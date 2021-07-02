Telefonsuz kalma korkusu: Nomofobi

Uzmanlara göre, nüfusun büyük bir bölümünü etkileyen bir korku olan nomofobi, yakın gelecekte büyük sorunlara yol açabilir. İşte nomofobi hakkında bilinmesi gerekenler.

Yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte cep telefonu çok değerli bir nesne haline geldi. Telefonlarımızda bugün çok fazla kişisel bilgi saklıyoruz, evden onsuz çıkamıyoruz. Bununla birlikte, onu unutma veya pilinin bitmesi korkusu, bugünlerde adından sıkça söz ettiren fobilerden biriyle ilişkili: Nomofobi.

Nomofobi, günlük yaşamı etkileyen, cep telefonuz kalma korkusudur. Bu, takıntılı davranışlar yoluyla bu cihaza bağımlılık yaratır.

Bu takıntılar, bildirimlere veya sosyal medyaya bakmak veya sürekli olarak ekranın kilidini açmak olabilir. Evden çıkarken telefonu unuttuğunuzda, güne normal şekilde devam edemeyeceğinizi hissettiğinizde, bu bir soruna, nomofobiye işaret edebilir.

NOMOFOBİNİN NEDENLERİ

Nomofobi başkalarına bağımlılık ile ilişkilidir. Benlik saygısı sorunları olan ve sürekli dış onay ihtiyacı olan kişilerde sıklıkla görülür.

Kendine güvensizlik arttıkça bu fobiden muzdarip olan kişi, cep telefonuna bağlı bir alışkanlık kazanır. Başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğü konusunda sürekli endişelenir. Ayrıca sosyal ağlardaki yorum ve görüşlere çok fazla önem verir ve bunlara takıntılıdır.

Diğer bir neden ise kişisel güvensizliktir. Nomofobiden muzdarip olanlar, telefonları olmadan evden çıktıklarında veya telefonlarının bataryası bittiğinde kendilerini savunmasız hissedeceklerdir. Bu, telefona ulaşılamadığında ne olabileceği konusunda endişe verici düşünceler yaratır.

NOMOFOBİNİN BELİRTİLERİ

Fiziksel belirtiler şunlardır:

- Baş ağrısı

- Normal nefes almada zorluk

- Hızlı kalp atışı

- Artan terleme

- Halsizlik veya baş dönmesi

Duygusal belirtiler arasında ise telefonu kontrol edemediğinde endişe, takıntılı düşünceler, panik ve sinirlilik görülür.

Birden fazla çalışmanın sonuçları, bu fobinin özellikle ergenlerde ve genç yetişkinlerde yaygınlaştığını göstermektedir. Tahminlere göre telefon kullananların yaklaşık yarısı nomofobiden muzdarip.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada toplumun yarısına yakınının, İspanya'da yapılan araştırmada toplumun yüzde 53'ünün ve Arjantin'de yapılan bir başka araştırmada, akıllı telefon sahibi nüfusun yüzde 71'inin akıllı telefon olmadan evlerinden çıkmayacağını gösterdi.

Bu fobiyi tedavi etmenin en iyi yolu, kesinlikle bir ruh sağlığı uzmanından yardım almaktır.