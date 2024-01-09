Tekirdağ Şehir Hastanesi başarısıyla gururlandırdı: 3 yılda 4 milyon 587 bin hastaya şifa oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 yılında açılan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin başarılı hizmetlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye, sağlık sektöründe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Şehir hastaneleri Türkiye’yi sağlık alanında öne çıkarırken, dünya tarafından da yakın takibe alınmış durumda.

Muhalif güçlerin ısrarla ket vurmak istediği projeler birçok ilde yükseliyor.

Bu illerden biri de Tekirdağ oldu.

4 milyon 587 bin hasta tedavi edildi

2020 yılı sonlarında hasta kabulüne başlayan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, açıldığı günden bu yana 4 milyon 587 bin hastaya şifa olmayı başardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda tek tek rakamları paylaştı.

3 yılda, 1 milyon 50 bini acil olmak üzere 4 milyon 587 bin hastaya hizmet verdi. Hastanede 130 bin cerrahi işlem gerçekleştirildi. 14 bini yoğun bakım olmak üzere, yaklaşık 72 bin hastaya yataklı servislerde sağlık hizmeti sunuldu. Anestezi altında gerçekleştirilen günlük ortalama cerrahi işlem sayısı 130-140 arasında. Milletimizin hayali olan şehir hastaneleri, Tekirdağ örneğinde de farkını göstermeye devam ediyor.

İl dışına sevk edilen hasta sayısı engellendi

Açıldığı tarihten itibaren yıllık ortalama 5-7 bin hastanın il dışına sevki engellenen hastanede yaklaşık bin 551 hastanın il dışından sevki gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde yaklaşık 3 bin yabancıya hastaya hizmet verildiği paylaşıldı.

Hastanede tedavi altında olan hastaların memnuniyet mesajları ise şehir hastanesinin başarısını gözler önüne serdi.