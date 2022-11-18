Tırnaklar neden çabuk kırılır? Tırnakları güçlendirmenin yolları

Tırnak kırılması yaygın sorunlardan bir tanesidir. Tırnak kırılmalarını birçok yöntemle engelleyebilirsiniz. Peki tırnaklar neden kırılır? İşte tırnak güçlendirmenin yolları...

Tırnak kırılması özellikle kadınların daha sık karşılaştığı bir sorundur. Görüntü açısından da rahatsız eder.

Tırnakların kırılması, çizilmesi, renk değiştirmesi vücutta bazı eksiklikler olduğunun göstergesidir. Bazı durumlarda temizlik ürünleri de buna etken olabilir.

Kuru ve kırılgan tırnaklar nem eksikliğinden kaynaklanır. Peki nem eksikliğine yani tırnakların kırılmasına yol açan sebepler nelerdir? Tırnaklar nasıl güçlendirilir? İşte detaylar...

Tırnak kırılmasının sebepleri

El yıkama

Sık sık el yıkamak sizi hastalıklardan koruyabilir ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir. Ancak tırnaklarınızda daha hızlı su kaybına yol açar. Böylelikle tırnaklar daha kırılgan ve kuru olur.

Yaşlanma

Bu konu ile ilgili açıklama yapan bir dermolog, “Yaşlandıkça tırnaklarımız daha yavaş uzar. Uzaması daha uzun sürdüğü için tırnak kuru havaya, suya ve dezenfektanlara daha fazla maruz kalıyor.” dedi.

Tırnak uzatmak ve kozmetikler

Tırnaklarını uzatırsanız ve tırnak kozmetikleri kullanırsanız tırnaklarınız daha kırılgam ve kuru olur.

Kemoterapi

Kanser hastaları kemoterapi gördüğü için tırnaklar daha kırılgan ve kuru olur. Bunun için doktordan tavsiye alınabilir.

Tırnakları güçlendirmenin yolları

Tırnak yeme alışkanlığınız varsa bırakın

Parmaklarınızı ağzınızdan uzak tutun. Tırnaklarınızı yeme eğilimindeyseniz, gün boyu kirli tırnakları yememek için onları kısa tutun.

Ellerinizi nemlendirin

Gece yatmadan önce el kremi uygulayın. Gün boyunca, suya veya el dezenfektanına maruz kalma arasında nemlendirin.

Ojeye ara verin

Tırnaklara sürülen ojeleri çıkarmak, tırnaklara zarar verir. Bu yüzden sadece şeffaf cila kullanabilirsiniz.

Vitamin takviyesi

Protein tırnakların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Biyotin takviyesi de tırnakları güçlendirir.

Manikür yaptırın

Tırnaklarınız kırılıyorsa, onları kısa tutun ve düzenli aralıklarla manikür yaptırın. Tırnaklarınızı törpülemek tırnak sağlığınıza iyi gelecektir.

Hangi durumlarda doktora gidilmeli?