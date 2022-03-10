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    Tekirdağ'da 5,5 aylık doğan bebek kök hücreyle tedavi edildi

    23 haftalıkken dünyaya gözlerini açan Yavuz Selim bebek, akciğer gelişimi için başlanan mezenkimal kök hücre tedavisi sayesinde hayata tutundu.
    • AA
    • 10.03.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 14:51
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    Tekirdağ'da 5,5 aylık doğan bebek kök hücreyle tedavi edildi

    Tekirdağ'da 23 haftalıkken Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dünyaya gelen Yavuz Selim bebek, 495 gram ağırlığında ve 28 santimetre boyunda doğdu.

    Bebeğin akciğerlerinin daha iyi gelişebilmesi ve kronik akciğer hastalığının oluşmaması için mezenkimal kök hücre nakli yapıldı.

    NKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yavuz Selim Cihan'ın sağlığına kavuşacağı günü beklediklerini söyledi.

    "PREMATÜRE BEBEĞE MEZENKİMAL HÜCRELERDEN KÖK HÜCRE HAZIRLADIK"

    Hastanelerinde ilk defa böyle bir tedavi uygulamanın sevincini yaşadıklarını belirten Gültekin, şöyle konuştu:

    "Tıp bilimi artık genetik ve kök hücre üzerinde, gelişmelere açık bir şekilde çalışmakta. Hastalıkların tedavisinde, araştırmasında kök hücre önemli yer katetmektedir. Biz de yeni doğan prematüre 495 gram bir bebeğimize göbek mezenkimal hücrelerinden kök hücre hazırlayarak, kök hücre naklinde bulunduk. Hastamızın genel durumu iyi. Dünyadaki tıp gelişimlerine ayak uydurduğumuz için çok mutluyuz. Bu işlemi gerçekleştiren hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

    5,5 AYLIK DOĞDU

    Uzman Dr. Mustafa Törehan Aslan da prematüre bir bebeği hayata bağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

    Yeni doğan çok riskli bebekleri tedavi ederek sağlıklarına kavuşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Aslan, "Özellikle dünyadaki son gelişmelerle birlikte mezenkimal kök hücre tedavileri umut oluyor. Aslında hem ülkemizde hem de dünyada çok sınırlı sayıda uygulanan bir yöntem. Bu tedavi yöntemini çok ileri bir prematüre bebeğimize uyguladık. 23'üncü gebelik haftasında 5,5 aylıkken erken doğum nedeniyle dünyaya gelen 495 gram ağırlığındaki bebeğimize, akciğer gelişimini daha iyi sağlamak için kök hücre naklini başarılı bir şekilde yaptık." dedi.

    Tekirdağ da 5,5 aylık doğan bebek kök hücreyle tedavi edildi #1

    "DÜNYADA YENİ BİR UYGULAMA"

    Bundan sonraki sürecin çok daha önemli olacağına işaret eden Aslan, "Kök hücreye verilecek yanıtla birlikte, akciğer gelişiminin çok daha olumlu bir şekilde başarıya ulaşmasını hep birlikte çok yakından izleyeceğiz. Tedavi zaten dünyada daha çok yeni bir uygulama. Aslında daha büyük ve erişkin çocuklara nispeten yapılabiliyor ama bu kadar küçük bebeklere gerçekten dünyada ve Türkiye'de çok az sayıda uygulama var." ifadelerini kullandı.

    Tekirdağ da 5,5 aylık doğan bebek kök hücreyle tedavi edildi #2

    Tekirdağ da 5,5 aylık doğan bebek kök hücreyle tedavi edildi #3


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