Tırnak batması ağrısından kurtulmak için 10 etkili yöntem

Hem erkekler hem de kadınlar arasında yaygın olarak görülen tırnak batmaları, bazı durumlarda acı verici ve can sıkıcı boyutlara ulaşabiliyor. İşte tırnak batması ağrısından kurtulmak için 10 çözüm.

Sadece tırnak batması olanlar bunun ne kadar acı verici ve can sıkıcı olabileceğini bilir. Sadece hareketinizi etkilemek ve ağrıya neden olmakla kalmaz, aynı zamanda bazı durumlarda cerrahi müdahaleye de ihtiyaç duyabilir.

Batık tırnak, hem erkekler hem de kadınlar arasında yaygındır. Tırnak batmasının en yaygın nedenleri ayak tırnaklarının yanlış kesilmesi, düzensiz tırnaklar, ayak tırnaklarına çok fazla baskı uygulayan ayakkabılar giymek, ayak tırnağı yaralanmaları, kötü ayak hijyeni ve genetik faktörlerdir.

Batık tırnak belirtileri değişir ve aşamalarına bağlı olarak hafif ila şiddetli olabilir.

Erken belirtiler

- Cilt, batık tırnağın etrafında hassaslaşır

- Tırnağa basıldığında ağrı

- Tırnak çevresinde sıvı birikmesi

Batık ayak, enfeksiyona neden olabilir ve aşağıdaki belirtileri gösterebilir:

- Kanama

- İç içe geçmiş tırnağı çevreleyen deriden sızan irin

- Ayak parmağınızın etrafında cilt büyümesi

Batık ayak tırnakları zamanla kötüleşebilir ve bu nedenle en kısa zamanda tedavi edilmesi gerekir. Ağrı için doğal tedaviler arıyorsanız, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu, ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilecek çözümleri mutlaka deneyin.

TIRNAK BATMASI AĞRISINDAN KURTULMAK İÇİN 10 ETKİLİ YÖNTEM

1. Çay Ağacı Yağı

Çay ağacı yağı güçlü bir antiseptiktir ve tırnak batması durumunda daha fazla enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca enfekte ayak tırnağında bakteri ve mantar büyümesini engelleyebilen antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir



Malzemeler:

- 2-3 damla çay ağacı yağı

- Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı (isteğe bağlı)

Yöntem:

- Parmak uçlarınıza birkaç damla çay ağacı yağı alın ve doğrudan batık tırnağa uygulayın.

- Hassas bir cildiniz varsa birkaç damla çay ağacı yağını taşıyıcı yağ ile karıştırabilirsiniz.

- Bunu günde iki kez yapın.

2. Nane Yağı

Nane yağındaki mentol ağrıyı yatıştırmaya yardımcı olur ve güçlü antimikrobiyal özellikleri ayak tırnağını daha fazla enfeksiyondan korur.

Malzemeler:

- 2-3 damla nane yağı

Yöntem:

- Etkilenen bölgenin etrafındaki cildi temizleyin veya ayaklarınızı bir süre suya batırın.

- Kurulayın ve batık ayak tırnağına ve çevresindeki cilde birkaç damla nane yağı uygulayın.

- Bunu günde iki kez yapabilirsiniz.

3. Karbonat

Karbonat, ayak tırnağınızı enfeksiyondan koruyan doğal antiseptik ve sterilize edici özelliklere sahiptir. Ayrıca enfekte ayak tırnağında bakteri ve mantarların büyümesini engelleyebilen antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir.

Malzemeler:

- Yarım çay kaşığı karbonat

- Birkaç damla su

- Bandaj veya gazlı bez

Yöntem:

- Kalın bir macun elde etmek için karbonatı suyla karıştırın.

- Bu macunu temizlenmiş ayak tırnağına ve çevresindeki cilde uygulayın.

- Hijyenik bir gazlı bez veya bandajla örtün.

- Bunu günde 1 ila 2 kez yapabilirsiniz.

3. Epsom Tuzu

Epsom tuzu, iltihaplanmaya karşı savaşmaya yardımcı olan ve etkilenen bölgedeki ağrı ve şişlikten kurtulma sağlayan yüksek magnezyum içeriğine sahiptir.

Malzemeler:

- 1-2 yemek kaşığı Epsom tuzu

- Ilık su

Yöntem:

- Suyla dolu geniş bir kovaya bir veya iki yemek kaşığı Epsom tuzu ekleyin.

- Ayaklarınızı 15 ila 20 dakika içinde bekletin.

- Bunu günde 2 ila 3 kez yapın.

4. Sarımsak

Sarımsak, iç içe geçmiş ayak tırnağını daha fazla enfeksiyon ve hasardan koruyabilen, antimikrobiyal özellikler sergileyen allisin adlı bir bileşen içerir. Sarımsak, iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özelliklere de sahiptir

Malzemeler:

- 2-3 diş ezilmiş sarımsak

- Bandaj veya gazlı bez

Yöntem:

- Sarımsakları ezin ve enfekte olmuş ayak tırnağının etrafına ve çevresine uygulayın.

- Bir bandaj veya gazlı bezle örtün ve gece boyunca bekletin.

