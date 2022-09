Tırnaklarda hafife alınmaması gereken işaretler

Tırnakların renginde, dokusunda ve yapısında meydana gelen değişiklikler birçok farklı hastalıktan kaynaklanabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken belirtiler ve tırnaklarda ortaya çıkan hastalıklar...

Güzel ve sağlıklı tırnaklara sahip olmak sadece görüntü açısından önemli değildir. Tırnaklar çoğu zaman genel sağlığı yansıtır. Tırnakların renginde veya dokusundaki değişiklikler, çizgilerin veya noktaların varlığı gibi bazı sorunlar, genel olarak bir sağlık sorunu olduğunun işareti olabilir.

Enfeksiyonlar, beslenme yetersizlikleri ve hatta önemli hastalıkların ilk belirtileri tırnaklarda ortaya çıkabilir.

Sağlıklı bir tırnak, pembe tırnak plağı ve pürüzsüz ve düzenli yüzeyden oluşur. Aynı zamanda yarı saydam görünür, bu nedenle tırnak yatağı adı verilen ve kan damarlarıyla dolu alttaki dokunun pembe rengini alır.

Kırılgan tırnakların nedenleri nelerdir?

Tırnaklar vitaminler, amino asitler, mineraller, yağlar ve sudan oluşur. Bu maddelerden herhangi biri eksikse tırnaklar kırılgan, ince ve yumuşak hale gelirler.

Tırnaklar kolayca kırılır ve döküntüler ortaya çıkarsa bu durum, mineral (demir, bakır, selenyum ve çinko) ve vitamin (A, B6, E) eksikliğinin bir işareti olabilir.

Sorunu tetikleyebilecek başka faktörler de vardır. Aşırı tırnak bakımı, deterjanlar ve sert kimyasallarla uzun süreli temas, sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları ve bazı enfeksiyonlar tırnakları kırılgan hale getirebilir.

Tırnaklardaki çizgiler ne anlama geliyor?

Tırnaklarda çizgiler veya noktalar görünebilir. Peki, neyi gösteriyorlar? Çizgilerin ve noktaların önemi nedir?

Dikey çizgili tırnaklar

Yüzeyde dikey paralel çizgiler gibi az çok derin çizgiler varsa, çoğu durumda bu durum organizmanın ve dolayısıyla tırnakların fizyolojik yaşlanmasıyla bağlantılıdır. Daha nadir olmakla birlikte, kronik egzama, romatoid artrit veya dolaşım yetmezliğinin bir sonucu olabilir.

Koyu çizgili tırnaklar

Tırnak travması, ortaya çıkan damar hasarına bağlı dikey koyu çizgilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Daha az yaygın nedenler tırnak mantarı, iyi huylu bir ben veya melanom ve adrenal bezlerin bozulmasına bağlı Addison hastalığıdır.

Tırnaklarda yatay çizgiler

Tırnaklarda yatay ve paralel çizgiler belirirse, bu küçük travmaların veya böbrek veya karaciğer yetmezliği sorununun bir işareti olabilir.

Dalgalı tırnaklar

Tırnaklar hafif dalgalı bir desenle büyüdüğünde, genellikle neden tırnağa zarar veren aşırı agresif bir bakım ürünüdür.

Çöküntülü tırnaklar

Küçük noktalar halinde çöküntülerin ortaya çıkması durumunda, sedef hastalığı, kontakt dermatit, egzama gibi cilt hastalıklarının neden olabileceği veya alopesi areata ile bağlantılı olabilecek bir anomali olan çukurlaşma meydana gelebilir.

Tırnakların rengi

Tırnakların rengi de vücudumuzla ilgili enfeksiyon, hastalık veya rahatsızlıkların varlığını gösterebilir.

Sarı tırnak

Düşük kaliteli ojeler ve sigara içme alışkanlığı genellikle tırnakların sararmasının en sık nedenleridir. Ancak, bronşit, sinüzit ve bazı durumlarda plörezi gibi solunum bozuklukları ile ilgili daha ciddi sağlık sorunları nedeniyle de tırnaklar sararabilirler.

Beyaz ve pembe tırnaklar

Tırnaklar yarı beyaz ve yarı pembe veya neredeyse tamamen beyazsa, kandaki normalden daha yüksek nitrojen seviyesinden şüphelenilebilir. Tırnağın tamamen beyazlaması anemi veya siroz gibi karaciğer hastalıklarının bir işareti olabilir.

Beyaz veya kahverengi tırnaklar

Yavaş yavaş renk değiştiren, beyazlaşan ve koyulaşan bir tırnak, tırnak mantarının bir işaretidir. Enfeksiyon önce tırnak yatağında başlar ve daha sonra tırnağın kendisine ulaşarak onu daha kalın ve hassas hale getirir.

Tırnak mantarı nedir ve nasıl önlenir?

Onikomikoz olarak adlandırılan tırnak mantarı, tırnakları beyaz veya sarımsı, pürüzlü ve kırılgan hale getirir. Mantar, maya veya küflerin neden olduğu çok yaygın bir enfeksiyondur.

Onikomikoz, esas olarak ayak tırnaklarını etkiler. Ayakkabıların içinde oluşan ısı ve nem, mikroorganizmaların gelişmesini ve çoğalmasını destekler. Enfeksiyondan sorumlu mantar, tırnaktaki mikro çatlaklardan nüfuz eder, onu oluşturan keratin tabakasını yok eder ve pH'ını asitten alkaliye dönüştürür. Sonuç, tırnağın şekil, renk ve dokusunda belirgin değişiklikler oluşmasıdır.

