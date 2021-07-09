Tırnakların dokusu ve rengi sağlığı yansıtıyor

Tırnaklarınızın dokusu ve rengi sağlığınız hakkında size neler söyleyebilir? Tırnaklarınıza hızlıca bir göz atın ve neyin saklandığını görün...

Tırnaklarınızın sağlığının farkında olmak, altta yatan herhangi bir sağlık durumu hakkında size uyarılar verebilir ve hatta bazı durumlarda hayat kurtarıcı da olabilir.

Tırnaklardaki kırılganlık onların zayıflamasına ve çatlamasına neden olur. Nedeni hala tam olarak keşfedilmedi, ancak bunun birkaç temel nedeni var. En yaygın nedenlerinden biri yaşın ilerlemesi ve besin eksikliğidir. Tırnakların nasıl ayrıldığı da altta yatan hastalık için belirleyici olabilir. Tırnaklar yatay olarak ayrılmaya başladığında, duruma onikoşizi denir. Ancak tırnak uzama yönü boyunca ayırılıyorsa buna onikoreksis denir.

TIRNAKLARDAKİ RENK VE ÇİZGİLERİN ALTINDAKİ SEBEPLER

Soluk tırnaklar yaşlanmanın yaygın bir belirtisidir. 60 yaş üstü 4 yetişkinden 3'ü solgun tırnaklara sahiptir. Ancak, bazı durumlarda, solgun tırnaklar altta yatan bazı sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Anemi, yetersiz beslenme, karaciğer hastalıkları ve kalp yetmezliği gibi sağlık sorunları tırnaklarda değişikliklere yol açabilir.

Beyaz Tırnaklar

Tırnağımız zarar gördüğünde beyazlaşabilir. Ancak tüm tırnaklarınız yavaş yavaş beyazlıyorsa bu konuda hemen bir doktora başvurmalısınız. Tırnak yatağının tepesinde pembe bir bant bulunan beyaz tırnaklar ciddi bir sağlık durumunu gösterebilir. Bu semptom, karaciğer sirozu, kronik böbrek yetmezliği ve konjestif kalp yetmezliği gibi hastalıkları gösterebilir. Beyaz tırnaklar, ciddi bir sağlık durumuna işaret edebilir, ancak yaşlanma belirtisi olarak da ortaya çıkabilirler.

Sarı Tırnaklar

Sarı tırnaklar en çok mantar enfeksiyonlarından kaynaklanır. Ayrıca düzenli tütün kullanıcılarının tırnakları da genellikle sararır. Sarı tırnaklarınız herhangi bir mantar tedavisine direniyorsa, sedef hastalığı, tiroid sorunları veya şeker hastalığına işaret ediyor olabilir. Ciddi akciğer hastalığı ve ekstremitelerde şişlik olan hastalarda sarı tırnak sendromu adı verilen nadir bir hastalık ortaya çıkar.

Mavimsi Tırnaklar

Mavi tırnakların birkaç nedeni vardır. Gümüş zehirlenmesi, tırnak yataklarınızda gümüş birikintilerinin gelişmesine neden olarak tırnaklarda pigmentasyona neden olabilir. Bu geri dönüşü olmayan durum, gümüşe daha fazla maruz kalma ile daha da kötüleşir. Sıtma tedavisine yönelik ilaçlar, kalp atışını düzenleyen ve karaciğer rahatsızlıklarını tedavi eden ilaçlar gibi bazı ilaçlar da mavi pigmentasyona neden olabilir. HIV bulaşmış kişilerin de mavi tırnakları olabilir. Hem enfeksiyondan hem de antiretroviral ilaçlardan kaynaklanabilirler.

Tırnaklardaki Dalgalanmalar

Küçük deliklerin veya çukurların oluşumu, tırnakta klasik bir sedef hastalığı belirtisidir. Bu durum, parmak uçlarında dermatiti olan hastalarda daha sık görülür ve atopik dermatit veya alerjik kontakt dermatitten kaynaklanır.

Tırnaklardaki Koyu Çizgiler

Tırnak altında koyu kahverengi/siyah bir çizginin varlığının birkaç nedeni vardır. Tırnaktaki pigmentin kaynağını görselleştirmek mümkün değildir, bu nedenle cilt kanseri belirtisi olmadığından emin olmak için biyopsi yapılır. Renklerdeki değişiklikler ve tırnakların sağlığı, altta yatan sağlık koşulları için sadece küçük bir semptomdur, ancak göz ardı edilmemelidir.

Tırnaklarınızda yukarıdaki değişikliklerden herhangi birini gözlemlerseniz, bu konuda bir doktora danışın.