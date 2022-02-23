Testosteronu etkili bir şekilde artırmak için 8 besin

Testosteronu etkili bir şekilde artırmak için 8 besin

Ruh hali değişimlerinden düşük cinsel isteğe kadar vücudu birçok farklı şekilde etkileyen testosteron seviyelerini korumak oldukça büyük önem taşıyor. İşte testosteron seviyeleri için etkili 8 besin.

Hızlı yaşam tarzları arasında giderek daha fazla insan düşük testosteron sorunları yaşıyor. Pek çok araştırma, düşük testosteronun bir dizi sorunla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Saç dökülmesi, düşük cinsel istek veya düşük libido, erektil disfonksiyon, sağlıklı kas kütlesinin azalması, fazla kilo almak, ruh hali değişimleri ve özgüven sorunları düşük testosteronun en yaygın belirtileridir.

Testosteron seviyelerinde düşüş normal değildir. Araştırmalar, 30 yaşın üzerindeki erkeklerin yüzde 25'inin düşük testosteron seviyeleri yaşadığını gösteriyor, ancak bu, bunu kabul etmeniz gerektiği anlamına gelmiyor.

Testosteron, yaşam kalitesini güçlü bir şekilde etkileyen erkekliğin ana hormonudur. Bu yüzden testosteron seviyelerinin ideal durumda olması gerekir. Yüksek testosteron seviyeleri kuvvet, kas kütlesi, daha yüksek libido, yüksek mod ve üretkenliği etkiler.

STRES, TESTOSTERON SEVİYELERİNİ ETKİLİYOR

Yaşam sevinci, stres hormonu kortizolün kontrol altında olması anlamına gelir. Kortizol ne kadar yüksek olursa, testosteron içeriği o kadar düşük olur. Ne kadar az stres, o kadar fazla testosteron demektir.

Stresli bir durumda, vücudunuz hormon dengesini kaybeder. Kortizol ve testosteron ters yönde çalışır, biri yükselirken diğeri düşer.

Ne yediğiniz kesinlikle nasıl hissettiğiniz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Hamburger, cips ve alkollü içecekler tüketmek gibi sağlıksız beslenme alışkanlıkları da testosteronu düşüren en büyük faktörlerden biridir.

TESTOSTERONU ARTIRMAK İÇİN 8 BESİN

Hormon dengesi ve dolayısıyla daha yüksek testosteron seviyeleri üzerinde olumlu etkisi olduğu gösterilen birçok besin vardır. Uzmanlar, D vitamini ve çinko içeren besinlere özellikle dikkat edilmesini önermektedir.

İşte testosteronu artırmak için yenilmesi gerekenler.

Ton Balığı

Ton balığı zengin bir D vitamini kaynağıdır. Son araştırmalara göre, D vitamini testosteron seviyelerini yüzde 90'a kadar önemli ölçüde artırabilir. D vitamini, ayrıca sperm sayısını korumaya yardımcı olur.

Somon

Somon, testosteronu artırmak için mükemmel bir besindir. Magnezyum, B vitamini ve testosteronun harika bir dostu olan omega 3 içerir. Balık yağı, çok yönlü omega 3 yağ asitlerinin mükemmel bir kaynağıdır, ancak lezzetli bir şekilde hazırlanmış somon balığıyla doğal şekilde hem omega 3 hem de D vitamini alabilirsiniz.

Yumurta

Farklı kaynaklar aksini söyleyebilse de yumurtaların parlak tarafları vardır. Yumurta sarısındaki yağ, testosteron üretimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir, testosteron üretiminde yer alır.

Baklagiller

Sağlıklı testosteron seviyeleri için menüden baklagiller eksik olmamalıdır. Nohut, mercimek ve bezelye sandığınızdan daha sağlıklıdır. Baklagiller önemli miktarda çinko içerir ve bu nedenle testosteronu iyi durumda tutar. Aynı zamanda vücut için önemli lifler içermesi gibi diğer iyi özellikleri de vardır.

Zencefil

İnsanlar yüzyıllardır zencefili tıbbi amaçlar için kullanmaktadır. Son araştırmalar zencefil tüketmenin erkeklerde testosteron seviyelerini etkilediğini gösteriyor. Zencefil, testosteron seviyelerinin yüksek kalmasını sağlarken aynı zamanda spermi canlı tutar. Zencefil, dünyadaki en popüler on bitkiden biridir ve en güçlü antioksidanlar arasındadır.

Bal

Daha fazla hareket istiyorsanız, kendinize bir kaşık bal ile destek olabilirsiniz. Bal, araştırmaların yüksek testosteron seviyelerine bağladığı mineraller içerir. Bal aynı zamanda kanın damarlarda iyi akmasına da katkıda bulunur, bu da kanın doğru zamanda doğru yere geleceği anlamına gelir. Bal ayrıca güçlü kemikleri ve kas oluşumunu etkiler.

Badem

Badem iyi miktarda çinko içerir. Çinko, yalnızca bağışıklık sisteminin mükemmel durumda olmasını, saçın gür ve tırnaklarınızın sağlam olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda testosteron üzerinde de kilit bir rol oynar. Çinko, testosteron üretimini etkileyen enzimleri uyarır.

Ispanak

Ispanak da uzun zamandır gerçek bir testosteron güçlendirici olarak görülüyor. Ispanak, vücuttaki testosteron seviyelerini olumlu yönde etkileyen doğal bir magnezyum kaynağıdır.