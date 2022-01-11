Tip 2 diyabet riskini azaltan 7 alışkanlık

Zamanında teşhis ve tedavi edilmediğinde birçok ciddi sağlık sorununa neden olabilen tip 2 diyabeti doğru yaşam tarzı ipuçlarıyla önleyebilmek mümkün. İşte dikkat edilmesi gerekenler.

Diyabetin iki temel türü vardır; pankreasın insülin üretmediği durum tip 1 ve üretilen insülinin etkisinin az olduğu durum tip 2. Diyabet belirtileri aniden veya kademeli olarak ortaya çıkabilir ve kişiden kişiye değişebilir.

Tam olarak teşhis, tedavi ve yüksek yaşam kalitesinin sağlanması için hastalığın ilk belirtilerini bilmek önemlidir.

En yaygın belirtiler arasında kronik yorgunluk, enerji azalması, artan susuzluk veya idrara çıkma, kilo alımı veya kilo kaybı, olağandışı açlık, bulanık görme ve yaraların zor ve yavaş iyileşmesi ve benzer cilt sorunları yer alır. Daha az yaygın belirtiler arasında kaşıntı ve kuru cilt, ağızda aseton kokusu, mide bulantısı, karın ağrısı ve mantar enfeksiyonları bulunur.

TİP 2 DİYABETİ ÖNLEMENİN YOLLARI

Genetik faktörlerin yanı sıra diyabet gelişimi hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarını içeren günümüz yaşam tarzından etkilenir. Tip 2 diyabetin gelişimi birçok faktörden etkilenir, ancak kesinlikle en etkili olanlardan biri yaşam tarzıdır.

İşte tip 2 diyabet riskini azaltmak için 7 alışkanlık:

Düzenli Fiziksel Aktivitede

Dünyanın dört bir yanından yapılan çok sayıda araştırma, yaşam tarzı değişikliklerinin, fiziksel aktivitenin ve sağlıklı beslenmenin tip 2 diyabeti geciktirebileceğini veya önleyebileceğini göstermiştir. Her gün yapcağınız 30 dakikalık bir yürüyüş, tip 2 diyabet riskinizi büyük ölçüde azaltacaktır.

Gazlı ve Şekerli İçecekleri Azaltın

Su, kahve veya çay, vücut için gazlı veya aşırı şekerli içeceklerden çok daha iyi seçeneklerdir. Alkollü içeceklerin içilmemesi veya tüketiminin azaltılması önerilir.

Yeşil Yapraklı Sebzeler Tüketin

Koyu yeşil yapraklılar bitaminler, mineraller ve insan sağlığına faydalı diğer besinler açısından zengindir. Günde en az üç porsiyon sebze ve özellikle pazı, karalahana, marul, ıspanak ve dereotu gibi koyu yeşil yapraklıların tüketilmesi tavsiye edilir.

Meyve Alımını Sınırlayın

Meyveler yararlı vitamin ve minerallerle doludur, ancak aynı zamanda yüksek düzeyde şeker içerirler. Tip 2 diyabet hastalarının yanı sıra diyabete yakalanma riski taşıyanların da meyve alımını günde üç porsiyonla sınırlamaları önerilir. Elma, portakal ve çilek gibi glisemik indeksi düşük meyvelerin tüketilmesi ve olgun muz, kavun ve karpuz gibi glisemik indeksi yüksek olanların alımının sınırlandırılması önerilir.

Kırmızı Et Alımını Azaltın

Uzmanlar ayrıca kırmızı et alımının tüketiminin sınırlandırılmasını tavsiye ediyor.

Ekmek ve Yağları Akıllıca Seçin

Beyaz ekmek ve makarna gibi rafine karbonhidratlar kan şekerini hızla yükseltir, bu nedenle bu gıdaların alımını azaltmanız önerilir. Beyaz un yerine, tam tahıllardan yapılan makul miktarda yiyecekler yiyin. Ayrıca yağlardan kaçınmayın, zeytinyağı, avokado ve kuru yemişlerde bulunan tekli doymamış yağları seçin.

