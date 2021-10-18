Testosteronu tüketen ve zirveye çıkaran 5 gıda

Tükettiğimiz besinler, vücudumuzdaki her hormonu doğrudan etkiliyor. Gıdalar, erkeklik hormonunu düşürebilir de, yükseltebilir de. İşte testosteron arttıran ve azaltan 5 besin...

Halk dilinde bilinen adıyla "erkeklik hormonu" yani testosteron, çeşitli nedenlere bağlı olarak düşüp yükselebiliyor.

Erkek üreme sağlığında kilit rol oynayan bu hormon, erkeklerde sağlığı genel anlamda da etkiliyor. Özellikle spor yapan bireyler için kas geliştirmek ve gücü korumak için önem taşıyor.

testosteron hormonun eksikliği iktidarsızlığa, kemik erimesine, depresyona, yorgunluk ve uykusuzluğa, kaslarda kayba, göbek bölgesinde yağlanmaya ve fiziksel performansta düşüklüğe sebep olurken, aslında fazlası da zararlı.

Hormonların dengelenmesinde ise en büyük etken tükettiğimiz besinler... Peki testosteron hormonunu etkileyen besinler hangileri? İşte erkeklik hormonunu arttıran ve azaltan gıdalar...

TESTOSTERON AZALTAN GIDALAR

SOYA

Özellikle veganlar tarafından tüketilen ofu, edamame yani olgunlaşmamış soya fasulyesi ve soya sütü gibi soya ürünlerini düzenli olarak yemek testosteron seviyesini düşürebiliyor.

ALKOL

Sağlıklı yetişkin erkekler üzerinde yapılan bir araştırma, günde yaklaşık 30-40 gram alkol tüketmenin erkeklerde testosteron düzeylerini üç hafta içinde %6,8 oranında azalttığını gösteriyor.

NANE

Nane ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkiye sahip olmasının yanı sıra vücuttaki testosteron düzeylerinin azalmasına neden olabilir. Fareler ve kadınlar üzerinde yapılan çalışmalarda nanenin testosteron düzeylerini düşürdüğü belirlenmiştir.

MEYAN KÖKÜ

25 erkekle yapılan bir çalışmada günde 7 gr. meyan kökü tüketen erkeklerin testosteron düzeyleri 1 hafta sonra %26 azalmıştır. Kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada da günde 3.5 gr. meyan kökü tüketenlerin bir adet döngüsü süresinde testosteron düzeyleri %32 azalmıştır.

KETEN TOHUMU

Keten tohumunun vücuttan testosteron atılmasına sebep olan bazı bitki bileşikleri içermesi bunun nedeni olarak gösteriliyor.

İŞLENMİŞ GIDALAR

Kalp-damar hastalıkları, diyabet ve enflamasyona yol açan işlenmiş gıdalar aynı zamanda sperm sayısında ve testis hacminde azalma ile ilişkili gösteriliyor.

TESTOSTERON ARTTIRAN GIDALAR

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Zengin bir çinko kaynağı olan kabak çekirdeği, sperm kalitesini artırabilir ve sağlıklı testosteron seviyelerine katkıda bulunabilir. Özellikle erkeklerde doğurganlık düzeylerine ve üreme işlevine fayda sağlayabilir.

DENİZ ÜRÜNLERİ

Deniz suyunda yaşayan yumuşakçalar içeriğinde bolca çinko bulundurur. Bu mineral testosteron üretimini düzenlemede ve sperm sağlığını geliştirmede oldukça etkilidir.

NAR

Testosteron artırmada klasiklerden biri olan bu mükemmel antioksidan meyve, yıllardır erkeklerde oluşan cinsel bozuklukları ve stres seviyelerini düzeltmede kullanılır.

USKUMRU

Uskumru, D vitamini açısından en zengin balık türlerindendir. Günlük yeteri miktarda D vitamini alan erkeklerde almayanlara oranla ortalama olarak %25 oranında testosteron düzeylerinde artış görülmüştür.

ISPANAK

Ispanak serbest testosterona bağlanan ve inaktif hale getiren bir protein olan globulin (SHBG) düzeylerini düşüren magnezyum açısından zengindir. Araştırmalar, magnezyum alımının arttırılmasının serbest testosteron seviyelerinde %24'lük bir artış sağladığını göstermektedir.

SİYAH ÜZÜM

Her gün bir miktar siyah üzüm yiyerek daha aktif spermlere sahip olmak mümkündür. Üzüm kabuğu içerisinde bulunan resveratrol testosteron seviyenizi arttırmayı sağlar.