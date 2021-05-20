Tırnak batması evde nasıl tedavi edilir?

Genellikle ayağa tam oturmayan ayakkabılar ve çok uzun veya çok kısa tırnaklardan kaynaklanan tırnak batmaları tedavi edilmediğinde, enfeksiyonlara neden olabiliyor. İşte tırnak batmasının tedavisi.

Ayak tırnağı batması yaşayan herkes, bunun oldukça ağrılı bir süreç olduğunu bilir. Batık ayak tırnakları oldukça yaygındır ve birçok kişiyi etkiler. Genellikle ayak başparmağında ortaya çıkarlar.

Ayak tırnaklarınızı çok kısa keserseniz, özellikle ayak başparmağınızın yanlarında, batık bir ayak tırnağı için zemin hazırlayabilirsiniz. Pek çok insan gibi, ayak tırnaklarınızı düzelttiğinizde, köşeleri inceltirsiniz, böylece tırnak, ayak parmağınızın şekli ile kıvrılır. Ancak bu teknik, ayak tırnağınızın ayak parmağınızın derisine doğru büyümesini teşvik edebilir. Bir ayak tırnağının, parmağın kıvrımlarına doğru değil, sadece öne doğru büyümesi gerekir. Ne yazık ki, birçok insan olması gerektiği gibi büyüyen ayak tırnaklarına sahip değildir. Tırnağın kenarları aşağı doğru kıvrılır ve cildinize batar. Çok dar veya çok kısa ayakkabılar giyerseniz de ayak tırnağı batması meydana gelebilir.

Tırnak batmasının yaygın nedenleri arasında uzun ayak tırnağı, ayak parmağınızın üzerine bir şey düşürmek gibi tırnak travmaları, çok sıkı ayakkabılar giymek, tırnağı çok kısa kesmek ve mantar enfeksiyonları bulunur.

İşte tırnak batmasını evde tedavi etmekle ilgili bilmeniz gerekenler.

TIRNAK BATMASI KENDİ KENDİNE İYİLEŞİR Mİ?

Büyümüş bir tırnak tipik olarak kendi kendine kaybolmaz. Tedavi edilmediği sürece çevredeki deri ve yumuşak dokularda büyümeye devam eder. Tırnak batmaları tedavi edilmezse enfekte olabilir ve bu da olası ameliyat ihtiyacına, tırnağın çıkarılmasına veya enfeksiyonun tedavisi için ilaç kullanmaya neden olabilir. Tırnak batmasının yol açtığı enfeksiyon tedavi edilmezse kana ve çevredeki dokuya yayılabilir ve ciddi komplikasyonlara, ayak ülserlerine, kemik enfeksiyonlarına ve birçok farklı soruna neden olabilir.

Enfeksiyonun belirtileri:

- Ayak tırnağı çevresindeki bölgede artan ağrı

- Etkilenen bölgede şişlik

- Büyümüş tırnağın etrafındaki deriden irin boşalması

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, tırnak batması için evde tedavi uygulamanız önerilmez, derhal tıbbi yardım almanız gerekir:

Şeker hastalığı: Bu rahatsızlığa sahip kişiler, batık ayak tırnaklarından ciddi enfeksiyonlar geliştirmeye daha yatkındır. Kontrolsüz bir enfeksiyon, uzuvların kesilmesi de dahil olmak üzere ciddi sonuçlara yol açabilir.

Başka bir yüksek risk durumu: Aynı nedenlerden ötürü, zayıf dolaşımınız, nöropatiniz, zayıflamış bir bağışıklık sisteminiz veya diyabetli veya diyabetsiz diğer benzer altta yatan rahatsızlıklarınız varsa doğrudan profesyonel bakıma geçin.

Ayak tırnaklarında enfeksiyon varlığı: Bazı yaygın endikasyonlar arasında şiddetli ağrı, şişme, ayak parmağından dışa doğru genişleyen kırmızı çizgiler ve tırnak altında irin birikmesi sayılabilir.

Tekrarlayan tırnak batmaları: Bu genellikle ele alınması gereken altta yatan bir sorunun işaretidir.

EVDE TIRNAK BATMASI TEDAVİSİ

Tırnak batmasının tedavisi, hastalığın şiddetine ve enfekte olup olmadığına bağlı olacaktır. Batık ayak tırnağı enfekte değilse, tırnağı düzeltmek için evde yapabileceğiniz bazı şeyler vardır.

