Tel Abyad'a yenidoğan yoğun bakım ünitesi kuruldu

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde ulaşımdan altyapıya, eğitimden güvenliğe verdiği desteği sağlık alanında da sürüyor.

Şanlıurfa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Suriye Görev Gücü, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesine yoğun bakım ünitesi açtı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki aileler, bebeklerini artık yaşadıkları şehirde tedavi ettirebilecek.

10 kuvöz ve 2 fototerapi cihazının bulunduğunu yoğun bakım ünitesinde, hafif solunum sıkıntısı, ateş, kusma ve idrar yolu enfeksiyonları ile sarılık da tedavi edilebilecek.

BEBEKLER, TÜRKİYE'YE SEVK EDİLİYORDU

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yoğun bakıma ihtiyaç duyan yenidoğanlar tedavi için Türkiye'ye sevk ediliyordu.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenmişti.