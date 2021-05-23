Tarım işçileri koronavirüs aşılarını tarlalarında oluyor

Sağlık Bakanı Koca, tarım işçilerinin aşılarının bulundukları yerlerde yapıldığını bildirdi.

Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesi tüm hızıyla sürüyor.

Koronavirüse karşı aşılama programında yapılan aşı sayısı 27 milyonu geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, aşı sırası gelen tarım işçilerinin bulundukları yerde aşılandığını bildirdi.

“BU GÜCE GÜVENİN”

Koca açıklamasında "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

“DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN”

Videoda aşı olan bir işçi "Devletimiz sağ olsun. Buraya kadar gelip peşimize düştüler. Bizim aşımızı yapıp gittiler. Allah razı olsun." dedi.

Sağlık Bakanı’nın paylaştığı videoda yer alan sağlık personeli, jandarmadan aldıkları bilgi doğrultusunda Bilecik'te çalışan ve aşı sırası gelen tarım işçilerinin aşılarını yaptıkları söyledi.

Bakan Koca: Sırası gelen tarım işçilerinin aşılarının bulundukları yerlerde yapıldı VİDEO