Tasarrufun ardındaki tehlike: Kızartma yağı tekrar kullanılır mı?

Kızartma yapılan yağlar, hem ekonomik olarak hem de ziyan olmasın düşüncesiyle birçok insan tarafından yeniden kullanılıyor. Peki kızartma yağı tekrar kullanılır mı? İşte bilmedikleriniz..

Kıtır kıtır görüntüsü ve çıtır lezzetiyle kızartmalar, Türk mutfağında sıklıkla tercih edilir.

Özellikle patates kızartması denilince, birçok evde akan sular durur...

Tabi kızartma işlemi için harcanan yağ, genelde bol miktarda oluyor. Ocağı kapatır kapatmaz da aklımıza tek bir soru geliyor: Bu yağı çöpe mi dökeceğiz?

Kızartma yağı ikinci kez kullanılır mı sorusu sağlıklı mı zararlı mı tartışmalarını da körüklerken, aslında birkaç püf noktasıyla işi çözebilirsiniz.

Hem tasarruf etmek hem de ziyan etmemek adına sıvı yağları dikkatli kullandığınızda, tekrar işinize yarayabilir.

Peki kızartma yağı tekrar kullanılabilir mi ve kaç kere kullanmalıyız? İşte soru işaretlerinizi yok edecek bilgiler...

KIZARTMA YAĞI KAÇ KERE KULLANILABİLİR?

Kızartmalar için seçeceğimiz yağ, damak zevkimize göre değişse de büyük çoğunluğumuz ayçiçek yağını tercih ediyor.

Kızartma yapılan yağların birçoğunda trans yağ bulunmaktadır. Trans yağ içeren besinler, kızartma yağıyla tepkimeye girdiğinde kanserojen maddesinin yoğunluğu artmaktadır. Bu da sağlık açısından oldukça zararlı. Aynı yağı devamlı kullanırsanız, yağın yapısında değişiklikler olduğunu görebilirsiniz.

Aynı zamanda koku artışı da yaşanacaktır. Bu durumda kontrol etmenizde fayda var. Yağınızda yanıklar oluşmamışsa, kaliteli bir tavada kızartma işlemi yaptıysanız, yağınızı bir kez daha kullanabilirsiniz. Yani toplamda 2 kez kullanılabilir.

SAKLAMA YÖNTEMİ

Ayrıca yağınızın tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra cam kavanoza aktarıp kapağını kapatarak bir sonraki kızartma işlemi için saklayın.

UNA BULADIYSANIZ KULLANMAYIN

Galeta unu, mısır unu gibi una bulandıktan sonra kızartılan besinler, yağın kimyasal yoğunluğunu arttırır. Bu yüzden una bulandıktan sonra kızartma yağını kullanmamayı tercih edin.