Euro
8.8868
-0.18%
Dolar
7.3444
-0.21%
Altın
410.11
-0.01%
Borsa
1.529
0.09%
Bitcoin
355.355
-1.06%
EXEN Coin
16.37
-1.62%
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 4 C
    Teksas Valisi Abbot: Koronavirüs önlemlerini kaldırdım

    Teksas Valisi Abbot: Koronavirüs önlemlerini kaldırdım

    Teksas Valisi Grek Abbot, koronavirüs önlemlerini kaldırdığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 00:34
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 02:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dünya, koronavirüsün etkisini azaltmak için önlemler almaya devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında en çok dikkat edilen önlemlerin başında da maske ve sosyal mesafe geliyor.

    Dünyanın birçok ülkesinde kısıtlamalara dikkat edilirken ABD'nin Teksas eyaletinde durum hiç de öyle değil.

    KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİ KALDIRDI

    Teksas Eyalet Valisi Greg Abbot, sosyal medya hesabından ilginç bir duyuru yaptı. Abbot yaptığı açıklamada, önlemlerin tamamını kaldırdığını açıkladı.

    Abbot yaptığı paylaşımda, "Az önce Texas'ın yüzde 100 AÇIK olduğunu duyurdum. HER ŞEY. Ayrıca eyalet çapındaki maske görevini de bitirdim." ifadelerini kullandı.

     

    Teksas Valisi Abbot: Koronavirüs önlemlerini kaldırdım #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir