Tedbir kararları, bölgesel vaka sayısına göre belirlenecek

İl bazında açıklanan haftalık koronavirüs verileri dikkate alınarak kısıtlamaların, bölgesel olarak aşama aşama kaldırılabileceği bildirildi.

Koronavirüs salgınına ilişkin 7 günlük il bazlı veriler, dün itibarıyla Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasından kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı.

Salgınla mücadelede 'Yerinden Karar' dönemine geçildiğini ve yeni dönem için bu verilerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bu dönemin ilk çalışmasının il bazında haftalık verilerin belirlenmesi olduğunu söyledi.

KONTROLLÜ SOSYAL HAYATA GEÇİLEBİLİR

İl bazında haftalık veriler ışığında bölgesel kararlar alınabileceğini belirten Kayıpmaz, verilerdeki artış, azalma veya düzleşme durumlarına göre kontrollü sosyal hayata geçilebileceğini söyledi.

Kısıtlamalar aşama aşama kaldırılarak belirli faaliyetlerin iller bazında azalma olması durumunda yeniden başlayabileceğini dile getiren Kayıpmaz, "Bu veriler ışığında, Kovid-19 salgınının seyrine göre il hıfzısıhha kurulları bölgesel kararlar alabilecektir. Sıkı kurallar ve denetlemeler çerçevesinde, yemek yenilen iç mekanlara kapasitenin yüzde 25'i kadar oturarak müşteri alınması, açık hava spor faaliyetlerinin turnuva olarak değilse de sportif maksatla açılması bunlar arasında sayılabilir." dedi.