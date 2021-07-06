Tatiliniz eziyete dönüşmesin: Güneş yanığı acısına ne iyi gelir?

Yaz aylarında güneşlenme keyfinin en acı tarafı olan yanıklar, tatilinizi kabusa çevirebilir. İşte evde uygulayabileceğiniz güneş yanığı ve sızısına iyi gelecek yöntemler...

Yaz mevsiminde en çok karşılaşılan durumların başında oldukça acı veren ve rahatsız edici olan güneş yanıkları geliyor.

"Güneş yanığı acısı nasıl geçer, Güneş yanığına ne iyi gelir?" gibi sorular, güneşin altında fazla zaman geçirmiş hassas tenli kişilerin sıklıkla araştırdığı konulardan birisi.

Bronzlaşmak isteyenler istemeden de olsa bu acıları tatmak zorunda kalabiliyor... Ancak fazla güneşe maruz kalsanız da acısını geçirecek basit tedavi yöntemleri de bulunuyor. Aynı zamanda bu yanıklar tedavi edilmediğinde ciltte iz tahriş ve yara gibi sorunlara da yol açabiliyor.

Özellikle Temmuz ve ağustos aylarında ışınların daha dik geldiği öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalmak, özellikle açık tenli insanlarda ciltte alerji, kalıcı leke ve izlere, birinci hatta ikinci derece yanıklara neden olabilmektedir.

Bu nedenle en başta koruyucu kullanmak en iyi çözüm olsa da, her şey için geç değil...

İşte güneş yanığına iyi gelen yöntemler..

SOĞUK HAVLU KOMPRESİ

Güneş yanığı durumunda, cildin yeterince soğutulması önemlidir. Cilde soğuk tatbiki, acıyı hafifletir ve iltihabı önler.



Bununla birlikte, buz küpleri gibi aşırı soğuk maddeler tedavi için uygun değildir. Soğuk suya batırılmış havlu kullanmak yeterli olacaktır.



Soğuk kompres uygulamasına en az yarım saat ve mümkünse yanık bölgedeki ağrı kesilinceye dek devam edilmelidir. Ek olarak bol sıvı alımı önemlidir; çünkü güneş yanığı nedeniyle ciltten fazla miktarda sıvı kaybı olur.

DEMLENMİŞ ÇAY

Çay güneş yanığına iyi gelen bitkisel çözüm yollarından biridir. Güneş yanığına sürülen çay adeta mucizevi bir etki oluşturarak güneş yanıklarından doğan acıya son vermektedir.

Demlenmiş veyahut soğumuş olan poşet çayları güneş yanığınıza sürerek acınızı dindirebilirsiniz. Ayrıca poşet çay güneş yanığına bağlı olarak acıyı ve izi de ortadan kaldırır.

Çayı banyo yaparken de küvetteki suyunuza koyarak da kullanabilirsiniz. Böylece kısa süre içerisinde güneş yanıklarınız ortadan kalkacaktır.

LAVANTA YAĞI

Güneş yanığına iyi gelen bir diğer bitkisel metot ise lavanta yağıdır. Lavanta yağı lavanta bitkisinden ötürü oldukça nemlendirici bir bitkidir. Dolayısıyla güneş yanığı tedavilerinde rahatlıkla lavanta yağı kullanılmaktadır. Lavanta yağının ağrı kesici ve acı dindirici özelliği bulunmaktadır.

ALOE VERA

Aloevera bitkisi insan cildi için besleyici bir özelliğe sahiptir. İnsan sağlığına da oldukça faydalı olan aloevera bitkisini her zaman kullanabilirsiniz. Aloevera bitkisinin yağı ile birlikte güneş yanıklarınızı tedavi edebilirsiniz.

Aloevera yağını güneş yanığı oluşan vücut bölgenize 15 dakika boyunca masaj şeklinde sürerek yanıklarınızı tedavi edebilirsiniz. Ayrıca aloevera bitkisi güneş yanığından oluşan sızıyı da geçirecektir.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi cildi serinletir ve yanıkların çabucak iyileşmesini sağlar. Eğer güneş yanığınızın hızlı bir şekilde geçmesini istiyorsanız elma sirkesini kullanabilirsiniz.

Sahip olduğu özelliği sayesinde ciltteki ph seviyesini düzenler. Cildi onarır ve besler. Elma sirkesi yanık bölgesine direkt olarak sürebilirsiniz.

Bir bardak suyun içine elma suyu ilave ederek yanıklarınızı geçirebilirsiniz.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi sayesinde güneş yanığınızı geçirebilirsiniz. Yulaf ezmesi güneş yanıkları için kullanılan en doğal yöntemlerden biri olarak ön plana çıkıyor.

Yarım bardak yulaf ezmesini bir bardak su ile birlikte kaynatabilirsiniz. Kaynattıktan sonra yulaf ezmeniz artık güneş yanığınızı tedavi etmek için hazır vaziyette. Bu şekilde güneş yanığı olan bölgeye sürerek yanıklarınızdan hemen kurtulabilirsiniz.

YOĞURT BİR ŞEHİR EFSANESİ

Güneş yanığı için evde popüler olarak uygulanan yanık cilde yoğurt soğuk sürülmesi, soğuk olduğundan sadece acıyı hafifletebilir,fakat ciltte yanık nedeniyle oluşan iltihabi durumu iyileştirici bir etkisi yoktur.

Ek olarak, süt ürünlerindeki bakteriler enfeksiyonları tetikleyebildiğinden, yoğurt, peynir gibi besinleri cilde sürmekten kaçınmak gerekir.