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- Tilya kürü nedir, nasıl yapılır? Tilya kürü zayıflatır mı, kaç gün yapılmalı?
Tilya kürü nedir, nasıl yapılır? Tilya kürü zayıflatır mı, kaç gün yapılmalı?
- Haber Merkezi
- 24.02.2021 - 13:35
Zayıflamak ve fazla kilolarından kurtulmak isteyen vatandaşların sıklıkla tercih ettiği bir yöntem olan Tilya kürüne dair bilgiler araştırılıyor.
Tilya halk arasında ıhlamur çiçeği olarak bilinen, yaz döneminde açan, sarı beyaz renklerdeki bir çiçektir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ile gündeme gelen Tilya kürü ise son zamanlarda tüm arama motorlarında en çok aranan kür oldu.
Peki tilya kürü nedir ve nasıl yapılrı? Tilya kürü faydaları nelerdir? Tilya kürü kaç gün boyunca yapılmalıdır? İşte İbrahim Saraçoğlu'nun tilya kürü ile ilgili detayları..
TİLYA KÜRÜ NASIL YAPILIR?
Kısa sürede kilo kaybettiren zayıflama haplarından ve kapsüllerinden kesinlikle uzak durulması gerektiğini belirten Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bu yolların kalıcı hasarlara hatta ölüme neden olabileceğini hatırlatarak bu şekildeki zayıflama ilaçlarının kas erittiğini de belirtiyor.
Saraçoğlu, sağlıklı kilo vermek için yağ yakımını sağlayan tilya kürünü öneriyor.
Tilya kürü aslında iki malzeme ile yapılan çok basit bir tarif: Ihlamur, altınotu ve kuşburnu
Enfeksiyon giderici, ödem artırırcı, şişkinlik ve gaz problemlerine yardımcı özellikleriyle bilinen bu bitkiler, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeiy kolaylaştırıyor.
TİLYA KÜRÜ TARİFİ
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10 gram ıhlamur
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10 gram kuşburnu
- 5 gram altın otu
Kaynamakta olan ortalama 750 gr su içerisine 10 gram kuşburnunu, 10 gram ıhlamuru ve 5 gram altın otunu ekleyerek yaklaşık olarak 8 ile 9 dakika arasında kaynatın. Biraz ılıdıktan sonra tüketin.
Hazırladığınız Tilya Kürünü gün boyunca minimum 6 saat aralıklarla içmeye çalışın. Kürün yarısını içtikten sonra diğer yarısını içmek için minimum 6 saat bekleyin.
Hazırladığınız Tilya çayını günün istediğiniz zamanında tüketebilirsiniz. Ancak metabolizmanızın daha aktif olduğu gündüz vakitlerinde tüketirseniz daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.
Kürün bir ay süresince kesintisiz olarak uygulanması gerekmektedir. 1 aydan sonra ara vermelisiniz.
TİLYA KÜRÜ ZAYIFLATIR MI?
Tilya çayı faydaları içerisinde en çok ilgi gören özelliği kilo vermeye yardımcı olması olarak bilinmektedir. Buna yönelik olarak bel ve göbek bölgesinde biriken yağların erimesinde etkili olduğu söylenmektedir.
Kısa süre içerisinde sonuç vermesi pek çok kişi için avantaj sağlamaktadır. Kilo vermenin yanı sıra çayın içerisinde bulunan malzemeler gribal enfeksiyonlar ile de mücadele etmek için son derece etkilidir.
Buna ek olarak kürde yer alan bitkiler vücut direncinin artmasına yardımcı olmakta ve metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlamak tilya çayının faydalarındandır.
Tilya çayı ve sağladığı faydalardan sorunsuz şekilde yararlanabilmek için uzman tavsiyesi ile içilmesi önerilmektedir.