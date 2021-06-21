Test: Sağlıklı beslenmiyor musunuz?

30 sorulu bu test ile beslenmede güçlü yönlerinizin neler olduğunu ve neleri geliştirebileceğinizi öğrenebilirsiniz. İşte sağlıklı beslenme testi ve daha iyi beslenmek için ipuçları.

Yeme alışkanlıkları ve sağlıkla ilgili bu testi yapmak için, aşağıdaki ifadeleri okuyun ve durumunuza göre "Doğru" veya "Yanlış" olup olmadığını kontrol edin.

Her "Doğru" yanıtı 0 değerindedir. Her "Yanlış" yanıtı ise 1 değerindedir. Testten elde ettiğiniz puanın ardından aşağıdan uygun sonucunuza bakıp, beslenem durumunuzu değerlendirebilirsiniz.

SAĞLIKLI BESLENİYOR MUSUNUZ?

- Zaman zaman şeker ya da bir parça paketli kek yerim ama bunun hakkında endişelenmem.

- Şimdiye kadar kan şekeri ve kolesterol seviyelerim her zaman doğru seviyelerdeydi.

- Genellikle günde beş porsiyon meyve ve sebzeyi sorunsuz bir şekilde yemeyi başarırım (meyve suyu sayılır).

- Kadınlarda 88 cm, erkeklerde 105 cm bel çevresinin bir risk faktörü olduğunu bilir ve bunun altında kalmaya çalışırım.

- Alkol tüketmem veya erkeksem günde 250 ml'den, kadınsam 125 ml'den fazla tüketmem.

- Tereyağı da dahil olmak üzere hayvansal yağları ılımlı bir şekilde tüketirim.

- Yemekleri fazla pişirmeden hazırlarım.

- Taze sebze ve meyve masada her gün bulunur.

- Ailemde neredeyse hiç kolesterol, diyabet veya obezite vakası yok.

- Diyet yapmadan vücut ağırlığımı doğal olarak korumaya çalışırım.

- "Kolesterol düşürücü süt" gibi ekstra fayda sağlıyor gibi görünen ürünleri satın almam.

- Bilinçli olarak yerim ama yemek yerken zevkin eksik olmaması gerektiğini düşünürüm.

- Organik gıdaları bulmaya ve düzenli olarak tüketmeye çalışırım.

- Genellikle günde 1,5 ila 2 litre sıvı içerim.

- Taze sebze ve meyvelerle günde en az bir öğün yemek hazırlarım.

- Her gün yumurta tüketimi tamamen kaçınabileceğim bir şeydir.

- Kilom son yıllarda neredeyse hiç değişmedi.

- Hem baklagilleri hem de kuru yemişleri severim ve haftada en az dört kez tüketirim.

- Genelde canımın istediğini yerim ve önceden plan yapmam.

- Ailece veya çift olarak günde en az bir öğün yerim.

- Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tercih ederim.

- Sık sık granola, kepekli makarna ve kahverengi pirinç yerim.

- Haftada 3 porsiyondan az et tüketirim.

- Bir şey okurken ya da televizyon seyrederken abur cubur tüketmek benim için çok nadirdir.

- Kilom, beni hiç etkilemedi.

- Yemekleri genelde zeytinyağı ile pişiririm.

- Yemek yerken çabuk doymak yerine bilinçli bir zevk ararım.

- Acelem olsa da hazır ürün kullanmam.

- Dışarı çıkarsam fast food yerim ancak en fazla haftada bir.

- Günde iki fincandan fazla yeşil çay içerim.

SONUÇLAR

Şimdi toplam puanınıza göre yorumunuzu okuyabilirsiniz:

0-10 Puan

Sağlık ve zevk arasında iyi bir denge vardır. Muhtemelen çok az hayvansal yağ yiyorsunuz ve sağlıklı yiyeceklerin ve besinlerin tadını çıkarıyorsunuz. Ayrıca, bu alışkanlıkları rahat bir tavırla sürdürebilirsiniz. Bir gün bir diyet ihlali yaparsanız hiçbir şey olmaz.

Bununla birlikte, zamanın geçişi nedeniyle vücudun değişen ihtiyaçlarına göz yummamak ve dikkat etmek akıllıca olacaktır .

11-21 Puan

Bazı değişiklikler yapmazsanız, orta veya uzun vadede kendinizi risk altında bulabilirsiniz. Yıllar geçtikçe, göbek çevresinde yağ birikebilir veya diyabet, damar sertliği, kalp krizi, artrit veya kanser riskiyle birlikte bir tür kronik iltihaplanma yaşayabilirsiniz.

Belki sağlıklı beslenmenin temel ilkelerini biliyorsunuzdur ama bunları rutin olarak uygulamaya koymak size zor geliyor. Çok fazla yağ ile pişirebilir ve fazla kalori tüketebilirsiniz. Ayrıca, yemeklerden gerçekten zevk almıyorsunuz.

Bir beslenme programı tasarlamalı ve harfi harfine takip etmelisiniz. Tüm yediklerinizi ve içtiklerinizi iki hafta boyunca yazarak, zayıf noktaları fark edebilir ve onları düzeltebilirsiniz.

