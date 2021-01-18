Tırnak yemeyi önlemenin 6 yolu

Tedavi edilmediğinde birçok sağlık sorununa yol açabilen tırnak yemenin nedenlerini, risklerini ve tırnak yemeyi önlemek için yapılabilecekleri derledik.

Endişeli, stresli veya sıkılmış hissettiğinizde tırnaklarınızı yeme gibi kötü bir alışkanlığınız mı var? Yalnız değilsiniz. Tırnak yeme alışkanlığı, nüfusun yaklaşık beşte birini etkiliyor.

Görünüşte zararsız gibi duran bu davranış aslında düşündüğünüz kadar zararsız değil. Tedavi edilmediğinde, kronik tırnak yeme, enfeksiyonlar ve diğer hijyen sorunları dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sürekli tırnaklarını yiyen birçok insandan biriyseniz, tırnak yeme alışkanlığını bırakmanın son derece zor bir alışkanlık olduğunu bilirsiniz; özellikle de çoğu zaman bunu farkında olmadan yaptığınız için. Ancak, tırnak yeme dürtüsünü kesin olarak yenmenin birkaç yolu var. Tırnak yemeyi iyi bir şekilde nasıl durduracağınızı ve sonunda güçlü, sağlıklı tırnaklara nasıl sahip olacağınızı merak ediyorsanız, işte sonunda bu kötü alışkanlığı bırakmak için uzman onaylı en iyi ipuçlarından bazıları.

TIRNAKLARIMI NEDEN YİYORUM?

Tırnak yeme alışkanlığı durdurmak için yapılacaklara geçmeden önce, davranışın ardındaki nedenleri bilmek önemlidir. Tırnak yeme alışkanlığı; vücut odaklı tekrarlanan davranış bozukluğudur. Peki, neden tam olarak bu tür davranışlarda bulunuyoruz? Araştırmalar, genetik bir neden olabileceğini gösteriyor, ancak aynı zamanda stres, kaygı, can sıkıntısı ve diğer duygusal sıkıntı türleri dahil, tırnak yeme davranışını etkileyen bir dizi çevresel tetikleyici de vardır. Uzmanlara göre bazen insanlar bu davranışları gerçekte yetersiz kaldıkları, yeterince uyarılmadıkları veya sıkıldıkları için yapıyorlar. Ve sonra, stres tepkisinin bir parçası olarak daha otomatik olarak ortaya çıkıyor.

TIRNAK YEMENİN RİSKLERİ

Tırnak yemek zararsız bir alışkanlık gibi görünse de maalesef hem davranış bozukluklarıyla ilgili hem de enfeksiyon riskleriyle ilgili zararları vardır. Tırnak yemek, ciltte zarara neden olabilir ve bu alanlar ağızda bakterilere maruz kalır ve potansiyel olarak cilt enfeksiyonlarına yol açar. Bu enfeksiyonlar bazı durumlarda şiddetli hale gelebilir ve kalıcı tırnak şekil bozukluğuna neden olabilir.

Deri enfeksiyonları ve tırnak deformasyonlarının yanı sıra, diğer riskler arasında dişlerinizin zarar görmesi ve hatta çene sorunları yer alır. Tırnaklarınız mikroplar için bir yuva olduğu için sizi hasta olmaya daha yatkın hale getirebilir.

TIRNAK YEMEYİ BIRAKMAK İÇİN İPUÇLARI

Tırnak yeme alışkanlığını bir gecede bırakamayabilirsiniz, ancak biraz zaman ve çaba ile tırnak yeme dürtülerinizi tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. İşte tırnaklarınızı yemeyi bırakmanız için bazı ipuçları.

1. Tetikleyicilerinizi belirleyin

Tırnaklarınızı yemeyi bırakmaya çalışıyorsanız, yapmanız gereken ilk şey, gün içinde genellikle hangi davranışta bulunduğunuza iyice bakmaktır. Örneğin, iş yaparken veya TV izlerken sık sık tırnak yemeye başladığınızı fark edebilirsiniz. Tırnak yemeye başladığınızda ne yaptığınıza, nerede olduğunuza, etrafınızdakilere ve neler hissettiğinize özellikle dikkat edin. Tırnak yeme davranışınıza potansiyel olarak katkıda bulunan ve onu pekiştiren can sıkıntısı, kaygı vb. duygusal bir bağlantı olup olmadığını anlamaya çalışın.

Sizi tırnak yeme dürtüsüne tam olarak neyin sürüklediğini öğrendikten sonra, alışkanlık edinmeyi zorlaştırmak için ortamınızı değiştirmek için bir sonraki adımı atabilirsiniz. Örneğin, en sık yatak odanızda çalışırken tırnaklarınızı yemeye başladığınızı fark ederseniz, mesela işinizi yemek odasına taşıyıp başkalarının yanında yapmayı deneyebilirsiniz, bu da daha bilinçli olmanıza yardımcı olabilir ve davranışlarınızın bilincinde olursunuz.

