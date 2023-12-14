Tıp dünyası şokta! 4 saatte kanser hücrelerini yok ediyor Çeşitli hastalıklara yararıyla bilinen bu meyve, içerdiği C vitamini sayesinde kansere birebir iyi geliyor. Yapılan çalışmalar sonucunda bu meyve sayesinde kanserli hücrelerin 4 saatte yok olduğu tespit edildi.

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Günümüzde sağlık alanındaki araştırmaların odak noktası haline gelen doğal besinlerin sağladığı faydalar, bilim dünyasını sürekli olarak şaşırtmaya devam ediyor.

Sağlık dünyasında adeta bir süper besin olarak kabul edilen kızılcık, antioksidan, vitamin ve mineral açısından zengin içeriğiyle biliniyor.

Kızılcık üzerine yapılan son çalışmanın sonuçları, bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı.

Kanserli hücreleri yok ediyor

Kızılcık, içeriğindeki antioksidanlar, antienflamatuar ve antibakteriyel özellikleriyle bilinirken, yapılan son çalışma bu meyvenin kanserle mücadelede etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Cornell Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, kızılcık özlerinin meme kanseri hücreleri üzerindeki etkilerini inceledi ve sonuçlar şaşırtıcı oldu.

Araştırmacılar, kızılcık özlerini insanlardaki meme kanseri hücreleri üzerinde test ettiler ve sadece 4 saat içinde kanserli hücrelerin büyük bir kısmının yok olduğunu gözlemlediler.

Kızılcığın faydaları

- Kızılcık, antioksidanlar açısından zengin bir kaynaktır. C vitamini, A vitamini ve diğer antioksidanlar içeriğiyle vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur.

- İçerdiği vitaminler ve antioksidanlar sayesinde kızılcık, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

- Kan basıncını düşürür, kolesterol seviyelerini dengeler ve kalp-damar sağlığını destekler.

- Kızılcık, idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olur.

- Vücutta iltihaplanmayı azaltır ve bazı iltihaplı durumların hafiflemesine yardımcı olur.

- Kanserle mücadelede destek sağlar.

- Lif açısından zengin olması sebebiyle, kızılcık sindirim sistemi sağlığını destekler.