Taş Devri'ne dayanan beslenme trendi: Paleo Diyeti nedir?

Tarihteki ilk diyet olarak bilinen Paleo diyeti, son dönemlerin en trend beslenme şekilleri arasında yerini koruyor. Vücudun ilkel zamanlardaki hafızasına göre beslenmeyi öneren Paleo diyeti nedir?

Paleo diyeti, bundan yaklaşık 2,5 milyon yıl ile 10.000 yıl öncesine tarihlenen Paleolitik çağda tüketildiği düşünülen yiyeceklere dayanan bir diyet modelidir.

Hakkında en çok arama yapılan diyet çeşitlerinden biri olan Paleo, geçmişteki insanların Paleolitik çağda yediklerine dönme yöntemi olarak da görülebilir.

Tahılların toplanmasından, şekerlerin rafine edilmesinden ve gıdaya yapay koruyucu maddelerin eklenmesinden önceki zamana dayanır. Bu nedenle bazı gıdaların tüketimi sınırlandırılmaktadır.

Paleo diyeti; geçmişte avcılık ve toplayıcılık yoluyla elde edilebilen yiyeceklerden olan yağsız et, balık, meyve, sebze, kabuklu yemiş ve tohumları içerir.

Bu diyet, yaklaşık 10.000 yıl önce çiftçilik ortaya çıktığında yaygınlaşan yiyecekleri sınırlamaktadır. Bu yiyecekler arasında süt ürünleri, baklagiller ve tahıllar bulunur.

PALEO DİYETİ NASIL YAPILIR?

Diğer adıyla Taş Devri diyeti, hayatınızdan işlenmiş tüm gıdaları, bakliyatları, süt ve süt ürünlerini çıkarma üzerine kuruludur.

Doğada kendi halinde erişemeyeceğiniz tüm gıdaların tüketimini sıfıra indirdiğiniz bir hayat düzenine girmenizi bekliyor.

Mağara insanlarından ilham alan bu diyet onların avcılık ya da toplayıcılık yaparak elde ettikleri ürünleri yemek-içme üzerine kurulu yani: mevsim meyveleri ve sebzeleri ve elbette bolca su.

Tamamen bunları tüketerek besleniyor ve bu sayede beslenme düzeninizi değiştirerek kilo vermeye de başlıyorsunuz.

NE YENİR, NE YENMEZ

Günlük alınan toplam enerjinin; %35’i yağlardan, %35’i karbonhidratlardan, %30’u da proteinlerden sağlanmalıdır.

İlk kural, karbonhidrat tüketiminin gün içinde mümkün olduğu kadar sınırlandırılmasıdır. Ünlü mamullere, şekere, nişasta içeren sebze ve meyvelere veda etmeniz gerekiyor.

Sadece avlayabildiğimiz ve toplayabildiğimiz gıdaları yemeye izin var. Bunu biraz daha açacak olursak, kırmızı et, balık, yumurta, sebze, meyve, ceviz, fındık gibi yemişler, tohumlar, baharatlar ve sağlıklı yağlar Paleo diyetinde serbest olan yiyecekler arasında.

İşlenmiş gıdalar, şeker, gazlı içecekler, tahıllar, çoğu süt ürünü, baklagiller, suni tatlandırıcı olan her şey, ayçiçek yağı, margarin ve trans yağlar ile uzak durmanız gereken besin grupları.

İlk çağlarda insanlar bunları çok pişirmeden hatta neredeyse hiç pişirmeden tükettikleri için zaman içerisinde beslenme alışkanlıklarımızı ateşi bulduktan sonra pişirme odaklı bir sisteme dönüştüğü için diyette yiyeceklerinizi az pişirmeniz öneriliyor.

Herhangi bir diyet uygulamasak da zaten su tüketimi insan sağlığı ve vücudu için oldukça önemlidir. Günde 2,5-3 litreye yakın su içmek beden sağlığınız için oldukça önemlidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bir böbrek rahatsızlığı yaşıyorsanız, bu diyeti uygulamanız önerilmez. Paleo diyetinde süt ve süt ürünlerinden uzak durulması gerektiği için, kemik ve iskelet yapısını olumsuz etkiler.

Özellikle sporcuların tahıl kaynaklı karbonhidratlara daha fazla ihtiyaç duymaları sebebiyle, paleo diyeti sporcular için uygun değildir.

Her bireyin alışkanlıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda beslenme tarzı da öznellik taşımaktadır. Yaşam tarzınıza en uygun diyet için uzmana danışmanız önerilir.