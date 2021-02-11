Terapötik egzersiz nedir, ne işe yarar? Terapötik egzersiz faydaları nelerdir?

Egzersizler, sağlığımız için büyük önem arz ediyor. Terapötik egzersizlerin rahatsızlığın tedavi edilmesinde etkili olduğu biliniyor. Peki, Terapötik egzersiz nedir, ne işe yarar?

Egzersizler, sağlığımız için büyük önem arz ediyor. Oluşan soruna göre yapılması gerekli olan egzersizlerde farklılık gösteriyor.

Fizyoterapistler tarafından uygulanan terapötik egzersizlerin rahatsızlığın tedavi edilmesi kadar sakatlıkların önlenmesinde de etkili olduğu biliniyor.

Peki, Terapötik egzersiz nedir, ne işe yarar? İşte bilmeniz gerekenler...

TERAPÖTİK EGZERSİZ NEDİR?

Terapötik egzersiz, kas iskelet sisteminin fonksiyonunu artırmak, bozuklukları düzeltmek ve rahatlamayı sağlamak amacıyla yapılan vücut hareketleridir.

Terapötik egzersizler, basit egzersizlerin yanı sıra kısıtlanmış bir kas grubuna veya bütün vücuda uygulanan birçok aktiviteyi kapsar.





TERAPÖTİK EGZERSİZ FAYDALARI NELERDİR?

Terapötik egzersizler bireyin kasılmış kaslarının rahatlamasını, kan dolaşımını artırmayı, gevşemeyi, eklemlerin hareketlenmesini, kas gücünün ve esnekliğinin artmasını sağlar.

Başlıca Terapötik egzersizler endurans artırıcı, esneklik sağlayıcı ve güçlendirici egzersizler olarak adlandırılır. Fizyoterapistler, bu egzersiz tiplerini bireyin ihtiyacına göre tek bir egzersiz programına dönüştürür.