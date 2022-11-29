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    TikTok'ta yeni trend: Internal shower! Chia tohumlu iç organ duşu içeceği...

    "Internal shower" akımı TikTok'ta viral oldu. İç organ duşu olarak adlandırılan detoks içeceği, milyonlar tarafından deneniyor. Peki internal shower nasıl yapılır? İşte iç organ duşu içeceği tarifi..
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 15:55
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    TikTok'ta yeni trend: Internal shower! Chia tohumlu iç organ duşu içeceği...

    Sağlık, güzellik ve bakım trendlerine mesken olan sosyal medya platformu TikTok, yeni bir akımla gündemde: Internal shower...

    Bir nevi "iç organ duşu" olarak geçiyor.

    Chia tohumuyla yapılan detoks içeceği, kilo vermek ve ödemlerden kurtulmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

    Oldukça basit bir tarifle hazırlanabilen internal shower içeceği, deneyenlerin çoğu tarafından tavsiye ediliyor.

    Peki iç organ duşu nasıl yapılır? Internal shower içeceği nasıl hazırlanır? TikTok chia tohumlu içecek tarifi!

    TikTok ta yeni trend: Internal shower! Chia tohumlu iç organ duşu içeceği... #1

    İç organ duşu “internal shower” nasıl yapılır?

    Malzemeler:

    -Chia tohumu

    -Limon

    -İçme suyu

    Hazırlanışı:

    Bir su bardağının içine 2 yemek kaşığı chia tohumu ekleyin ve üzerine yarım limon suyu ekleyin ve bardağı ılık su ile doldurun. Chia tohumları jelleşmesi için 10 dakika kadar bekleyin. Bu detoks suyunun aç karnına içilmesi öneriliyor.


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