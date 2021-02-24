Tilya kürü nedir, nasıl yapılır? Tilya kürü zayıflatır mı, kaç gün yapılmalı?

Tilya kürü nedir, nasıl yapılır? Tilya kürü zayıflatır mı, kaç gün yapılmalı?

Bitkisel tedavileriyle dünya çapında tanınan kimya profesörü İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği Tilya kürü, kilo vermek ve yağ yakmak isteyenler tarafından sıklıkla deneniyor. Peki tilya kürü nedir?

Zayıflamak ve fazla kilolarından kurtulmak isteyen vatandaşların sıklıkla tercih ettiği bir yöntem olan Tilya kürüne dair bilgiler araştırılıyor.

Tilya halk arasında ıhlamur çiçeği olarak bilinen, yaz döneminde açan, sarı beyaz renklerdeki bir çiçektir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ile gündeme gelen Tilya kürü ise son zamanlarda tüm arama motorlarında en çok aranan kür oldu.

Peki tilya kürü nedir ve nasıl yapılrı? Tilya kürü faydaları nelerdir? Tilya kürü kaç gün boyunca yapılmalıdır? İşte İbrahim Saraçoğlu'nun tilya kürü ile ilgili detayları..

TİLYA KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Kısa sürede kilo kaybettiren zayıflama haplarından ve kapsüllerinden kesinlikle uzak durulması gerektiğini belirten Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bu yolların kalıcı hasarlara hatta ölüme neden olabileceğini hatırlatarak bu şekildeki zayıflama ilaçlarının kas erittiğini de belirtiyor.

Saraçoğlu, sağlıklı kilo vermek için yağ yakımını sağlayan tilya kürünü öneriyor.

Tilya kürü aslında iki malzeme ile yapılan çok basit bir tarif: Ihlamur, altınotu ve kuşburnu

Enfeksiyon giderici, ödem artırırcı, şişkinlik ve gaz problemlerine yardımcı özellikleriyle bilinen bu bitkiler, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeiy kolaylaştırıyor.

TİLYA KÜRÜ TARİFİ