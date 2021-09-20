Testis kanserinde dikkat etmeniz gereken işaretler

20-34 yaş arası erkeklerde en sık görülen kanser türü olan testis kanserinde tedavi şansı, erken teşhis edildiğinde büyük oranda artıyor. Bu nedenle kanser işaretlerini takip etmek büyük önem taşıyor.

Testis kanseri, testislerdeki hücreler kontrolsüz bir şekilde büyüdüğünde ve çoğaldığında, çevreleyen sağlıklı dokuya zarar verdiğinde ve testisin normal işlevine müdahale ettiğinde ortaya çıkar. Kanser genellikle sadece bir testisi etkiler.

Diğer kanser türleriyle karşılaştırıldığında testis kanseri nadirdir ve testisin ötesine yayıldığında bile yüksek derecede tedavi edilebilir olarak nitelendirilen bir durumdur. Her hastalıkta olduğu gibi doktor, testis kanserinin tipine ve durumuna göre tedavisi için izlenecek tedaviyi değerlendirecektir.

Testis kanseri genç yetişkinlerde en yaygın olanıdır, çünkü esas olarak 20 ila 34 yaş arasındaki erkekleri etkiler. Erken teşhis edildiğinde, tedavi şansı yüzde 90'dan fazladır.

TESTİS KANSERİ BELİRTİLERİ

Testis kanseri, bir yumru veya testis boyutunda bir değişiklik olması dışında çok az belirti gösterir veya hiç göstermez.

Dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında şunlar vardır:

- Testislerin herhangi birinde yumru veya büyüme,

- Testis torbasında (skrotum) ağırlık hissi,

- Karında veya kasıkta donuk bir ağrı hissi,

- Skrotumda ani bir sıvı birikimi,

- Testis veya skrotumda ağrı veya rahatsızlık hissi,

- Memelerde genişleme veya hassasiyet ve sırt ağrısı.

Bu belirtilerinin çoğunun kanser olması gerekmez, ancak bir veya daha fazlasını gözlemlerseniz bir üroloğa danışın.

KENDİ KENDİNE MUAYENE NASIL YAPILIR?

Kendi kendine muayene ile ilgili tanımlanmış bir kalıp yoktur, ancak ayda en az bir kez yapılması tavsiye edilir.

Topaklar veya kitleler, düzensizlikler, sıvı hacmindeki değişiklik ve hatta skrotal cildin rengindeki değişiklikleri her duş alışınızda kolayca kontrol edebilirsiniz. Her iki testisi de karşılaştırmak önemlidir, bu da değişiklikleri tanımlamamızı kolaylaştıracaktır

Testislerde veya kasık bölgesinde ağrı, şişlik veya yumrular fark ederseniz özellikle bu belirtiler iki haftadan uzun sürerse, doktorunuza danışmanız önemlidir.

TESTİS KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

Testis kanseri geliştirme riskini artırabilecek faktörler vardır:

İnmemiş testisler (kriptorşidizm): Testisler fetal gelişim sırasında karın bölgesinde oluşur ve genellikle doğumdan önce skrotuma iner. Testisi hiç inmeyen erkekler, testisleri normal inen erkeklere göre daha yüksek testis kanseri riskiyle karşı karşıyadır. Testis cerrahi olarak skrotuma yerleştirilmiş olsa bile risk yüksek kalır. Ancak testis kanseri olan erkeklerin çoğunda inmemiş testis öyküsü yoktur.

Anormal testis gelişimi: Klinefelter sendromu gibi testislerin anormal şekilde gelişmesine neden olan durumlar testis kanseri riskini artırabilir.

Genetik: Ailede testis kanseri olan erkekler varsa, daha yüksek risk altında olabilirsiniz.

Yaş: Testis kanseri, özellikle 15 ila 35 yaş arasındaki genç erkekleri etkiler. Ama her yaşta ortaya çıkabilir.

DOĞURGANLIĞI ETKİLEYEBİLİR Mİ?

Testis tümörünün varlığı ve dolayısıyla çıkarılması doğurganlığı etkilemek zorunda değildir. Normal koşullar altında, testis yeterli üreme fonksiyonunu sürdürmek için yeterlidir.

Ancak, kemoterapi veya radyoterapi doğurganlığı önemli ölçüde etkileyebileceğinden, tedaviden önce seminal koruma yapılması tavsiye edilir.

Periyodik muayene ve ufak değişiklikler durumunda ürologa danışmak esastır.

Tarif edilen yaş aralığında bu kadar sık ​​görülen bir tümör olmasına rağmen erken tedavi edilirse yüzde 90'ın üzerinde başarı oranı vardır. Herhangi bir risk faktörünün ortaya çıkması durumunda, biraz daha sıkı bir kontrolün sürdürülmesi tavsiye edilir.