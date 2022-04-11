Taş ve kum dökenlerin devası! Her gün gilaburu suyu içerseniz...

Taş ve kum dökenlerin devası! Her gün gilaburu suyu içerseniz...

Böbrek taşından şikayetçi olan milyonlarca insan doğal yöntemlerle taş düşürme yollarını arıyor. Gilaburu suyu ise böbrek sağlığına birebir iyi gelmesiyle biliniyor.

Böbrek taşı, her yıl milyonlarca insanın yaşadığı sağlık sorunları arasında yer alıyor.

Bazen uzun süre herhangi bir belirti göstermeyen bu taşlar kimi zaman idrar yoluna düşerek hastaların dayanılmaz ağrılarla sağlık kuruluşlarına başvurmasına neden olabilmektedir.

Genellikle tüketime bağlı olarak gelişen böbrek taşları, vücudun filtresi olan böbreklerde süzülen tuz ve minarel kalıntılarından oluşmaktadır.

Sırt ve karın bölgesinde şiddetli ağrı ile belirti gösteren böbrek taşı, idrar yoluna doğru hareket ederek kendiliğinden dökülebilir. Kendi kendine vücuttan atılmadığı zamanlarda ise idrar yollarını enfekte ederek tedaviye ihtiyaç doğurur.

Böbreklerin ilacı gilaburu suyu

İdrar söktürücü etkisi olan gilaburu meyvesi, böbrek sağlığına faydaları ile öne çıkıyor.

Halk arasında geleboru, Frenk üzümü gibi isimlerle de anılan, botanik dünyasında viburnum opulus ismiyle bilinen gilaburu bitkisi, kıpkırmızı top top, salkım şeklinde bir bitki. Acımsı bir tadı olan gilaburu genel olarak suyu hazırlanarak tüketiliyor.

Böbrek taşının düşmanı olarak bilinen gilaburu, suyu sıkılarak düzenli tüketilmesi halinde sağlığa kavuşulmasına yardımcı olabiliyor.

Böbreklerin sağlıkla çalışmasına destek olmasıyla bilinen gilaburu, böbrek taşlarına ve böbrek kumuna karşı da oldukça etkili olduğu bilinir.

Bağırsakların sağlıklı çalışmasına destek olur ve kabızlığı önler.

Gilaburu suyunun her gün sabah ve akşam olmak üzere 1 bardak yemeklerden önce ya da sonra içilmesi önerilir.