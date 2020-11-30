Tarhun nedir, faydaları nelerdir? Tarhun otu hangi hastalıklara iyi gelir?

Fransızlar tarafından “Otların Kralı” olarak adlandırılan tarhunun sağlık açısından faydaları oldukça fazladır. Doğal ağrı kesici olarak kullanılan Tarhun nedir, faydaları nelerdir?

Tarhun çok çok eski bir mutfak geçmişine sahiptir. Meyankökü ve anason benzeri tarhun aroması, Moğol istilasıyla birlikte Avrupa’ya yayılmıştır.

Ülkemizde en çok Bayburt ve civarında, Ankara, Erzurum, Gaziantep ve Şanlıurfa’da yetiştirilen tarhun, keskin ama hoş kokusu ve ince uzun yaprakları sayesinde birçok yeşillikten kolayca ayırt edilebiliyor.

Tarhun, sıtmadan karaciğer hastalıklarına, vücut iltihabını azaltmaya kadar yüzyıllar boyunca rahatsızlıkları tedavi etmek için terapötik olarak kullanılmıştır.

Tarihsel olarak tarhun bitkisi, tarhun yapraklarında bir uyuşma ajanı olan öjenolün varlığı sayesinde ağrı kesici, özellikle diş ağrısı için kullanılmıştır.

TARHUN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Doğal ağrı kesicidir. Eklem ve baş ağrılarının kısa sürede geçmesinde etkilidir. Ağrıları dindirerek vücudun sakinlemesini ve rahatlamasını sağlamaktadır.

Tarhun otu iştah açıcı bir özelliğe sahip olduğundan kilo almak isteyenlerin tüketmeleri tavsiye edilir.

Sindirimi kolaylaştırır. Özellikle kabızlık sıkıntısı çeken kişilerin her gün düzenli olarak tarhun çayı tüketmeleri tavsiye edilmektedir.

Bağırsakların düzenli çalışmasına katkı sağladığından dolayı bağırsak sağlığını koruyarak bağırsak hastalıklarının önüne geçmektedir.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağladığından dolayı mide rahatsızlıklarına karşı etkilidir. Özellikle mide ağrısı çekenlerin rahatlamasına yardımcı olmaktadır.

Gaz sıkışmasına iyi gelir. Yeme içme alışkanlıklarından ya da kronik olarak gaz sancısı çeken kişileri rahatlatmaktadır.

Yemek sonrası şişkinliği alarak mide ve bağırsakların rahatlamasını sağlar. Özellikle iftardan ya da yemeğin çok yenildiği öğünlerin ardından tarhun otu çayı önerilmektedir.

İdrar söktürücüdür. İdrar yolu iltihap ve enfeksiyonlarının temizlenmesine yardımcı olmaktadır.

Tarhun otu güçlü bir antiseptik olduğundan vücutta meydana gelen mikrobik hastalıklara karşı kullanılması tavsiye edilmektedir. İltihap toplayan yara, ısırık, kesik vs gibi durumlarda tarhun otu ile pansuman yapılması önerilmektedir. Yaranın hem temizlenmesini hem de daha çabuk iyileşmesini sağlamaktadır.

Antidepresan özelliğine sahip olmasından dolayı kişilerin stres ve sinirini alarak ruhsal olarak da rahatlamalarını sağlamaktadır.

Uyku düzeni bozuk olanların ve uyumakta zorlanan kişilerin daha rahat uykuya dalmalarına yardımcı olmaktadır.

TARHUN OTU NASIL KULLANILIR?

Tarhun otu, et, tavuk ve balık pişirirken lezzetli ve farklı bir aroma katması için kullanılabilir. Aynı zamanda salata ve sosların üzerine de birazcık serpilmesi uygun görülebilir.

Tarhun otu diğer baharatlar gibi kişinin damak zevkine göre kullanılmaktadır. Tarhun otunun lezzetini ve aromasını sevenlerin makarna, çorba gibi yemeklere de eklemesi tavsiye edilmektedir.

TARHUN OTU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Tarhun çayı hazırlamak için öncelikle bir bardak su kaynatmanız gerekiyor. Kaynamış suyun içerisine bir çay kaşığı kurutulmuş tarhun otu eklemelisiniz.

Daha sonra üstünü kapatarak 5 dakika kadar demlenmeye bırakınız. Ardından tarhun otunu süzüp tüketebilirsiniz.