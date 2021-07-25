Tanzanya ilk defa koronavirüs aşısı aldı

Tanzanya'nın koronavirüsle mücadele kapsamında ilk defa Koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşı aldığı bildirildi.

ABD tarafından Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya verilen 1 milyon 58 bin 499 doz koronavirüs aşısının teslimatına Tanzanya Dışişleri Bakanı Liberata Mulamula, Sağlık Bakanı Doroth Gwajima ve ABD Büyükelçisi Donald Wright katıldı.

ABD Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, aşıların Afrika Birliği'nce ve COVAX kapsamında Tanzanya'ya teslim edildiği bildirildi

TANZANYA COVAX'A DAHİL OLDU.

Teslim alınan aşılar, öncelikle koronavirüs hastalarına, sağlık personeline, büyükelçilik ve otel çalışanlarına yapılacak.

Bu arada Tanzanya, salgınla mücadele kapsamında COVAX'a dahil oldu.

858 KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLDÜ

Tanzanya hükümeti, koronavirüs vakalarına ilişkin günlük istatistik açıklamasa da düzenli uyarılar yapmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede 858 koronavirüs vakası görüldü, 29 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.