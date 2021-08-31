Tereyağının bir tık üstü: Ghee yağının faydaları

Tereyağının %99 oranında süt yağı içeren kısmı olan sade yağ olarak da bilinen Ghee yağı, son dönemlerde oldukça popüler. Peki Ghee yağının faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar...

Yabancı dillerde ‘Ghee’ olarak bilinen sade yağ, Osmanlı da ‘revgan-i sade’ şeklinde tanınırdı. Günümüzde ise sade yağ veya saf yağ olarak biliniyor.

Aslında Ghee yağı, tereyağının, içinde doğal olarak bulunan süt proteini kazein ve süt şekeri laktozdan arındırılmış hali olarak karşımıza çıkıyor.

Arındırılmış tereyağı olarak geçen ghee yağı eski Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Hatta Hintliler bu yağı zaman zaman kutsal kabul etmiş dini ritüellerinde kullanmışlardır.

Ghee yağını yapmak ise çok çok kolay. 1 kilogram tereyağından 900 gram kadar Ghee yağı elde etmek mümkün.

Peki Ghee yağının faydaları nelerdir? Ghee yağı nasıl yapılır ve kullanılır? İşte merak edilenler...

GHEE YAĞININ FAYDALARI

Tereyağına kıyasla daha uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilen ghee, yararlı yağ asitleri, A, D, E ve K2 vitaminleri yönünden zengindir.

Ghee doğal ve güçlü bir enerji kaynağıdır. Başta sporcular olmak üzere gün içinde daha fazla bedensel enerjiye ihtiyaç duyan herkes sade yağdan faydalanabilir.

Bağırsak duvarını koruma işlevine sahip bütirik asit içeriğinden dolayı sade yağ, bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur. Mide asidi salgı miktarını dengeleyerek sindirimi düzenler.

Vücudu girdiğinde antikor üretimini tetikleyen yabancı molekülleri yok eden bazı sitotoksik hücreleri desteklediği için bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Böylece vücudun çeşitli hastalıklara karşı direncini arttırır.

İçeriğinde bulunan güçlü antioksidanlar sebebiyle düzenli ghee tüketimi, kalp hastalıkları ve birçok kanser türüne karşı koruyucu etki gösterir. Serbest radikal oluşumunu engelleyerek yaşlanma belirtilerini geciktirir

GHEE YAĞI NASIL YAPILIR?

Tuzsuz 1 kg tereyağını tencereye alıp kısık ateşte hiç yakmamaya çalışarak sürekli karıştırarak eritin.

Bu süre de yağın üstü köpüklenecek. Bu köpükleri bir kaşık veya süzgeçle toplayıp atın. Bu köpükler damarların tıkanmasını sağlayan sağlıksız kısmı olarak biliniyor.

Kısık ateşte bu işlemi tencerede ki yağ şeffaf görünene kadar beyaz köpükler oluşmayana kadar sürdürün.

1 saat bu şekilde erirken ve yağın köpüklerini atmaya devam ederken yağın içinde olan tortular dibe çökecek ve içinde bulunan su buharlaşmış olacak. Ocağın altını kapatıp yağı dinlenmeye bırakın.

Dinlenen yağın üstü sarı renk olacaktır. Bu yağ bir bezden veya süzgeçten geçirilerek kavanoz içerisinde saklanır.