedir.

TANSİYONU KONTROL ETMEYE YARDIMCI 10 BESİN

Yüksek tansiyonu önlemek için kaçınılması gereken yiyecekler arasında şekerler, alkol, bazı baharatlar, sodyum ve sodyum içeren ürünler (sosis, tuzlu peynir vb.) bulunur.

Bazı gıdalardan kaçınmanın yanı sıra, tansiyon kontrolünü destekleyen diğer gıdaların alımını da önemlidir. Potasyum açısından zengin besinler, sodyumun vücut sıvılarının dağılımı üzerindeki etkisini azaltarak tansiyon kontrolüne yardımcı olur. Öte yandan damarları genişleten fitokimyasallar açısından zengin besinler de tansiyon kontrolü için iyidir.

İşte tansiyonu kontrol etmeye yardımcı 10 besin. Tüketimlerinin olumlu etkilerini deneyimlemek için onları dengeli ve çeşitli bir diyete dahil etmek önemlidir. Öte yandan, stres gibi diğer çevresel faktörleri kontrol etmek de hayati öneme sahip olacaktır.

Vazodilatör etkisi olan Sarımsak

Sarımsak tedavi edici özellikleri olan gıdalar biridir. Antibakteriyel ve antifungal özellikleriyle kanın temizlenmesine yardımcı olur. Hipertansiyon durumunda ise kılcal damarlar ve damarlar için bir vazodilatör görevi görür. Vazodilatör, damarların genişlemesini sağlayanlara verilen isimdir.

Günde en az 1 diş çiğ veya pişmiş olarak tüketin.

Günlük bir ihtiyaç: Soğan

Soğan, sarımsağa benzer özelliklere sahiptir. Kan damarlarının genişlemesini ve dolaşımın iyileşmesini sağlar. Günlük olarak diyete dahil etmek çok önemlidir.

Günde 1 soğanı çiğ veya pişmiş olarak tüketin.

Beraberindeki sebze ve salatalar ile sızma zeytinyağı

Zeytinyağı, antioksidanlar açısından zengin iyi bir E vitamini kaynağıdır. Zeytinyağı gibi yüksek antioksidan içeriği olan besinlerin, tansiyon yükseltici etkisi olan serbest radikalleri yok ettiği ettiği bilinmektedir.

Sebzeleri ve salataları sızma zeytinyağı ile süsleyin.

Haftada 3 veya 4 kez: Baklagiller

Çok fazla lif, protein, vitamin ve mineral sağladıkları için baklagiller harikadır. Baklagilleri salatalarda, yemeklerde veya çorbalarda rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Temizleyici ve idrar söktürücü: Kereviz

Kereviz sodyum atılımını teşvik eder ve damarlardaki kan hacmini azaltır. Her gün tüekteceğiniz çiğ veya pişmiş 4 sap kereviz, tansiyonunuzu kısa süre içinde kontrol altına alabilir.

Potasyum seviyenizi artırmak için: Armut

Armut büyük oranda su içeren harika meyvelerden biridir. İyi miktarda potasyum içeren armut, düşük sodyum içeriğiyle de öne çıkmaktadır. İdrar söktürücü bir görev görür ve tansiyonu düzenler. Araştırmalarda haftada 4 kez tüketmenin, tansiyonu düzenleyebileceği gösterilmiştir.

Diüretik enginar

Potasyum açısından zengin ve idrar söktürücü özelliği olan enginar, vücuttaki sıvıların atılmasına yardımcı olur ve kan basıncını düşürür. Ek olarak, karaciğer fonksiyonlarına da fayda sağlar. Haftada 2-3 gün 2-3 enginar yiyin.

Süt ürünleri

Araştırmalara göre, süt ürünleri tüketimi ile kan basıncındaki artış arasında ters bir ilişki vardır. Bu nedenle, kalp-damat hastalıkları riskini azaltmak için süt ürünlerinin tüketilmesi önerilir.

Aynı şekilde kefir ve yoğurt gibi fermente süt ürünleri de oldukça yararlıdır. Bu besinler, sindirim sistemini düzenleyen probiyotik bakteriler içerir. Bağırsak mikrobiyomunun sağlığı iyileştirilir ve bu da sindirim sağlığını geliştirerek tansiyona etki edebilir. Süpermarketlerde sunulan ilave şeker içeren çeşitli ürünlerin sütten sayılamayacağını unutmayın. Bunlar yüksek konsantrasyonda basit şekerlere sahiptir.

Pancar

Pancar antosiyanin ve nitrat içeriği ile öne çıkan, bol miktarda antioksidan içeren bir sebzedir. Antosiyanin güçlü bir antioksidandır. Nitratların ise ayrıca bir tansiyon düşürücü gücü vardır. Bu nedenle pancar tüketimi, tansiyon seviyelerinde azalmayı sağlayabilir.

Pancarın özelliklerini tam olarak alabilmek için zencefil ile birleştirilmesinin faydalı olabileceği bilinmektedir.

Lüfer

Yağlı balıklar kalp dostu olarak sınıflandırılmıştır. İltihap mekanizmalarını kontrol etmeye yardımcı olabilir, böylece kan damarlarında gelişen plakl riskini azaltır. Bu etki, yağlı balıklardaki omega 3 içeriği sayesinde ortaya çıkar.

Yağlı balıkların haftada en az 2 kez tüketilmesi önerilmektedir. Daha düşük cıva ve diğer ağır metal içerikleri nedeniyle lüfer, ön plana çıkan harika bir balıktır. Lüfer, özellikle hamilelik sırasında harikadır. Lüfer dışında ton balığı ve somon gibi bazı balıklar da iyi miktarda omega 3 içerirler ancak bunların ağır metaller içerebileceği unutulmamalıdır.

DİYET HER ZAMAN YETERLİ OLMAYABİLİR

Bahsedilen besinler tansiyon seviyelerini azaltmaya yardımcı olsa da diyet her zaman yüksek tansiyona karşı etkili bir çözüm olmayabilir. Bazı durumlarda, tansiyon seviyelerini normalleştirmek için ilaç tedavisine başvurmak ve böylece büyük sorunların gelişmesini önlemek gerekir.

Başta da belirtildiği gibi, bu konuda belirli bir genetik faktörler vardır. Hipertansiyon geliştirme eğilimi olan kişiler, yaşam tarzlarındaki herhangi bir değişikliğe karşı çok duyarlı olacaktır. Tansiyon değerleri kısa sürede fırlayabilir.

Korunmak için, düzenli olarak egzersiz yapmak, sağlıklı bir diyet izlemek, her gece 7-9 saat uyumak ve stres seviyelerini ayarlamaya çalışmak uygundur.

Sağlıklı bir diyette çeşitliliğin olmazsa olmazlardan olduğunu unutmayın. Son olarak, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları edinmeye çalışın.