Düzenli Kontrole Gidin

Tip 1 diyabet önlenemez ancak belirtileri tanımak, zamanında teşhis koymak, yaşam tarzınızı değiştirmek ve düzenli tıbbi kontroller diyabetin olası komplikasyonları önlenebilir. Tip 2 diyabette ise bu alışkanlıklarla zamanında hareket etmek hastalığı önleyebilir. Sağlığınızın kontrolünü elinize alın ve düzenli olarak muayene yaptırın.

DİYABETİN 10 SESSİZ BELİRTİSİ

Oldukça zararlı olan diyabet, birçok sessiz belirtiyle birlikte vücutta fark edilmeden ilerleyebilir.

İşte dikkat etmeniz gereken 10 sessiz belirti:

Sık İdrara Çıkmak

Şeker hastalığında vücut, yiyecekleri şekere ayırmakta zorlanır, bu nedenle kan dolaşımında fazla miktarda şeker bulunur ve vücut onu idrar yoluyla atmaya çalışır. Gece boyunca beş defadan fazla idrar yapıyorsanız ve bu nedenle uyuyamıyorsanız, sorunun idrar yollarında mı yoksa başka bir şeyde mi olduğunu mutlaka kontrol ettirmek için muayene olun.

Sürekli Susuz Hissetmek

Uzmanlar, bu durumda insanların susuzluklarını meyve suları veya çok fazla şeker içeren diğer içeceklerle gidermeye çalıştıkları için genellikle hata yaptıkları konusunda uyarıyorlar ve bu da sorunu daha da kötüleştiriyor.

Ani Kilo Kaybı

Diyabette kilo kaybı iki şekilde gerçekleşir; kaloriler idrar yoluyla kaybedilir veya tüm kaloriler yiyeceklerdeki şekerden emilmez.

Titreme Eşliğinde Açlık Hissi

Kan şekeriniz yüksek olduğunda, vücudunuz glikozu düzenlemekte zorlanır. Karbonhidrat oranı yüksek bir şey yerseniz, vücudunuz daha yüksek dozda insülin salgılar ve bu da glikoz seviyelerinizin keskin bir şekilde düşmesine neden olur. Sonra genellikle titreme ve açlık hissi vardır.

Sürekli Yorgunluk

Arka arkaya birkaç gün bütün gün süren yorgunluk, yediğiniz yemeğin enerji üretmediğini gösterebilir. Vücudunuz yakıt alamaz ve bu yüzden kendinizi kötü hissedersiniz.

Bulanık Görme

Diyabetin erken evrelerinde, göz merceği odaklanamaz çünkü glikoz gözde birikir. Vücuttaki şeker seviyesi dengelendiğinde, bulanık görme sorunu birkaç hafta içinde ortadan kalkar.

Kesiklerin veya Yaraların Daha Zor İyileşmesi

Normalde vücudun iyileşmesine yardımcı olan bağışıklık sistemi ve süreçler, vücuttaki şeker seviyesi yüksek olduğunda normal şekilde çalışmaz. Bu da kesiklerin ve yaraların daha geç iyileşmesine neden olur.

Ayaklarda Karıncalanma Hissi

Ayaklardaki karıncalanmas hissi, yüksek şeker seviyelerinin neden olduğu hafif bir sinir hasarıdır. Bu, ayaklarınızda karıncalanma ve uyuşma hissetmenize neden olur.

İdrar ve Vajinal Enfeksiyonlara Yatkınlık

Kan şekeri nedeniyle, idrar yolu ve vajina küçük bir bakteri üretim yeri haline gelebilir. Enfeksiyonlarınızı tedavi edemiyorsanız, yani tekrar tekrar ortaya çıkıyorlarsa, probleminizin diyabet olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.

Kötü Bir Ruh Hali

Yüksek kan şekeri, depresyon semptomlarını taklit edebilir. Bu nedenle kişi uyuşuk ve üzgün hissedebilir.