- Bunu yatmadan önce günde bir kez yapın.

5. Soğan

Soğan, batık ayak tırnaklarından kurtulmanın en iyi çarelerinden biridir. Antifungal aktivitelere sahip olan bileşikler içerirler ve bu nedenle enfekte olmuş ayak tırnağında mantar büyümesini engellemek için kullanılabilirler. Soğan ayrıca, bölgede daha fazla enfeksiyonu önlemek ve ağrı ve iltihaptan anında kurtulmak için kullanılabilen güçlü antibakteriyel ve anti-enflamatuar aktiviteler sergiler.

Malzemeler:

- Dilimlenmiş soğan

- Bandaj veya gazlı bez

Yöntem:

- Bir parça soğan alın ve doğrudan batık ayak tırnağına uygulayın.

- Bir bandaj veya gazlı bezle örtün ve gece boyunca bekletin.

- Bunu yatmadan önce günde bir kez yapın.

6. Limon Suyu

Limonun asidik yapısı, batık ayak tırnağındaki bakteri büyümesiyle mücadelede oldukça etkilidir. Limon ayrıca mantar enfeksiyonlarından da koruma sağlayabilen hafif antifungal özelliklere sahiptir.

Malzemeler:

- 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

- Bandaj veya gazlı bez

Yöntem:

- Ayak tırnağına taze sıkılmış limon suyu sürün.

- Bir bandaj veya gazlı bezle örtün ve gece boyunca bekletin.

- Bunu günde bir kez, tercihen yatmadan önce yapın.

7. Zerdeçal

Zerdeçal, anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özellikler gösteren kurkumin içerir. Bu iyileştirici ve yatıştırıcı özellikler, batık ayak tırnağından ve ağrıdan kurtulmada yardımcı olabilir.

Malzemeler:

- 1 tatlı kaşığı zerdeçal

- Su

Yöntem:

- Bir çay kaşığı zerdeçal tozu alın ve ince bir macun yapmak için yeterli miktarda su ekleyin.

- Bu macunu etkilenen ayak tırnağına uygulayın.

- Bunu günde 2 ila 3 defa yapabilirsiniz.

8. Oksijenli Su

Oksijenli su (Hidrojen peroksit), enfeksiyonu önlemek ve yaraları temizlemek için yaygın olarak kullanılan doğal bir dezenfektandır. Antibakteriyel ve mantarları önleyen bir antifungaldır. Bu aktiviteler göz önüne alındığında, hidrojen peroksit batık tırnakların tedavisi için harika bir seçenek olabilir.

Malzemeler:

- Yarım su bardağı oksijenli su

- Ilık su

Yöntem:

- Ilık suyla dolu geniş bir kovaya yarım fincan oksijenli su dökün.

- Ayaklarınızı 15 ila 20 dakika bu suda bekletin.

- Bunu günde 2 ila 3 kez yapın.

9. Elma Sirkesi

Elma sirkesi, batık ayak tırnaklarından kurtulmak için en iyi seçeneğiniz olabilir. Güçlü anti-enflamatuar özellikleri, ağrıyı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir ve antimikrobiyal özellikleri, ayak tırnağını bakteri veya mantar enfeksiyonlarından koruyabilir

Malzemeler:

- Elma sirkesi

- Pamuk topları

Yöntem:

- Bir pamuk alın ve biraz elma sirkesine batırın.

- Islatılmış pamuk topunu doğrudan enfekte olmuş ayak tırnağınıza uygulayın.

- Bunu günde iki kez yapın.

10. Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağı, lorik ve kaprilik asit gibi bazı orta zincirli yağ asitlerinin varlığından dolayı çok çeşitli tıbbi faydalara sahiptir. Bu yağ asitleri hindistan cevizi yağına antifungal, analjezik ve antiinflamatuar özellikler kazandırır ve bu da batık ayak tırnağından ve ağrıdan kurtulmaya yardımcı olabilir.

Malzemeler:

- Hindistan cevizi yağı

Yöntem:

- Bol miktarda saf hindistancevizi yağı alın ve batık ayak tırnağına ve onu çevreleyen cilde uygulayın.

- Hindistan cevizi yağını günde iki kez uygulayın.

TIRNAK BATMASINI ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Yukarıda belirtilenleri denemenin yanı sıra, ayak tırnaklarının batmasını önlemek için bu ipuçlarını uygulayabilirsiniz.

- Tırnaklarınızı her zaman düz, kenarları kıvrılmadan kesin.

- Tırnaklarınızı çok kısa kesmekten kaçının.

- Size tam uyan rahat ayakkabılar giyin.

- Gerektiğinde parmak koruyucusu kullanın.

- Anormal derecede kavisli veya kalın ayak tırnaklarının olması durumunda, ayak tırnaklarının batmasını önlemek için ameliyatı tercih edebilirsiniz.

Ayak parmağınızda rahatsızlık hissederseniz veya batık ayak tırnağınızın derisinin etrafından irin sızarsa doktorunuzu ziyaret etmeniz gerekir. Bunun haricinde ayaklarınıza zayıf kan akışına neden olan diyabetiniz veya başka herhangi bir tıbbi durumunuz varsa doktorunuza başvurun.