Ayak tırnağının battığını fark ettiğiniz anda ayağınızı ılık suda günde birkaç kez 15 dakika sabun veya Epsom tuzu ile ıslatın. Islatma sırasında cildi batık tırnaktan nazikçe ayırabilmeniz mümkün olur. Ayrıca iltihabı azaltmak için daha sonra bir krem ​​de uygulayabilirsiniz. Ayağınızı iyice kurutun ve temiz tutun. Bir enfeksiyonu önlemek için tırnağa ve çevresindeki cilde antibiyotik merhem de sürebilirsiniz.

Şişlik azalmaya başladığında, tırnağın köşesini nazikçe kaldırın ve tırnağın cilde geri dönmesini önlemek için tırnağınızla cildinizin arasına biraz pamuk sokun. Uzman bir tedaviye başvurursanız, bir ayak hastalıkları uzmanı tırnağa özel bir atel veya destek uygulayabilir veya cildi batık tırnak kenarından çekmek için bantlayabilir. Ayrıca ağrıyı yönetmek için uzmanlar bazı ilaçlar önerebilir.

Tırnak batması birkaç gün evde tedaviden sonra düzelmezse, semptomlar kötüleşirse veya irin aktığını fark ederseniz , mümkün olan en kısa sürede doktorunuza görünün. Tırnak batmasının ciddi şekilde iltihaplandığı ve irin ürettiği bazı durumlarda uzmanlar, tırnak veya tırnak yatağının bir kısmını çıkarmak için bir prosedür öenerebilirler ve bu da tırnak batmalarının tekrar etmesini engelleyebilir.

İşte deneyebileceğiniz farklı yöntemler:

Elma Sirkesi

Elma sirkesi, bugünlerde hastalıkların çoğu için bir ev çaresi olarak kabul ediliyor ve buna tırnak batması da dahil. Elma sirkesinin iltihap önleyici, antiseptik ve ağrı giderici özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, elma sirkesinin yaygın rahatsızlıklara çare olduğuna dair bilimsel kanıtlar sınırlıdır.

Etkilenen ayağınızı yarım su bardağı kadar elma sirkesi ile karıştırılmış ılık suyla dolu bir leğende bekleterek batık bir tırnağı tedavi etmeyi deneyebilirsiniz. Bunu günde 20 dakikaya kadar yapın. Islatma işlemini bitirdikten sonra her zaman ayağınızı iyice kurulamayı unutmayın.

Epsom Tuzu

Epsom tuzları, bir araştırmaya göre iltihapla savaştığı bilinen yüksek miktarda magnezyum içerir. Böyle bir ıslatma, etkilenen ayağınızın şişlikten ve ağrıdan kurtulmasını sağlar.

Geniş bir kova veya leğene, 1 litre ılık su koyun ve içine 1 ila 2 yemek kaşığı Epsom tuzu ekleyin. Ayağınızı ıslatın ve etkilenen cilt bölgesine aşağı doğru nazikçe masaj yapın. Bunu 15 ila 20 dakika boyunca her gün 2 ila 3 kez yapın.

Oksijenli Su

Hidrojen peroksit bir diğer adıyla oksijenli su, batık ayak tırnaklarını evde tedavi etmek için başka bir harika seçenektir. Doğal bir dezenfektandır, bu nedenle genellikle yaraları temizlemek için kullanılır.

Enfekte ayağınızı bir kova su ve hidrojen peroksit solüsyonunda 15 ila 20 dakika bekletin. Bunu günde 2 ila 3 kez yapın. Her yarım bardak ılık suya en az yüzde 3 hidrojen peroksit eklediğinizden emin olun.

Ayaklarınızı Sağlıklı Tutun

Ayak parmaklarınızı tam oturmayan ayakkabılar giyerek aşırı sıkılaştırmak, ayak tırnaklarının batmasının önde gelen nedenlerinden biridir. Rahat ayakkabılar giyerek tırnak batmasını önleyebilirsiniz.

Ayak parmaklarınız için yeterli alana sahip daha iyi oturan ayakkabılar seçtiğinizden emin olun. Rahat ayakkabılar ayak parmaklarınızı oynatmanıza izin vermelidir. İyileşme sürecinde, iltihaplı ayak tırnaklarınıza baskıyı önlemek için ayakkabı yerine sandalet giyin.

Günlük aktiviteleriniz her zaman ayakkabı giymenizi gerektiriyorsa, parmak koruyucuları takmayı düşünebilirsiniz. Ayak koruyucuları, ayak parmaklarınız ve ayakkabılarınız arasında yumuşak, koruyucu bir bariyer sağlar.