Tarafınızı seçin: Soğuk süt mü, sıcak süt mü

Süt içerken genellikle sıcak olmasını mı yoksa soğuk olmasını mı tercih ediyorsunuz? İşte, sütün ısısına bağlı olarak değişen faydalarını sizler için sıraladık…

Süt söz konusu olduğunda, çoğumuz onu daha besleyici hale getirmek için belirli malzemeler eklemeyi severiz. Bunlar; pekmez, bal, fısıtk ezmesi vb. besleyici gıdalar olabilir. Süt, en iyi veya sağlıklı kalsiyum, D vitamini ve potasyum kaynaklarından biri olarak kabul edilir.

Süt, dokuz temel amino asidin tümünü içeren zengin bir kaliteli protein kaynağıdır. Ve bu nedenle, çok sayıda sağlık yararı sağlayabilir. Ancak insanların süt tüketme biçimleri de farklı olabilir. Bazıları sıcak içmeyi sever, bazıları ise soğuk bir bardağı tercih eder. Belirli bir seçenek daha mı sağlıklı yoksa aralarında bir fark yok mu? İşte, sütün sıcaklığına göre değişen bazı faydaları;

SICAK SÜT MELATONİN İÇİN GEREKLİDİR

Yatmadan önce sıcak süt tüketmenin en büyük faydalarından biri iyi bir uykudur. Sıcak süt vücudu sıcak tutar ve soğuktan korur. Uyumadan önce ılık süt içmek, sağlıklı uykuyu teşvik eder, çünkü sütte bulunan triptofan adlı bir amino asit, vücutta her ikisi de uykuya neden olan kimyasallar olan serotonin ve melatonin üretir. İşte, sıcak sütün sağladığı başka faydalar;

- Kasları onarmaya yardımcı olur.

- Isıtma işlemi sütte bulunan enzimleri aktive ettiği için kemik yoğunluğunun geri kazanılmasına yardımcı olur. Bunlar daha sonra vücut tarafından daha iyi emilir.

- Kan şekeri seviyelerini yönetmeye yardımcı olur.

- Tokluk hissini artırır, yani kilo vermeye de yardımcı olabilir.

- Aynı zamanda ağız sağlığınızı da kontrol altında tutabilir, çünkü süt diş mineniz üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Ayrıca diş çürüğü riskini de azaltır.

- Yaşa bağlı kas kaybını azaltmaya yardımcı olur ve egzersiz sonrası kas onarımını destekler.

SOĞUK SÜT ORTAMDAKİ ASİDİ YOK EDER

Sabahları kahvaltıda tahıl gevreklerinize tabi ki soğuk bir süt eşlik eder. Tabii ki çoğumuz özellikle yaz mevsiminde soğuk süt içmeyi tercih ediyoruz. Soğuk sütün en iyi bilinen yararı, asitliği en iyi giderenlerden biri olmasıdır. Ayrıca dehidrasyonu da uzak tutar. İşte, soğuk sütün diğer faydaları:

- Soğuk sütte kalsiyum bulunması vücudunuzun metabolizmasını iyileştirir ve böylece daha fazla kalori yakar.

- Soğuk süt, vücudumuzu süper şarjlı tutan temel mikro besinler ve elektrolitlerle doludur.

- Soğuk süt, içinde bulunan elektrolitler sayesinde vücuttaki su kaybını önler.

- Aynı zamanda bir atıştırmanın yerini alabilir, böylece daha tok hissedersiniz ve bu açlık sancılarını yenebilirsiniz.

- Soğuk süt içmek mideyi uzun süre tok tutar.

- Ayrıca, soğuk süt uygulamak da cildinizin dokusunu büyük ölçüde iyileştirebilir.