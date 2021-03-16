Tatlı patates nedir, faydaları nelerdir? Tatlı patates nasıl yenir?

Stres ve uykusuzluk gibi psikolojik hastalıklara fayda sağlayan tatlı patatesin tüketimi son yıllarda ülkemizde de artmaya başladı.

Patatesle balkabağı arasında bir lezzete sahip olan ve Beta Karoten bakımından zengin olan tatlı patates bağışıklığı da güçlendirir.

Kalorisi çok düşük olduğu için genellikle diyet listelerinde yer bulan tatlı patatesin faydaları ve nasıl yenildiği merak ediliyor.

Peki tatlı patatesin faydaları nelerdir, nasıl yenir? İşte detaylar..

TATLI PATATESİN FAYDALARI NELERDİR?

Tatlı patates; obezite, diyabet, kalp hastalıkları gibi sağlık problemlerinin risk değerlerini azaltmaya yardımcı olur.

100 gramlık, orta boy büyüklüğündeki çiğ bir tatlı patates yaklaşık olarak 3.8 gram lif ve 2 gram protein içerir. Günlük A vitamini ihtiyacı, 100 gramlık bir tatlı patatesle karşılanabilir.

Bunun dışında; potasyum, magnezyum, C, E, B-5, B-6 vitaminleri içeren tatlı patates, normal patatese göre daha fazla lif ve vitamin içerir. Glisemik indeksi düşük olan ve tok hissettiren bir besindir.

Kan şekerini düzenler: Lifli yapısı sayesinde, insülin dengesini korumaya yardımcı olur.

Kan basıncını düzenler: Gerekli potasyum ihtiyacını karşılar.

Kanser riskini azaltmaya yardımcı olur: Yapılan araştırmalara göre, erkeklerde prostat kanseri riskini en aza indirdiği saptanmıştır. Japonya’da yapılan bir araştırmada ise kolon kanseri riskine olumlu etki ettiği gözlemlenmiştir.

Sindirime yardımcı olur: Hazımsızlık problemine iyi gelir ve lifli yapısı sayesinde sindirimi kolaylaştırır.

Doğurganlığa katkıda bulunur: İçerdiği A vitamini ile vücudun hormon dengesine olumlu katkıda bulunur. Süt salgılamayı destekler.

Bağışıklığı güçlendirir: C vitamini ve faydalı mineralleriyle vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Enflamasyonu engeller: İltihaplanma sorununun önüne geçerek kronik enflamasyon rahatsızlıklarının riskini en aza indirir. Etkili bir antioksidandır.

Uyku düzenini iyileştirir, hafızayı güçlendirir ve göze iyi gelir: A, C ve E vitaminleriyle korneanın iyileştirilmesine, düzenli uykuya, hafızaya faydalı olup hücre yenilenmesine katkıda bulunur.

TATLI PATATES NASIL YENİR?

Tatlı patatesler sarı olanlara kıyasla daha kısa raf ömrüne sahiptir. Patatesler güneş almayan bir yerde saklanmalıdır.

Dünya mutfaklarında yaygın olarak kullanılan tatlı patates ile yapılan pek çok farklı yemek çeşidi vardır. Bu tatlı patates yemekleri kızartma, haşlama, fırında, közleme olabilir, püresi, garnitürü, çorbası, salatası ve pek çok yemeği yapılabilir. İyice yıkanmış kabukları yenebilir.