Temel önlem, yağ ve şekeri azaltmak ve sebze, meyve ve kepekli tahıl tüketimini artırmaktır. Fiziksel egzersizi artırmak, başlangıç olarak mümkün olduğunca yürüyüş yapmak da önemlidir.

21 Puan Üstü

Derhal rotanızı değiştirmeniz gerekiyor. Çok fazla, az çeşitli ve hızlı yiyorsunuz.

Vitaminler, lifler ve mikro besinler beslenmenizdeki büyük eksiklerdir. Bol miktarda fast food, şeker, et, tatlı ve şekerli içecek tüketiyorsunuz. Ek olarak, yiyecekleri birçok besin maddesi bozulacak veya tehlikeli bileşikler oluşturacak şekilde hazırlamaya meyillisiniz.

Bir veya daha fazla diyet denemenize rağmen bir süredir fazla kilolu veya obezite olabilirsiniz. Ayrıca fiziksel ve zihinsel yorgunluk ve tekrarlayan enfeksiyonlardan da muzdarip olabilirsiniz.

Gerekli değişiklikleri yapamayacağınızı düşünüyorsanız, bir beslenme uzmanına gitmeniz ve üzerinde anlaştığınız plana harfiyen uymanız önerilir.

Ek olarak, bir fiziksel egzersiz planı tasarlamanız önemlidir. Uygun olanı, aerobik ve kuvvet egzersizlerini birleştiren günlük 30 ila 60 dakika spor olacaktır.

DAHA İYİ BESLENMEK İÇİN 9 İPUCU

Akıllıca yemek yemek, diyet konusunda otoriter olmayı gerektirmez. Bu ipuçları listesini uygulamaya koymak yeterli olabilir:

Dengeli Bir Şekilde Satın Alın

Çeşitli şekillerde yemek, pazarın sunduğu inanılmaz sayıda ürünü denemekten değil, en sağlıklı olanları nasıl seçeceğinizi bilmekten ibarettir.

Sağlıklı beslenmek, yemekten vazgeçmekten çok, uygun sıklıkta ve dozda yemektir. Alışveriş sepetini doldururken, beslenme ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı ve beslenme ihtiyaçlarınız için en çok neyi sevdiğinizi seçmelisiniz.

Günde En Az 5 Porsiyon Sebze ve Meyve Tüketin

Taze, hafif kaynatılmış veya meyve suyu şeklinde olmaları fark etmez. Beş porsiyon sebze ve meyve tüm vitaminleri, mineralleri ve lifleri ve ayrıca faydalı fitokimyasalları almanızı sağlar.

Her Gün Tahıl Tüketin

Karbonhidratları diyetten çıkarmak veya çok fazla kısıtlamak sağlıklı değildir. Ekmek, makarna, yulaf ve pirinç, az miktarda yağ, lif, vitamin, mineral ile birlikte ihtiyacımız olan enerjiyi sağlar. Ancak özellikle beyaz ekmek tüketimini tamamen bırakmayı deneyin. Tam tahıllı seçeneklere yönelin.

Baklagil Tüketin

Mercimek, fasulye, nohut... Baklagiller olağanüstü besin değerine sahiptir. İyi miktarda protein, birçok vitamin, mineral ve izoflavon ile birlikte yavaş emiken karbonhidratları sağlarlar. Haftada birkaç kez alınmaları gerekir.

En Az 2 Litre Sıvı Tüketin

Su, vücudun yüzde 60'ını oluşturur ve sürekli olarak yenilenmesi gerekir. Ancak şekerli içecekler yoluyla elde etmek uygun değildir. Suyun haricinde maden suyu, bitki çayları, sebze suları ve ılımlı olmak şartıyla taze sıkılmış meyve suları en iyi sıvılardır.

Yağ Seçimine Dikkat Edin

Etten elde edilen yağlar doymuş yağ asitleri ve kolesterol açısından zengindir, bu nedenle ölçülü olarak yenilmelidir. En iyi yağlar bitkisel yağlardır, özellikle zeytin ve keten yağlarının yanı sıra fındık yağlarıdır.

Yavaş Pişirin

Kavurma ve kızartma, besinlerdeki bazı zararlı maddeleri ortaya çıkarabilir ve besin değerlerini düşürebilir. Düşük ısıda, az su ve az yağ ile, tercihen buharda veya fırında pişirmek daha iyidir. Ayrıca yemeğin lezzeti de korunur.

Fast Food Yemeyin

Çok fazla işlenmiş veya yemeye hazır yiyecekler genellikle çok fazla katkı maddesi, tuz, şeker ve sağlıksız yağ içerir. Birçok doğal, bütün gıda sağlık açısından çok daha iyidir.

Kilonuzu Yönetin

Uygun kilo, sağlıklı bir diyet izlemenin sonucudur. Kilo vermek düşüncesiyle kısıtlı ve sağlıksız bir diyet yemekle aynı şey değildir. Öte yandan, biraz fazla kilolu olmayı sorun olarak görmeyin. Tartıdaki rakamı takıntı haline getirmeyin ve sağlıklı bir beslenme ile sağlıklı kilo hedefinize ulaşmaya çalışın.