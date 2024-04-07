Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne Balkanlardan da hasta geliyor 3 yıl önce hizmet vermeye başlayan Tekirdağ Şehir Hastanesi, Balkan ülkelerinden gelen hastalara da şifa oluyor. Son 1 yılda yurt dışından bin hasta, hastaneden hizmet aldı.

AA

Türkiye'de sağlık alanında sınıf atlatan şehir hastaneleri dev hizmet vermeye devam ediyor.

Yurdun dört bir yanında inşa edilen ve yapımı süren şehir hastaneleri, Türkiye’yi sağlık alanında öne çıkarıyor.

605 yatak kapasiteli

3 yıldır hizmet veren ve bölgedeki ihtiyacı önemli ölçüde karşılayan hastanelerden biri de Tekirdağ'da.

Süleymanpaşa ilçesinde 2020 yılında 114 bin 312 metrekare alana kurulan hastane, 605 yatak, 128 poliklinik, 17 ameliyathane ve 124 yoğun bakım yatağı ile bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Balkan ülkelerinden de gelenler var

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin ileri düzey sağlık hizmetleri alınabilen bir sağlık üssü olduğunu belirtti.

Hastanenin Balkanlardan gelen hastalara da sağlık hizmeti verdiğini aktaran Kalkan, "Balkan ülkelerinden Romanya başta olmak üzere Bulgaristan, Kosova, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan hasta kabul etmekteyiz." dedi.

"Son bir yılda yurt dışından bin hasta hastanemizden faydalandı"

Kalkan, hastanenin son model teknoloji ve fiziki konforla hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tuttuğunu dile getirdi.

Şehir hastanesinin ileri düzeyde teknolojik imkanlara sahip olduğunu belirten Kalkan, "Şehir hastanemizde kanser cerrahisi üzerine oldukça donanımlı teknolojik imkanlar sunabilmekteyiz. Hekimlerimiz, ülkemizde olduğu gibi yurt dışından sağlık turizmi amacıyla bize gelen hastalara da hizmet veriyor. Son bir yılda yurt dışından bin hasta, hastanemizin sağlık hizmetinden faydalandı. Bu hastalardan 200'ü kanser tedavisi ve kanser taraması için gelen hastalardan oluşuyor." diye konuştu.

Uzman hekimlerin, hastaların tedavi ve takip planlarını en iyi şekilde yerine getirdiğini anlatan Kalkan, medikal onkoloji, cerrahi onkoloji ve radyasyon onkolojisiyle üst düzey hizmet verildiğini dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)