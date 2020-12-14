Teknolojiyle Gelen Sağlık

Evden çıkmadan, kendi yaşam alanlarının hijyenik koşullarında, kişisel beslenme ve spor hizmeti almak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Pandemi günlerinde, değişen alışkanlıklardan biri de online diyet ve spor hizmetlerinin, bu alanlarda hizmet almak isteyenler tarafından daha çok tercih edilmesi oldu.

Sağlıklı Yaşam Asistanı Form Assist, kendilerinin tasarladıkları özel aplikasyonları aracılığı ile kişilerin, ihtiyaçları olan fizyoterapist, diyetisyen ve antrenör hizmetlerini, onlara özel hazırlanan programlarla kullanıcıları ile buluşturuyor.

''Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemenin, pandemi döneminde her zamankinden daha önemli olduğunu'' vurgulayan Form Assist Genel Koordinatörü Önder Akgün, şimdiye kadar yaklaşık 60 bin kişiye hizmet verdiklerini belirterek ''Bağışıklığını güçlendirmek, sağlıklı beslenmeyi öğrenmek, kilo vermek ya da ideal kilosunu korumak, metabolizmasını hızlandırmak, postür analizini yaptırarak, vücudunu zinde tutacak egzersizleri öğrenmek ve uygulamak isteyen herkesin, bu hizmetlere kolaylıkla ulaşmasını sağlayarak kişilerin, sağlıklı yaşam yolculuklarında yanlarında olmak istiyoruz. '' dedi.

Her Program Kişiye Özel Hazırlanıyor

Kullanıcılarına ''sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak'' mottosu ile yola çıkan Form Assist'te diyet, egzersiz ve postür düzeltici tüm programlar kişinin, kendi yaşam alışkanlıklarına, boy ve kilosuna, amacına ve sağlık bütünlüğüne katkı sağlayacak şekilde alanının uzmanları tarafından, ona özel olarak hazırlanıyor. Form Assist, aynı zamanda omurga sağlığı, postür analizi, solunum ve fonksiyonel egzersizlerinin yanı sıra oluşabilecek herhangi bir sakatlanmaya karşı koruyucu rehabilitasyon hizmetleri de sunuyor. Aplikasyon üzerinden uzmanlarla, mesajlaşma imkânı sayesinde kullanıcılar, motivasyonunu yüksek tutarken, sağlıklı yaşam yolunda kendilerine sıcak iletişim kurabilecekleri bir arkadaş da edinmiş oluyorlar.

Kişilerin kendilerine uygun hizmet paketlerini seçerek, hizmet alabilecekleri aplikasyonda, aynı zamanda birbirinden lezzetli sağlıklı öğün tarifleri, spor ve beslenme başlıklı, uzmanlar tarafından kaleme alınmış blog yazıları ve ücretsiz egzersiz programları da bulunuyor.

Form Assist Hakkında

Diyetisyen ve antrenörlerden oluşan uzman kadrosu ve kendi markasına ait sağlıklı yaşam ürünleri ile kişilerin, hedefledikleri forma sağlıklı bir şekilde ulaşmasını amaçlayan Form Assist, kullanıcılarına Google Play Store ve Apple App Store’dan -yazılımı kendilerine ait- ücretsiz indirilebilen uygulama üzerinden hizmet veriyor. Kurdukları ‘Sağlıklı İletişim’ hattı ile kullanıcılarına ürünler, beslenme ve spor programları ile tam bir bilgi akışı sağlayan Form Assist, kişiye özel beslenme ve egzersiz programları ve yakın takip ile ‘Kişisel Sağlıklı Yaşam Asistanı’ hizmeti sunuyor.

Web Sitesi: www.formassist.net

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acts.FormAssist

App Store: https://apps.apple.com/tr/app/form-assist/id1345964523

Sağlıklı İletişim Hattı Telefon Numarası: (0216) 706 11 22