Tırnak mantarı oluşumu için risk faktörleri şunlardır:

- Nemli bir ortam oluşmasını tetikleyen ayakkabıların kullanılması,

- Yüzme havuzları ve spor salonları gibi halka açık ve nemli yerlerde çıplak ayakla yürümek,

- Aşırı terleme,

- Mikroplara karşı bir bariyer görevi gören tırnak ekinin etrafındaki kütiküllerin çıkarılması,

- Dolaşım bozuklukları,

- Diyabet,

- İleri yaş.

Bazı risk faktörlerine karşı pek bir şey yapılamazken, bazıları ise değiştirilebilirdir. Tırnak mantarının önlenmesi için bazı kuralların benimsenmesi gerekir:

- Elleri, ayakları ve parmaklar arasındaki boşluğu dikkatlice kurulayın,

- Nemli ortak alanlarda çıplak ayakla yürümeyin,

- Doğal pamuk çorapları tercih edin,

- Mümkünse açık ayakkabılar tercih edin,

- Tırnak etlerini çıkarmaktan kaçının ve agresif tırnak bakım ürünleri kullanmayın.

Tırnak mantarı tedavisi topikal mantar önleyici losyonlar ve kremlerle yapılır, bazı durumlarda sorumlu mantarı yok ederek etki eden ağız yoluyla mantar önleyiciler de alınabilir. Çok uzun süren bir tedavidir, el tırnaklarında 6 ay, ayak tırnaklarında 1 yıla kadar tedavi uzayabilir.

Tırnaklarınızı nasıl güçlendirebilirsiniz?

Güçlü, güzel ve sağlıklı tırnaklar için bazı ipuçları:

İyi nemlendirin

Uygun sıvı alımı tüm organizmanın ve ayrıca yüzde 20'si sudan oluşan tırnakların sağlığı için gereklidir. Peki, nasıl yapılmalı? Özel ürünlerle veya doğal ev yapımı merhemlerle uygun nem seviyesini koruyabilirsiniz. Bir shea yağı ile birkaç damla limonu karıştırın ve ardından iyi bir ayak banyosu yaptıktan sonra özellikle ayak başparmaklarına olmak üzere tırnaklarınıza masaj yapın.

Besin eksikliklerine dikkat edin

Tırnakların kırılganlığına karşı en etkili maddeler biotin, çinko ve selenyumdur. Biotin, H vitamini olarak da bilinen B grubunun suda çözünen bir vitaminidir. Selenyum ve çinko ile birlikte saç ve tırnakların sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Bu maddeler, takviye şeklinde alınabilmelerinin yanı sıra, her zaman vitamin ve mineraller yönünden zengin beslenme yoluyla da alınabilir. Düzenli ve çeşitli meyve ve sebze tüketimi çok önemlidir.

B12 vitamini tırnakları güçlü tutmak için gerekli olan demirin emiliminde önemli bir rol oynarken, B9 vitamini tırnak yapısının sağlığına katkıda bulunur. Ayrıca C vitamini eksikliği, kırılgan tırnaklara ve tırnakların büyümelerinde yavaşlamaya neden olur. Tırnakları ve aynı zamanda saçları güçlendirmeye yardımcı olan bir protein olan kolajen üretimi için çok önemlidir. Vücut tarafından üretilmeyen C vitamini, besinler yoluyla veya takviyeler yoluyla alınmalıdır.

Tırnaklarınıza iyi bakın

Çok agresif olan kendin yap manikürleri ve pedikürleri tırnakların zayıflamasına neden olabilir ve onları daha fazla enfeksiyon riskine maruz bırakabilir. Peki estetik açıdan güzel ama tırnaklara dikkat eden bakımın sırrı nedir? Her şeyden önce, tırnak etlerini kesmekten kaçının. Ayrıca tırnağın uzunluğunun parmak ucunun üst kısmı ile aynı seviyede tutulması tavsiye edilir. Son olarak, kesildiğinde, kenarları metal törpülerle düzeltmeyin, bu durum küçük travmalara neden olabilir.

Kalıcı oje ve jellere dikkat edin

Son yıllarda yarı kalıcı oje ve jellerin kullanımında gerçek bir patlama oldu. Elbette bu 2 teknik her zaman kusursuz tırnaklara sahip olmanızı sağlar, ancak bunların aşırı kullanımı uzun vadede tırnakların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Her iki teknik de tırnağı aşındırır, bu nedenle her iki durumda da tırnak zayıflar. Tırnaklarınızı yıl boyunca en az birkaç ay boyunca doğal halinde tutun.

Tırnaklarınız yerine parmak uçlarınızı kullanın

Özellikle biraz uzun olduklarında, teneke kutu veya diğer küçük nesneleri açmak için tırnaklarınızı kullanmanız doğaldır. Ancak bu hareket tırnakları zayıflatır ve kırılmalarını kolaylaştırır. Onları korumak için parmak uçlarınızı kullanın.

Agresif ürünlerden kaçının

Bu, hem el dezenfektanları hem de ev temizleyicileri için geçerlidir. Çoğu zaman, kırılgan tırnaklara neden olabilecek kimyasallar içerirler. Bu nedenle satın alırken ürünleri dikkatli seçin ve eldiven kullanarak ellerinizi ve tırnaklarınızı koruyun.