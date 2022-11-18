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    Tırnaklar neden çabuk kırılır? Tırnakları güçlendirmenin yolları

    Tırnak kırılması yaygın sorunlardan bir tanesidir. Tırnak kırılmalarını birçok yöntemle engelleyebilirsiniz. Peki tırnaklar neden kırılır? İşte tırnak güçlendirmenin yolları...
    • 18.11.2022 - 17:40
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    Tırnaklar neden çabuk kırılır? Tırnakları güçlendirmenin yolları

    Tırnak kırılması özellikle kadınların daha sık karşılaştığı bir sorundur. Görüntü açısından da rahatsız eder.

    Tırnakların kırılması, çizilmesi, renk değiştirmesi vücutta bazı eksiklikler olduğunun göstergesidir. Bazı durumlarda temizlik ürünleri de buna etken olabilir.

    Kuru ve kırılgan tırnaklar nem eksikliğinden kaynaklanır. Peki nem eksikliğine yani tırnakların kırılmasına yol açan sebepler nelerdir? Tırnaklar nasıl güçlendirilir? İşte detaylar...

    Tırnak kırılmasının sebepleri

    • El yıkama

    Sık sık el yıkamak sizi hastalıklardan koruyabilir ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir. Ancak tırnaklarınızda daha hızlı su kaybına yol açar. Böylelikle tırnaklar daha kırılgan ve kuru olur.

    • Yaşlanma

    Bu konu ile ilgili açıklama yapan bir dermolog, “Yaşlandıkça tırnaklarımız daha yavaş uzar. Uzaması daha uzun sürdüğü için tırnak kuru havaya, suya ve dezenfektanlara daha fazla maruz kalıyor.” dedi.

    • Tırnak uzatmak ve kozmetikler

    Tırnaklarını uzatırsanız ve tırnak kozmetikleri kullanırsanız tırnaklarınız daha kırılgam ve kuru olur.

    Tırnaklar neden çabuk kırılır? Tırnakları güçlendirmenin yolları #1

    • Kemoterapi

    Kanser hastaları kemoterapi gördüğü için tırnaklar daha kırılgan ve kuru olur. Bunun için doktordan tavsiye alınabilir.

    Tırnakları güçlendirmenin yolları

    • Tırnak yeme alışkanlığınız varsa bırakın

    Parmaklarınızı ağzınızdan uzak tutun. Tırnaklarınızı yeme eğilimindeyseniz, gün boyu kirli tırnakları yememek için onları kısa tutun.

    • Ellerinizi nemlendirin

    Gece yatmadan önce el kremi uygulayın. Gün boyunca, suya veya el dezenfektanına maruz kalma arasında nemlendirin.

    Tırnaklar neden çabuk kırılır? Tırnakları güçlendirmenin yolları #2

    • Ojeye ara verin

    Tırnaklara sürülen ojeleri çıkarmak, tırnaklara zarar verir. Bu yüzden sadece şeffaf cila kullanabilirsiniz.

    • Vitamin takviyesi

    Protein tırnakların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Biyotin takviyesi de tırnakları güçlendirir.

    • Manikür yaptırın

    Tırnaklarınız kırılıyorsa, onları kısa tutun ve düzenli aralıklarla manikür yaptırın. Tırnaklarınızı törpülemek tırnak sağlığınıza iyi gelecektir.

    Tırnaklar neden çabuk kırılır? Tırnakları güçlendirmenin yolları #3

    Hangi durumlarda doktora gidilmeli?

    • Tırnak plağında oluk açılması veya ayrılması.
    • Tırnağınızın etrafındaki deri kıvrımlarında kızarıklık, şişme veya ağrı.
    • Mantar enfeksiyonları
    • Beslenme eksiklikleri
    • Sedef hastalığı
    • Tiroid bozuklukları

    Tırnaklar neden çabuk kırılır? Tırnakları güçlendirmenin yolları #4


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