2. Tırnaklarınızı kısa tutun

Uzun olduklarında tırnaklarınızı daha fazla yeme eğiliminde olabilirsiniz. Bu yüzden tırnak yeme alışkanlığınızı bırakmanıza yardımcı olmak için tırnaklarınızı kısa kesmek iyi bir fikirdir. Dişlerinizle ısırmak için yeterli uzunlukta tırnak yoksa, onları ısırmaya çalıştığınızda o kadar tatmin edici olmayacaklardır. Ayrıca, kısa tırnakların bakımı daha kolaydır ve genellikle uzun tırnaklara göre daha hijyeniktir.

3. Tırnaklarınıza kötü bir tat katın

Tırnak yemeyi durdurmanın en yaygın yollarından biri tırnaklara kötü tada sahip bir sıvı uygulamaktır. Tırnağınızı ağzınıza götürdüğünüzdeki tadı kötü olursa, tırnak yemenizi engelleyebilirsiniz. Tırnak yemeyi engellemek için tırnaklara acı bir tat veren özel oje çeşitlerini kullanabilirsiniz. Ojelerin korkunç tadı kesinlikle tırnak yemeden önce iki kez düşünmenizi sağlayacak.

4. Tırnaklarınızı kapatın

Acı oje tırnak yemekten sizi alıkoymuyorsa, tırnaklarınızı örtmenin bir yolunu bulmaya çalışın. Tırnak yemeyi imkansız kılmak için bazı kapatma yöntemleri deneyin. Bu, eldiven, yara bandı ve hatta tırnak seti gibi bir şey olabilir. Ağzınızla tırnaklarınıza ulaşmanızı fiziksel olarak engelleyen her türlü şeyi deneyebilirsiniz.

5. Ellerinizi veya ağzınızı meşgul edin

Tırnaklarınızı yemekten kendinizi alıkoymanın iyi bir yolu, bu enerjiyi başka bir davranışa aktarmak için ellerinizle veya ağzınızla başka bir şey yapmaktır. Ellerinizi sürekli meşgul edecek bir aktivite bulun. Bu, aradığınız duyusal uyarımı sağlayabilir. Tırnaklarınızı yemeyi durdurmak için stres topları veya elinizi meşgul edebilecek oyuncakları deneyin. Ya da ağzınızı meşgul edecek bir şey arıyorsanız, sakız çiğnemeyi bile deneyebilirsiniz.

6. Yavaş yavaş bırakmayı deneyin

Tıpkı azalta azalta sigarayı bırakanlar gibi tırnak yemeyi de yavaş yavaş bırakabilirsiniz. Ağzınıza götürmeyeceğiniz bir parmağınızı seçerek başlayın. Bir alışkanlık haline gelene ve seçtiğiniz parmağınızdaki tırnak daha sağlıklı görünmeye başlayana kadar, ağzınıza o parmağı götürmemeye çalışın. Daha sonra başka bir parmak seçin ve tek parmağa inene kadar bunu devam ettirin. Tırnak yeme alışkanlığınızı tamamen bırakana kadar, seçtiğiniz parmağınızı ağzınıza götürdüğünüzde gelecek farkındalıkla yavaşça geri çekin.

Tırnaklarınızı yemeyi bırakmak için fazladan bir neden ister misiniz? Tırnak salonunda güzel bir manikür yapmayı deneyin. Tırnaklarınızın çok güzel görünmesi için harcadığınız para ve çaba, ısırarak onları mahvetme olasılığınız azalacaktır.

Tırnak yemek, çoğu zaman obsesif kompulsif bozukluk (OKB) veya başka bir anksiyete bozukluğu gibi daha ciddi bir sorunun belirtisidir. Tırnak yemeniz önemli bir sıkıntıya veya işlev bozukluğuna neden oluyorsa, yardım isteme zamanı geldi demektir. Anksiyete gibi alışkanlığı tetikleyen altta yatan sorunlar varsa, bunlar ele alınmalıdır. Bu yüzden profesyonel bir yardım almalısınız. Ve tabii ki, tırnak yeme alışkanlığınız nedeniyle sağlığınızda herhangi bir sonuçla karşılaşırsanız, dermatoloğa bir ziyaret de gerekli olabilir. Tırnaklarınızı yiyorsanız ve cildinizde kırmızı, şiş veya hassas bölgeler oluşuyorsa, tedavi gerektiren bir enfeksiyon geliştirip geliştirmediğinizi değerlendirmek için bir dermatoloğa başvurun.