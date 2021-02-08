Tanzanya'da ne olduğu henüz belirlenemeyen bir hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de hastaneye kaldırıldı. Peki, kan kusturan gizemli hastalık belirtileri neler?

Dünyanın Koronavirüs salgını ile imtihanı devam ederken Tanzanya’da gizemli bir hastalık ortaya çıktı. Ne olduğu henüz teşhis edilemeyen bu hastalık, en az 15 Tanzanyalının yaşamını yitirmesine neden oldu. 50’den fazla kişinin bu hastalığa yakalandığı belirtildi.

Peki, Tanzanya'da kan kusturan gizemli hastalık nedir, belirtileri neler? İşte ayrıntılar...

GİZEMLİ HASTALIK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Chunya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Felista Kisandu, basına bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hepsinin benzer şikayetlere sahip olduğunu ifade etti.

Kisandu, hastalığın nedeninin henüz tespit edilemediğini söyleyerek ön araştırmaların hastaların çoğunun daha önce mide ülseri ya da karaciğer hastalığı yaşamış erkeklerden oluştuğunu gösterdiğini belirtti.



KAN KUSTURAN GİZEMLİ HASTALIK BELİRTİLERİ NELER?

Tanzanya'nın batısındaki Mbeya şehrinde gizemli bir hastalık ortaya çıktı. Bu hastalığa yakalananlarda baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusması gibi belirtiler olduğu görüldü. Şu ana kadar en az 15 kişinin ölümüne sebep olan gizemli hastalık nedeniyle 50'den fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.





2018'DE DE BENZERİ YAŞANMIŞTI

Tanzanya Sağlık Bakanı Doroth Gwajima, durumu incelemek üzere bölgeye uzman bir ekibin gönderildiğini ve daha fazla önlem almak için yazılı bir rapor talep ettiklerini söyledi.

Mbeya bölgesinde 2018'de de benzer şikayetlerle birçok kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.







