Tıp dünyası şaşkın! Kayısıyı unutun,1 bardağı tembel bağırsakları coşturuyor...

Kronik kabız hastalarının doğal yollardan tuvalete çıkartan takviye arayışı, "kiraz sapı çayı" ile son buluyor.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmaması sonucu yaşanan kabızlık, kabusa dönüşebiliyor. Kronik ve geçici sebepleri olabilen kabızlık, ciddiye alınıp tedavinin hemen başlatılması gereken bir rahatsızlıktır.

Uzman doktora görünmenizi tavsiye etmekle beraber tükettiğiniz besinler kabızlığa neden olma veya geçirme konusunda en önemli noktadır.

Kabızlık yaşayanlar ilaçlardan ziyade doğal yollarla çözme eğilimdedir. Akıllara ilk gelen gıda ise kayısı olmaktadır. Ancak sürekli kayısı tüketmek de bir süre sonra işinize yaramaz. Çünkü vücudunuz bağışıklık kazanmış olur.

Kabızlığı geçiren, bağırsakları çalıştıran, sindirim sistemini düzenleyen mucize "kiraz sapı çayı"nın faydalarıyla tanışın...

Kabızlık için kiraz sapı

Evde tükettiğiniz kirazların saplarını saklayıp kurutarak kendi kiraz sapı çayınızı hazırlayabileceğiniz gibi, aktarlarda satılan kiraz saplarından ya da bazı markaların hazır çay şeklinde hazırlayıp piyasaya sunduğu kiraz sapı karışımlarından da faydalanmanız mümkün.

Kiraz sapı çayı metabolizmanın çalışma hızını artırır. Bu da daha kolay bir şekilde yağ yakmak demektir. Ayrıca ödem atmanızı da destekler ve vücudunuzdaki mevcut şişlikleri zamanla yok eder. Her gün düzenli olarak bir fincan kiraz sağı çayı içerek zayıflamanıza yardımcı olabilirsiniz.

Kiraz sapı antioksidan özellikte bir bitkidir. Sindirim sisteminizi düzenler ve yemeklerden sonra hazımsızlık sorunu yaşamanızı engeller.

Uyumadan önce 1 bardak kiraz sapı çayı içerseniz, sabah tuvalete rahatça çıktığınızı göreceksiniz.