Tarif Bensu Soral'dan: Cilt için Türk kahvesi maskesi

Cilde oldukça iyi gelen Türk kahvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Kahve maskesi, bir çeşit peeling yöntemi olarak öne çıkarken, ünlü oyuncu Bensu Soral'ın güzellik sırlarında başı çekiyor.

Güzel ve bakımlı bir cilde sahip olmak isteyenler, evde deneyebilecekleri maskeleri araştırıyor.

Türk kahvesinin sağlık için binbir faydası bulunurken, cildin parlamasına ise katkı sağladığı ortaya çıktı.

Türk kahvesi maskesini kullanan Bensu Soral, bir Youtube programına katılmış ve yayın sırasında bu maskeyi denemişti.

Türk kahvesi maskesinin faydalarını duymayanlar ya da daha önce denememiş olanlar ise nasıl yapıldığını merak ediyor.

Oldukça basit bir yöntemle ve çok fazla para harcamadan cildinizi evinizde güzelleştirebilirsiniz.

Türk kahvesi maskesi sayesinde de daha parlak bir cilde kavuşmanız imkansız olmaktan çıkacak.

TÜRK KAHVESİ MASKESİ

Cildinizin aşırı yağlı ya da aşırı kuru olduğunu düşünüyorsanız, Türk kahvesi maskesini deneyebilirsiniz.

Eğer cildiniz çok kuruysa; 1 yemek kaşığı kadar kahve telvesine 1 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde zeytinyağı ekleyin ve karışımı cildinize sürün.

Ancak herhangi bir karışım yapmadan yine sadece kahve telvesini yüzünüze sürebilirsiniz. Bu karışımlar cildinizde 15 dakika beklesin. Ardından iyice durulayın ve nemlendirin. Sürerken dairesel hareketlerle sürmeyi ve yavaş yavaş uygulamayı unutmayın.

Aynı şekilde kuru bir cilde sahip olanlar bu uygulamayı zeytinyağı yerine 1 tatlı kaşığı yoğurt ya da bal kullanarak uygulayabilir.

Yağlı ciltler ise 1 tatlı kaşığı kahve telvesi, 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu ve 1 yemek kaşığı yoğurdu karıştırıp yine dairesel hareketlerle yüzlerine hafifçe uygulayabilir.

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI

Diyabet ve parkinson rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur

Pankreas kanseri riskini azaltır

Kolesterolü düşürür, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur

Düzenli olarak kahve içmek, kalın bağırsak ve kolon kanserini %25, bağırsak kanseri riskini ise %45 oranda azaltır

Şekersiz içildiğinde mide ve kilo problemlerine iyi gelir

Türk kahvesi, düşünme gücünü olumlu yönde etkiler

3 fincan kahve içmek astım riskini azaltır

Kahve ağız kokusuna yol açan bakterilerin oluşumunu önlüyor

Anne sütünü arttırıcı bir etkiye sahiptir

Tansiyon düşürücü ve dengeleyici bir etkiye sahiptir

Cilt sağlığı için oldukça faydalı olduğu bilinmektedir

Sosyalleştirir

Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar

Kahve, idrara çıkma isteği uyandırdığı için safra taşlarının oluşmasını engellemektedir

Astım rahatsızlıkları için tüketimi tercih edilmektedir

Baş ağrılarında ağrı kesici bir özelliği vardır Kemikleri kuvvetlendirici bir etkisi vardır