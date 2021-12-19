Tekrarlayan enfeksiyonlar, diyabet belirtisi olabilir

Birçok farklı belirtiyle kendisini gösteren ve uzun süre tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen diyabet, tekrarlayan enfeksiyonlarla da ortaya çıkabiliyor.

Diyabet, sağlığınızı birden fazla şekilde etkileyebilen kronik bir hastalıktır. Kan şekeri seviyesindeki ani artışlar, organlarınızın işleyişini etkileyebilir ve sizi sayısız sağlık sorunuyla karşı karşıya bırakır.

Uzun süreli yüksek kan şekeri (hiperglisemi) organlara ve sinirlere zarar verebilir. Tip 1 veya tip 2 diyabetin belirtileri oldukça benzerdir, dolayısıyla komplikasyon geliştirme riskleri de aynıdır. Bazı durumlarda, hiperglisemi vücutta tekrarlayan enfeksiyonlara da yol açabilir. Tekrar eden enfeksiyonlar teşhis edilmemiş veya yönetilmeyen diyabetin belirleyici bir işareti olabilir.

Diyabet, vücudun şekeri enerjiye dönüştürmek için insülin üretememesi veya kullanamaması durumudur. Kan şekeri seviyesinde bir artışa yol açar ve belirtiler farklı şekillerde kendini gösterir. Sürekli yüksek kan şekeri, vücudun enfeksiyonla savaşma yeteneğini yavaşlatır. Patojenler vücuda girdiğinde çoğalmak ve bir enfeksiyon geliştirmek için uygun bir ortam elde ederler.

DİYABETİ GÖSTEREN 3 ENFEKSİYON

Diyabet yönetilmediğinde veya tespit edilmediğinde, enfeksiyon atakları daha sık görülür. Mesane, böbrekler, vajina, diş etleri, ayaklar ve cilt, enfeksiyonun yaygın görülen yerleridir.

İşte diyabetik bir hastada sık görülen üç enfeksiyon.

Mantar Enfeksiyonları

Mantar enfeksiyonları vücudun koltuk altı, parmak, ağız ve genital bölge gibi farklı bölgelerinde gelişebilen bir maya enfeksiyonudur. Durum, beyaz akıntıya yol açar. Diyabet durumunda genellikle erkeklerde ve kadınlarda cinsel organların çevresinde bulunur ve cinsel ilişki sırasında veya idrar yaparken kaşıntı, tahriş, ağrı ve batmaya neden olur. Erkekler ayrıca hoş olmayan bir koku yaşayabilir. Enfeksiyona sıcak ve nemli koşullarda yetişen candida adı verilen bir mantar türü neden olur.

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Şeker hastalığı yaşayan insanlar ayrıca mesane iltihabı olan ve bir tür idrar yolu enfeksiyonu olarak sınıflandırılan sistit de yaşarlar. Durum, mesane duvarı ve lümen içindeki hava ile karakterizedir. İdrar yolu enfeksiyonlarının en yaygın belirtileri idrar yaparken ağrı, yanma veya batma hissidir. Ayrıca, diğer belirtiler arasında sık idrara çıkma isteği ve koyu renkli, bulanık veya güçlü kokulu idrar bulunur. Hatta alt karın bölgesinde ağrı hissedilebilir. Hafif idrar yolu enfeksiyonu vakaları kendi kendine geçebilirken, şiddetli olanlar tıbbi müdahale gerektirir.

Ayak Enfeksiyonları

Yönetilmeyen diyabet, yumuşak dokuyu veya kemiği etkileyen ayak enfeksiyonuna da yol açar. Çoğunlukla enfeksiyon cilt bölgesinde gelişir. Şeker hastalığı olan kişilerin yaklaşık yüzde 15 ila yüzde 25'inde ayak ülseri de gelişir. Orta ila şiddetli enfeksiyonlar ve yaralar antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebilir. Yönetilmeyen diyabet durumunda tekrarlayan enfeksiyon riski yüksektir.

ENFEKSİYONLARDAN KORUNMAYA ÇALIŞIN

Enfeksiyonlardan korunmak için yapabileceğiniz en önemli şey kan şekeri seviyenizi takip etmek ve ilaçları zamanında almaktır. Kan şekeri seviyeniz kontrol altındaysa, enfeksiyon riski daha düşük olacaktır.

Bunun dışında, uygun hijyeni sağlayın. Şeker hastaları enfeksiyona daha duyarlı olduğundan, enfeksiyon ataklarından kaçınmak için önlem almak daha iyidir. Darbe ve sıyrıklardan kaçınmak için çorap giyin ve yalaranızı zamanında tedavi edin.

Vajinal enfeksiyon için uygun tuvalet hijyenine uyun, düzenli olarak idrara çıkın ve gün içinde bol sıvı alın.