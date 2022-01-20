Tatlı isteklerini kalıcı olarak yenmek için ipuçları

Gereksiz tatlıları diyetinizden çıkarmaya karar verdikten sonra bir tatlı krizleri yaşamak oldukça yaygındır. Peki, tatlı isteklerinin kısır döngüsü nasıl kırılır? İşte etkili ipuçları.

Genellikle yorgun olduğumuzda veya uykusuz kaldığımızda ağır yiyeceklere ve tatlılara yöneliriz. O an kendimize sadece birkaç kare çikolata alacağımıza söz versek de, bu imkansız hale gelir ve sonra bu döngüyü kıramayız.

Vücut her zaman daha fazlasını arar ve bunun sonucunda kilo alımı ve sağlık sorunları ortaya çıkar. Ancak tatlılara bu şekilde tepki vermemizin bir nedeni var.

Şekerin bağımlılık yapan ilaçlarla benzer bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Aslında, diyetten şekerin aniden çıkarılması, yorgunluk, depresyon, baş ağrıları ve kas ağrıları gibi yoksunluk belirtilerine neden olabilir. Bu yüzden ona direnmenin kolay olmaması şaşırtıcı değildir.

Diyetten tüm basit şekerleri çıkarmak kolay olmasa da imkansız değildir. Başlangıç ​​olarak, şekerden ayrılmaya başlamadan önce birkaç soruyu cevaplamak önemlidir. Öncelikle şeker seviyenizin dengede olup olmadığını bilmek önemlidir. Şeker seviyeleriniz dengeli mi? Yiyeceklerle yeterli besinlerle alıyor musunuz? Yeterince uyuyor musunuz ve stresinizi kontrol edebiliyor musunuz? Bu soruların cevapları, tatlı isteklerini başarılı bir şekilde yenmek için özellikle neyi çözmeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bunlar haricinde ek püf noktalar da vardır. İşte tatlı isteklerini kalıcı olarak yenmek için dikkat edilmesi gereken konular.

KAN ŞEKERİ SORUNLARI

Çoğu zaman tatlı isteği, kan şekeri dengesizliğinden kaynaklanır. Vücuda şeker alındığında kan şekeri seviyesi yükselir ve vücut kan şekerini daha güvenli bir seviyeye düşürmek için insülin salgılar. Ancak insülin kan şekerini çok fazla düşürürse, vücut onu yükseltecek ve enerjiyi artıracak yiyecekleri aramaya başlar. Bu, vücut için çok zorlu bir süreçtir ve bir kısır döngüye dönüşür.

Dengeli bir kan şekeri seviyesinin anahtarı, protein ve sağlıklı yağlar gibi çok fazla insülin salınımını önleyen ve aynı zamanda minimum şeker alımını sağlayan yiyecekler yemektir. Düzenli öğünler ve ara öğünler yemek de önemlidir çünkü öğün atlandığında kan şekeri düşer. Ayrıca karbonhidrat seçimleri akıllıca yapılmalıdır. Basit şekerler yerine kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir.

TEMEL BESİNLERİN ALIMI

Proteinler ve sağlıklı yağlar, yeni alışkanlıklar oluşturmanın ve tatlı isteklerini bastırmanın anahtarıdır. Şekerin aksine, sağlıklı yağlar ve proteinler, kararlı enerji sağlar. Kuru yemişler, yağlı tohumlar, avokado ve zeytinyağı gibi çok sayıda sağlıklı yağ tüketmek vücudun diğer kaynaklardan enerji almaya uyum sağlamasına yardımcı olacaktır.

Proteinler ise tok hissetmemize yardımcı olur, bu da açlığı ve yemek isteklerini azaltır ve proteindeki amino asitlerin çoğu kendimizi iyi hissetmemize yardımcı olur. Dengeli ve enerjik hissettiğinizde, tatlı yiyeceklere daha az ihtiyaç duyarsınız.

Sindirimi yavaşlatan ve kan şekerini dengeleyen lifleri de beslenmeye dahil etmek çok önemlidir. Ayrıca demir ve B vitaminine dikkat etmek gerekir, çünkü düşük seviyelerde enerji eksikliğine ve şeker için istek artışına neden olurlar.

DEĞİŞEN ALIŞKANLIKLAR

Bazı tatlı istekleri mideden değil, yaşam tarzımızdan dolayı beyinden gelir. Stres, vücutta kortizol hormonunun yüksek seviyelerde salgılanmasına neden olur ve karaciğerden kan şekeri seviyelerini artıran glikoz salınır. Bu, tatlı yiyecekler için istekte bir artışa neden olur.

Yetersiz uyku, şeker tüketiminin artması da dahil olmak üzere daha fazla yemek yemeye neden olur ve bunların tümü yorgunlukla mücadele etmek için yapılır. Bu nedenle kandaki şeker miktarını azaltmaya karar verdiğinizde yeterince uyumak çok önemlidir.

Bazı alışkanlıklardan dolayı tatlılar için güçlü bir istek duyulabilir. Belki aileden gelen bir alışkanlıktır ve belki de stres altındayken çikolataya uzanmaya alışmışsınızdır. İsteklerinizi dinlemek ve nedenini belirlemeye çalışmak önemlidir. Tatlı isteklerinizin nedeni gerçek açlık, duygular veya alışkanlıklar olabilir.

TATLI İSTEKLERİNİ BASTIRMAK İÇİN İPUÇLARI

- Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlayın. Sabahları daha az şeker alırsanız, vücut gün boyunca dengede olacaktır. Yüksek proteinli bir kahvaltının tatlı yeme isteğini azalttığı gösterilmiştir.

- Kan şekerinizin düşmesini önlemek için öğünlerinizi önceden planlayın. Susuz kalmak ayrıca açlık hissine neden olabilir, bu nedenle yeterli su alımı önemlidir.

- Tatlı krizlerinizde 10 dakika bekleyin ve farklı bir şeyle ilgilenmeye çalışın. Yürüyüşe çıkın veya farklı bir şeyler yapmaya başlayın.

- Şeker ihtiyacınızı daha sağlıklı bir şekilde gidermek için kabak ve havuç gibi sebzeleri diyetinize ekleyin. Diğer doğal tatlı yiyecekler arasında Hindistan cevizi, muz, hurma, kakao ve tarçın bulunur. Meyveler de tüketilebilir çünkü şekerleri tatlılara göre daha yavaş salınır. Brokoli, karnabahar ve lahana gibi lif bakımından zengin besinler ayrıca tokluk hissini uzatır.

- Şeker isteğini artırdığı gösterilmiş olduğu için yapay tatlandırıcılardan kaçının.

- Tatlı yerine ekşi bir şeyler yiyerek vücudunuzu kandırın. Ekşi tat, tat tomurcuklarını uyarır ve tatlı isteğini azaltır.

- Zencefil ve zerdeçal insülin direncini önlemeye yardımcı olur, bu nedenle onları diyete dahil etmek iyidir.