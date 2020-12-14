Euro
9.5848
0.86%
Dolar
7.8696
0.35%
Altın
463.66
-0.03%
Borsa
1.393
1.6%
Bitcoin
150.274
-0.52%
EXEN Coin
10.67
-0.28%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Teknolojiyle Gelen Sağlık

    Evden çıkmadan, kendi yaşam alanlarının hijyenik koşullarında, kişisel beslenme ve spor hizmeti almak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 16:27
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 17:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Teknolojiyle Gelen Sağlık

    Pandemi günlerinde, değişen alışkanlıklardan biri de online diyet ve spor hizmetlerinin, bu alanlarda hizmet almak isteyenler tarafından daha çok tercih edilmesi oldu.

    Sağlıklı Yaşam Asistanı Form Assist, kendilerinin tasarladıkları özel aplikasyonları aracılığı ile kişilerin, ihtiyaçları olan fizyoterapist, diyetisyen ve antrenör hizmetlerini, onlara özel hazırlanan programlarla kullanıcıları ile buluşturuyor.

    ''Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemenin, pandemi döneminde her zamankinden daha önemli olduğunu'' vurgulayan Form Assist Genel Koordinatörü Önder Akgün, şimdiye kadar yaklaşık 60 bin kişiye hizmet verdiklerini belirterek ''Bağışıklığını güçlendirmek, sağlıklı beslenmeyi öğrenmek, kilo vermek ya da ideal kilosunu korumak, metabolizmasını hızlandırmak, postür analizini yaptırarak, vücudunu zinde tutacak egzersizleri öğrenmek ve uygulamak isteyen herkesin, bu hizmetlere kolaylıkla ulaşmasını sağlayarak kişilerin, sağlıklı yaşam yolculuklarında yanlarında olmak istiyoruz. '' dedi.

    Teknolojiyle Gelen Sağlık #1

    Her Program Kişiye Özel Hazırlanıyor

    Kullanıcılarına ''sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak'' mottosu ile yola çıkan Form Assist'te diyet, egzersiz ve postür düzeltici tüm programlar kişinin, kendi yaşam alışkanlıklarına, boy ve kilosuna, amacına ve sağlık bütünlüğüne katkı sağlayacak şekilde alanının uzmanları tarafından, ona özel olarak hazırlanıyor. Form Assist, aynı zamanda omurga sağlığı, postür analizi, solunum ve fonksiyonel egzersizlerinin yanı sıra oluşabilecek herhangi bir sakatlanmaya karşı koruyucu rehabilitasyon hizmetleri de sunuyor. Aplikasyon üzerinden uzmanlarla, mesajlaşma imkânı sayesinde kullanıcılar, motivasyonunu yüksek tutarken, sağlıklı yaşam yolunda kendilerine sıcak iletişim kurabilecekleri bir arkadaş da edinmiş oluyorlar.

    Kişilerin kendilerine uygun hizmet paketlerini seçerek, hizmet alabilecekleri aplikasyonda, aynı zamanda birbirinden lezzetli sağlıklı öğün tarifleri, spor ve beslenme başlıklı, uzmanlar tarafından kaleme alınmış blog yazıları ve ücretsiz egzersiz programları da bulunuyor.

    Form Assist Hakkında

    Diyetisyen ve antrenörlerden oluşan uzman kadrosu ve kendi markasına ait sağlıklı yaşam ürünleri ile kişilerin, hedefledikleri forma sağlıklı bir şekilde ulaşmasını amaçlayan Form Assist, kullanıcılarına Google Play Store ve Apple App Store’dan -yazılımı kendilerine ait- ücretsiz indirilebilen uygulama üzerinden hizmet veriyor. Kurdukları ‘Sağlıklı İletişim’ hattı ile kullanıcılarına ürünler, beslenme ve spor programları ile tam bir bilgi akışı sağlayan Form Assist, kişiye özel beslenme ve egzersiz programları ve yakın takip ile ‘Kişisel Sağlıklı Yaşam Asistanı’ hizmeti sunuyor.

     

    Web Sitesi: www.formassist.net

    Google Play:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acts.FormAssist

    App Store: https://apps.apple.com/tr/app/form-assist/id1345964523

    Sağlıklı İletişim Hattı Telefon Numarası: (0216) 706 11 22

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir