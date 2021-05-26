Tırnaklarda oluşan çizgilerin nedenleri

Tırnaklardaki çizgiler, genellikle yaralanmalar veya bazı besin eksikliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıksalar da, daha önemli sorunların göstergesi de olabiliyorlar.

Zaman zaman ellerimize bakmış ve tırnaklarımızda bazı çizgiler olduğunu fark etmiş olabiliriz. Bu neredeyse her zaman bizi endişelendirir ve kendimize şu soruları sormamıza neden olur: Neden ortaya çıkıyorlar? Onları yok etmek için ne yapılabilir?

Tırnak çizgileri, gerektiği gibi yemediğimizin veya diğer sorunların yanı sıra tırnak bakımınıza biraz daha özen göstermemiz gerekebileceğinin bir işareti olabilir.

İşte tırnaklarda neden çizgilerin ortaya çıktığı, nasıl ortadan kaldırılabilecekleri ve ayrıca gelecekte ortaya çıkmalarını önlemek için bazı yararlı ipuçları.

TIRNAKLARDA OLUŞAN ÇİZGİLERİN NEDENLERİ

Tırnaklardaki çizgiler çeşitli nedenlerle ortaya çıkar; atopik dermatit veya egzama gibi cilt rahatsızlıklarından çinko ve B12 vitamini eksikliklerine kadar, ne olduğunu belirlemede çizgilerin yönü ve boyutu çok önemlidir.

Tırnak çizgileri her yaşta ortaya çıkabilir ve çoğu zaman belirli bir tedavi gerektirmez. Çözüm yaşam tarzında, özellikle diyette bir iyileşmedir. Bunun nedeni, çizgilerin arkasındaki nedenin genellikle besin eksiklikleri olmasıdır.

Tırnakların bozulmasıyla ilgili diğer en büyük etken de susuzluk ve nem eksikliğidir. Bu nedenle yeterli su alımınıza dikkat edin ve vücudunuzu nemli tuttuğunuzdan emin olun.

Öte yandan, tırnaklardaki çizgiler bir darbenin sonucu da olabilir. Bu nedenle, belirli faaliyetleri yürütürken ve nesneleri tutarken dikkatli olunmalıdır.

Dikey çizgiler, tırnak etinden tırnağın ucuna kadar uzanan oluklardır. Renk ve dokudaki değişiklikler gibi başka anormallikler de yaşanırsa, bir hastalıktan şüphelenilebilir. Örneğin, izole bir fenomen olabilen veya diğer cilt bozukluklarıyla bağlantılı olabilen bir durum olan trakonişide, tırnakların olukları renk değişikliğine uğrar ve yüzeyleri pürüzlü ve kırılgan bir görünüm alır. Demir eksikliği anemisi olan kişilerde de dikey çizgiler görülebilir.

Yatay çizgiler, genellikle onlara neden olan durum tespit edilip tedavi edilene kadar tırnak büyümesini yavaşlatır.

Tırnak çizgileri ile ilgili sorunlara neler olduğuna bakalım.

Çinko Eksikliği

Çinko, vücudunun birçok fonksiyonu için temel bir besindir. Bu nedenle gerekli miktarda elde edemediğimizde tırnaklarda lekeler veya çizgiler oluşabilir, saçlar zayıflar ve bunun gibi birçok belirti ortaya çıkabilir.

Çinkoyu istiridye, kırmızı et ve yer fıstığı ve kabak çekirdeği gibi sert kabuklu yemişlerde bol miktarda bulabilirsiniz.

B12 Vitamini Eksikliği

Bazı durumlarda, çizgilerin görünümü, B12 vitamini eksikliği, yani pernisiyöz anemi ile ilişkili olabilir.

B12 vitamini eksikliğinin nedeninin tıbbi teşhisini koymak önemlidir, çünkü katı bir vegan diyetinden veya daha ciddi bağırsak hastalıkları nedeniyle bu besinin zayıf emiliminden kaynaklanıyor olabilir.

İyi B12 vitamini kaynakları arasında etler, yumurtalar, deniz ürünleri ve süt ürünleri bulunur.

Magnzeyum Eksikliği

Magnezyum eksikliği de tırnaklarda çizgilere neden olabilir. Buna karşı koymak için avokado, fındık, lüfer ve ıspanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler diyete dahil edilmelidir. Fazlası toksik etki yapacağından doktor veya diyetisyen önerisi olmadan magnezyum takviyesi almanız tavsiye edilmez.

Dolaşım Bozuklukları

Tırnak çizgileri bacaklarda yetersiz kan dolaşımından kaynaklanabilir. Bunun bazı belirtileri, birkaç saat süren ağırlık hissi veya varisli damarların varlığıdır. Bu nedenlerden dolayı tırnaklarda değişikliklerin ortaya çıkması, ayaklara yeterince kan gelmediğini gösterebilir, bu nedenle bu durumda bir uzmana danışılması önerilir.

Sedef Hastalığı

Pullanmaya ve iltihaplanmaya neden olan bu cilt bozukluğu vücudumuzun farklı bölgelerini etkiler. Sedef hastalığının tırnaklarda yatay çizgilere neden olabileceği gözlenmiştir. Teoride sedef hastalığının tedavisi olmamasına rağmen, birçok insan daha dengeli ve sağlıklı beslenmeyi tercih ederek büyük bir iyileşme olduğunu bildirmiştir.

Yüksek Ateşli Hastalık

Zatürree veya çeşitli enfeksiyonlar gibi yüksek ateşe neden olan hastalıklar, aynı anda birkaç tırnaklarda yatay çizgilerin görünmesine neden olabilir. Çünkü vücut tırnakların normal büyümesini sürdürmek yerine hastalığı iyileştirmeye öncelik vermiştir.

SAĞLIKLI TIRNAKLARA SAHİP OLMAK İÇİN NE YAPMALI?

Tırnaklarda çizgilerin oluşmasını ve genel çizgilerde bozulmayı önlemek için bu önerileri uygulayabilirsiniz:

- Düzenli olarak nemlendirici uygulamak önemlidir. Yatmadan önce krem ​​sürmek güzel bir püf noktasıdır, bu sayede emilmesi ve hem cilde hem de tırnaklara fayda sağlaması için yeterli zaman olacaktır.

- Oje veya koruyucu gibi ürünlerin kullanılması durumunda, tırnakların 'nefes alması' için bir uygulama ile diğeri arasında en az 24-36 saat ara verilmesi tavsiye edilir. Bu süre zarfında onlara bitkisel yağlarla (hindistancevizi, zeytin veya badem gibi) iyi bakım uygulamak önemlidir.

- Sadece görünüm için değil, hijyen açısından da her zaman iyi bir tırnak bakımının sürdürülmesi esastır.

- Tırnaklardaki çizgiler zamanla devam ederse ve başka rahatsızlıklar yaşarsanız, bir değerlendirme için doktorunuza danışmanız en iyisidir.

Tırnaklarda Çizgi Oluşumunu Önlemek İçin Günlük Bakım

1. Ellerinizi çok iyi kurutmalısınız. Su tırnak etlerine zarar verebilir, ayrıca tırnaklar ıslak tutulduğunda enfeksiyon riski atar, bu yüzden onları çok iyi kurutmalısınız.

2. Kısa ve düz tutarak batık tırnaklardan kaçının.

3. Tırnağı mantar ve bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan koruduğu için keratin tabakasına zarar vermeyen ürünler kullanın.

4. Tırnakların iyice temizlenmesini sağlayın: Her gün üzerlerinde biriken kiri temizleyin.

5. Tırnağın nemlendirilmesi önemlidir. Her gün nemlendirici ve besleyici kremler uygulayın.