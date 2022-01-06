Tavuk suyu soğuk algınlığına gerçekten yardımcı olabilir

Uzun yıllardır soğuk algınlığına karşı kullanılan tavuk suyu sadece sıcaklık ve tokluk hissi vermekle kalmıyor, aynı zamanda hastalığın gerçekten daha kolay geçmesini de sağlıyor.

Tavuk suyu, içerdiği sistein sayesinde soğuk algınlığı ile savaşabilir. Sistein, hava yollarındaki ve akciğerlerdeki mukusu gevşeten bir amino asittir.

1978'de ABD, Mount Sinai Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılarü çok tuhaf bir çalışmayı test etti. Burun tıkanıklığını hangisinin ne kadar iyi temizlendiğini bulmaya karar verdiler: Soğuk su, sıcak su ve tavuk suyu. Sıcak sıvıların hava yollarını temizlemede soğuk sudan çok daha iyi olduğu ortaya çıktı. Ve tavuk çorbası bu yarışmada kazanan oldu. Tabii ki, kimse burnu tavuk suyu ile temizlemeyi tavsiye etmez, ancak mukusun tavuk suyuna karşı verdiği tepki ortaya konuldu. Mukus ve balgam ne kadar kolay çıkarılırsa, vücudun soğuk algınlığına neden olan virüslerle o kadar hızlı savaştığı biliniyor.

Bununla birlikte tavuk suyunun içerdiği amino asit sisteinin, iltihaplanma sırasında bronşlarda oluşan balgamı sulandırarak öksürükle atılmasına yardımcı olduğu da görüldü.

İLTİHAPLA SAVAŞIYOR

Virüsler burun yoluna yerleştiğinde vücut sitokinleri serbest bırakır. Stokinler hücresel sinyaller olarak çalışır ve vücudun dış uyaranlara karşı bağışıklık tepkisini düzenler. Stokinlerin salınmasıyla vücutta adeta alarmlar çalar. Bu alarmları algılayan kan damarları genişler ve risk altındaki bölgeye kan akışını arttırır. Vücut, bağışıklık sistemimizin ana savunucuları olan daha fazla beyaz kan hücresini sıcak noktaya gönderir. Soğuk algınlığı ve grip durumunda kan akışı, beyaz kan hücrelerini hava yollarına giren virüse karşı mücadeleye yönlendirir, bu da iltihaplanmaya, virüslere bir yanıta yol açar.

Tavuk suyunun iltihabı azalttığı bulunmuştur. Araştırmalar, karnosin adı verilen bir kimyasalın soğuk algınlığına neden olan reaksiyonları bastırdığını bildiriyor. Ve güçlü bir antioksidan olan karnosin, özellikle tavukta çok miktarda bulunuyor. Beyaz ette bulunan karnosin yoğunluğu yüksektir ve hindide tavuktan daha fazladır.

Karnosinin etkileri soğuk algınlığıyla savaşmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda vücutta asit-baz dengesini korur, cilt durumunu iyileştirir, yaşlanmayla mücadeleye yardımcı olur, fiziksel aktiviteye karşı kas direncini arttırır, vücudun dayanıklılığını artırır ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir. İyi karnosin kaynakları arasında yumurta, peynir ve çeşitli süt ürünleri de bulunur.

İYİLEŞMEYE DESTEK OLUYOR

Tavuk suyu için mükemmel bir tarif yoktur, ancak hazırlanması için en sık patates, soğan, havuç, kereviz, sarımsak ve zencefil gibi malzemeler kullanılır. Tavuk suyunu iyileşmenin yıldızı yapan bu bileşenlerdir. Örneğin havuç, beyaz kan hücrelerinin gücünü artıran ve enfeksiyonlarla daha iyi savaşmasına yardımcı olan A vitamini açısından zengindir. Isıl işlem sırasında neredeyse kaybolmayan bir vitamindir.

Ayrıca sarımsak da tavuk suyuna yapılan tariflerde çok önemli bir bileşendir. Çalışmalar, sarımsak alan kişilerin soğuk algınlığından daha hızlı kurtulduğunu gösteriyor.

Tavuk suyu hazırlarken sebzeleri, baharatları ve çeşitli otları mutlaka kullanın.

ŞİFALI TAVUK SUYU TARİFİ

Tavuk suyu hasta olanlar veya iyileşenler için çok faydalıdır.

Malzemeler

- 1 büyük tavuğun kemikleri (omurga, kanat uçları, boyun, ekstra deri ve yağ parçaları)

- 2 tavuk budu

- 2 orta boy soğan

- 1 orta boy havuç

- 6-7 diş sarımsak

- 1 parça (3-5 cm) taze zencefil kökü

- 1 orta boy maydanoz ve/veya dereotu

- 1 çay kaşığı karabiber

- Tuz

Tarif

- Tavuk kemiklerinin üzerine 3,5 litre soğuk su dökün, orta ateşte kaynatın, tuzlayın, isterseniz köpüğü çıkarın.

- Tavuk suyu kaynarken havuç ve soğanları soymadan yıkayın, ikiye bölün. Kahverengileşene kadar kuru bir tavada pişirin. Tavuk suyunun köpüğünü süzdükten sonra sebzeleri ve karabiberi tencereye koyun.

- Ocağın altını kısın. Dilimlenmiş zencefili ve ezilmiş sarımsağı ekleyin ve üzerini örtmeden pişirin.

- Tavuk budu ve yeşillikleri ekleyin, 1 saat daha pişirin, suyu süzün. Servis yapmadan önce eti ekleyin, doğranmış otlar serpin.