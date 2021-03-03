Teksas Valisi Abbot: Koronavirüs önlemlerini kaldırdım

Teksas Valisi Grek Abbot, koronavirüs önlemlerini kaldırdığını duyurdu.

Dünya, koronavirüsün etkisini azaltmak için önlemler almaya devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında en çok dikkat edilen önlemlerin başında da maske ve sosyal mesafe geliyor.

Dünyanın birçok ülkesinde kısıtlamalara dikkat edilirken ABD'nin Teksas eyaletinde durum hiç de öyle değil.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİ KALDIRDI

Teksas Eyalet Valisi Greg Abbot, sosyal medya hesabından ilginç bir duyuru yaptı. Abbot yaptığı açıklamada, önlemlerin tamamını kaldırdığını açıkladı.

Abbot yaptığı paylaşımda, "Az önce Texas'ın yüzde 100 AÇIK olduğunu duyurdum. HER ŞEY. Ayrıca eyalet çapındaki maske görevini de bitirdim." ifadelerini kullandı.