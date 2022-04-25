Tırnak mantarına karşı 5 doğal tedavi

Evde kolayca ulaşabileceğiniz bazı ürünler, tırnak mantarının ilk belirtilerini önlemeye ve tırnak mantarıyla savaşmaya yardımcı olabilir. İşte tırnak mantarına karşı 10 doğal çözüm.

Bazı mantar türleri el ve özellikle ayak tırnaklarını enfekte ederek onikomikoz (tırnak mantarı) denilen duruma neden olabilir. Bu enfeksiyon, ciltte karıncalanma, tahriş, pullanma ve kızarıklık ile kendini gösterir. Tırnak koyulaşır, kalınlaşır ve zayıflar.

Cildin pH'ının bozulması durumunda en kısa sürede tedavi gerekir. Belirtiler başlangıç ​​aşamasındaysa ve tırnağınız fazla hasar görmemişse, bazı doğal maddelerle tedavi etmeyi deneyebilirsiniz. Ancak tırnağınız çıkmaya başlarsa veya ağrınız varsa mutlaka bir uzmana görünün.

Tırnak mantarının bulaşma yolları ve onları destekleyen faktörler arasında nem, ayakkabı paylaşımı, toplu yaşam yerlerinde yalınayak dolaşma gibi etkenler bulunur. Farklı belirtiler bir tırnak mantarını ortaya çıkarabilir. Opak, beyazımsı, sarımsı veya yeşilimsi hale gelen tırnakta kısmi veya toplam renk değişikliği, dokuda kalınlaşma veya değişiklik (tırnak ufalanır) ve tırnak plağının ayrılması en yaygın belirtilerdir.

Tırnak mantarına karşı 10 doğal tedavi

Etkilenen bölgeyi her zaman iyice yıkayın ve temiz bir bez veya tek kullanımlık havlu ile kurulayın. Mantarlar tırnaklara yerleşmeyi sevdiğinden, özellikle ayak parmakları ve parmaklar arasında dikkatli olun. Özellikle diğer aile üyeleri de kullanıyorsa tırnak makasınızı düzenli olarak dezenfekte edin. Ayaklarınızı mümkün olduğunca sık açıkta tutun ve her gün aynı ayakkabıyı giymemeye çalışın. Sentetik malzemeden yapıla ayakkabılardan kaçının ve cildin nefes almasını sağlayan pamuğu tercih edin.

Bu ipuçlarının dışında bazı doğal tedavileri de deneyebilirsiniz.

1. Uçucu yağlar

Uçucu yağlar son derece konsantre ve çok güçlü bitkisel aktif maddelerdir. Bazıları mantar önleyici özelliklere sahiptir ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde faydalıdır. Özellikle lavanta ve çay ağacı yağını kullanabilirsiniz.

Etkilenen bölgeyi temizleyerek başlayın. Seçtiğiniz esansiyel yağı tırnağa saf olarak uygulayın. 10 ila 20 dakika arasında bekletin, durulayın ve ardından temiz bir bezle kurulayın. Bu işlemi günde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

Kullanılabilecek diğer uçucu yağlar arasında mantar ve iltihap önleyici etkileriyle bilinen Hindistan cevizi, kekik ve tarçın yağı da bulunur. Bunları bitkisel yağ ile karıştırıp doğrudan tırnağa uygulayabilirsiniz.

Uçucu yağ kullanmadan önce her zaman dirsek kıvrımında veya bilekte alerji testi yapmaya dikkat edin. Özellikle hamileyseniz mutlaka bir sağlık uzmanına danışın.

2. Karbonat

Karbonat ayak parmaklarında bulunan fazla nemi kurutur. Kalın bir macun oluşturmak için karbonat ve suyu iyice karıştırın. Tırnağa uygulayın, 10 dakika bekletin ve durulayın. Tırnağınızı temiz bir bezle kurulayın.

Diğer bir yöntem ise karbonatla ile ayak veya el banyosu yapmaktır. 5 yemek kaşığı karbonatı 1 litre ılık suda seyreltin. Ayağınızı veya elinizi 15 dakika boyunca daldırın. Sonrasında iyice kurulayın.

3. Sirke

Sirke asidiktir ve cildinizin pH'ını yeniden dengelemek ve mantardan sorumlu mikroorganizmaları ortadan kaldırmak için mükemmeldir. Eşit miktarda beyaz sirkeyi veya elma sirkesini suyla karıştırın. Etkilenen tırnağı 30 dakika bu karışımda bekletin. Ardından iyice kurulayın. Bu yöntemş her gün uygulayın.

4. Limon

Taze sıkılmış bir limon yüksek konsantrasyonda sitrik asit içerir ve bu madde mantara neden olan mikropların ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olur. Taze limonu sıkın. Bir pamuklu çubukla, saf limon suyunu etkilenen bölgeye uygulayın.

5. Sarımsak

Sarımsak iyi bilinen bir mantar önleyicidir. Tırnağınıza sürmek için beyaz sirkeyle karıştırarak bir macun hazırlayabilirsiniz. Bir diş sarımsağı ezin ve biraz sirke ile karıştırın (bu, pütürlü bir macun verecektir). Bu macunu tırnağa uygulayın. Ardından bir bandajla örtün ve birkaç saat bekletin. Daha sonra karışımı çıkarabilir ve tırnağı iyice kurulayabilirsiniz. Tırnak mantarı tamamen kaybolana kadar bu tedaviyi her gün tekrarlayın.

Mantar enfeksiyonlarına ne sebep olur?

Ayak tırnağı enfeksiyonlarında en sık görülen mantarlar Trichophyton rubrum ve Trichophyton mentagrophytes'tir. Bu mantarlar ayakkabı gibi sıcak ve nemli ortamları sever. Spor salonu soyunma odaları, duş odaları ve yüzme havuzları gibi halka açık yerlerde mantarlar yaygındır. Ayaklarda dolaşan kan daha az olduğundan, bağışıklık sistemi ayaklardaki mantarlarla savaşmak için daha çok çalışmak zorundadır.

Enfeksiyon ilerledikçe tırnak daha fazla ağrılı hale gelebilir ve kalınlaşabilir. Enfeksiyon ayrıca diğer tırnaklara, çevreleyen deriye yayılabilir. Ciddi enfeksiyonların tedavisi daha zordur, bu nedenle erken teşhis edilmesi önemlidir. Enfeksiyonun kötüleştiğini gösteren belirtiler arasında daha belirgin renk değişikliği, daha belirgin ufalanma ve sararma, tırnak kalınlaşması, enfeksiyonun diğer tırnaklara yayılması ve enfeksiyonun çevredeki cilde yayılması bulunur.

Hiç kimse enfeksiyona karşı bağışık değildir ancak bazı kişileri daha savunmasız hale getiren birkaç faktör vardır. Aktif bir yaşam tarzı, sizi mantarlarla teması kolaylaştıracak çeşitli durumlara maruz bırakabilir. Bazı risk faktörleri genetik, bazıları ise bireyin sağlık durumu ile ilgilidir. İleri yaş, kan dolaşımı sorunları, önceki veya mevcut bir yaralanma veya tırnak enfeksiyonu ve zayıflamış bir bağışıklık sistemi (HIV/AIDS, diyabet) tırnak mantarı geliştirme riskini büyük ölçüde artırır.