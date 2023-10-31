Tırnaklarınız uyarıyor! Eğer tırnaklarınızda bunlar varsa hasta olabilirsiniz... Tırnaklar, koruma ve işlevsellik açısından önemlidir. Tırnaklarımızdaki değişiklikler, sağlıkla ilgili uyarı işaretleri verirler. Bu yüzden şekil, renk veya yüzeydeki değişikliklere dikkat etmek önemlidir. Sağlığınız hakkında bilgi edinmek için çoğu zaman tırnaklarınıza bakarak bilgi edinmeniz mümkün...

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Tırnak, parmakların uç kısımlarını herhangi bir darbeden korumak ve tutma taşıma gibi yaptığımız birçok eylemde yardımcı olan deri ekidir.

Vücut atıklarını tırnaklar ile vücuttan uzaklaştırır. Vücudumuzda önemli bir yere sahiptir.

Düzenli bakım ve temizliği de oluşabilecek rahatsızlıklara karşı oldukça önemlidir.

Tırnak yapısındaki değişiklikler birçok dermatolojik veya sistematik hastalıklar hakkında uyarı verir.

Bu değişiklikler tırnak şeklinde, renginde veya yüzeyinde meydana gelir.

Sistemik hastalıklarda tırnak yapısı

Çomak parmak

Tırnak eğiminde artış ile beraber tırnağın etrafındaki et dokusunda kalınlaşma veya genişleme olursa bu durumda parmağa çomak parmak denir.

Tırnak saat camı gibi bir görünüme sahip olur. Bu tırnak yapısı kalp, karaciğer, tiroid rahatsızlıklarını yaşayanlarda gözlemlenir.

Eğer bu durum sadece el tırnaklarında değil de hem el hem ayaklarda görünüyorsa bu doğuştan kalp rahatsızlıkları olabileceğini gösterir.

Kaşık tırnak

Tırnak plak kısmı kaşık şeklini alırsa kaşık tırnak denilen durum meydana gelir. Çocuklarda da görülebilen bu tırnak yapısı özellikle ayak baş parmak tırnaklarında görülebilir fakat bu genelde geçici bir durum olur.

Bu tırnak rahatsızlığı genelde baş parmaklarda ortaya çıkar. Erişkinlerde demir eksikliği anemisi yaşayanlarda meydana gelir.

Bu rahatsızlıklar dışında mantar enfeksiyonu, diyabet, tiroid gibi rahatsızlığa sahip olanlarda da gözlemlenmektedir.

Beau çizgileri

Tırnak yüzeyinde enine çöküntü şeklindeki görünümüyle tırnağın büyümesini etkileyecek derecede tırnaklarda varlığını gösteren bir rahatsızlıktır.

Genelde ayak tırnaklarında pek rastlanmaz ve enfeksiyonlara, ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkar.

Sarı tırnak sendromu

El ve ayak tırnakları sert, kıvrık veya sarı-yeşil bir görünüme sahip olur. Tırnağın uzaması yavaşlar.

Melanonişi

Tırnak yüzeyinde koyu renkli uzunlamasına çizgiler meydana gelir. İlaçlar, AIDS, folik asit gibi çeşitli rahatsızlıklardan dolayı ortaya çıkabilir.

Tırnak enfeksiyonları

Tırnakta mantar oluşumuna birkaç mantar sebep olur.

Tırnak mantarı

Dermatofit ismiyle nitelendirilen mantar elemanları tarafından oluşur ve nemden etkilenir.

Maya mantarlarıyla oluşur.

Nadiren de olsa küf mantarlarından dolayı oluşabilir.

Bağışıklık sisteminin zayıflaması veya kötü durumda olması mantar enfeksiyonlarına neden olabilir.

Bu mantar sporları banyo, havlu, mayo terlik gibi nemli ortamlarda ve nemli ortamlarda bulunan eşyalarda uzun süre yaşayabilirler ve kişiye kolayca bulaşabilir.

Bu durumda genelde tırnak mantardan dolayı kalın bir görünüme sahip olur rengi sararır ve kırılganlığı da artar.

Dermatolojik hastalıklarda tırnak görünümünü

Sedef tırnağı:

Deri hastalıkları arasında tırnakta en çok görülen tırnak rahatsızlıklarından biridir.

Tırnak yüzeyinde lekeler, çukurlaşmalar, kalınlaşma ve kırılganlığa yatkınlık gibi problemler meydana gelir.

Tırnak sedefi, tırnak mantarı enfeksiyonlarıyla sıklıkla karıştırılabilir.

Liken planus:

Tırnak yapısının hacminde azalma, incelme, yarık oluşumu, dikey çizgiler ve zamanla tırnak kaybı şeklinde çeşitli belirtilerle kendini gösterir.

Yirmi tırnak distrofisi:

Yoğun şekilde dikey çizgilenmeden dolayı tırnağın kabalaşması olarak kendini gösterir. Bu durumda tırnaklar genelde ince ve mat haldedir.

Zımpara kağıdı ile zımparalanmış gibi bir görünüme sahiptir. Tırnakların hepsi etkilenebilir.

Tırnakta melanom şüphesi:

Bu durum 50 yaş sonrasındaki kişilerde daha çok gözlemlenebilir. Kahverengi- siyah, geniş dikey bant görünümünde şekillenir. Sıklıkla baş parmaklarda gözlemlenir.

Bu renkli bant çizgiler tırnağın dibine ve kenarlarına kadar taşabilir. Aileye bağlı olarak atipik ben varlığı sorgulanmalıdır.

Yukarıda yazdığımız bilgiler doğrultusunda tırnaklarınızda benzer durumları gözlemliyorsanız yapmanız en kısa sürede ertelemeden doktora görünmeniz sağlıklı olacaktır.

Sağlıkla kalın!