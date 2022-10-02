Tırnaklarınıza dikkat edin! Bu 13 belirtiden birini fark ederseniz bir sağlık sorununuz olabilir...

Tırnakların şeklindeki, rengindeki, genel görünümündeki anormallikler, gizli hastalıkları ve herhangi bir besin eksikliğini gösterebilir. İşte dikkat edilmesi gereken 13 belirti...

Tırnaklar vücudun çok önemli bir parçasıdır ve genel sağlık durumu hakkında pek çok şeyi gösterebilirler. Tırnakların dış görünümündeki küçük değişiklikler bile ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.

Sağlıklı bir tırnak güçlüdür, pembe renklidir ve düzgün ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Tırnakların renk değiştirmesi ve garip şekiller alması, vücutta bir sorun olduğu anlamına gelebilir.

Genellikle tırnakların görünümündeki değişikliğin nedenleri kötü alışkanlıklarda yatmaktadır. Örneğin aşırı agresif manikür, kalitesiz oje kullanımı, bulaşık veya çamaşır yıkarken eldiven kullanılmaması, sigara ve alkol kullanımı ve kötü beslenme alışkanlıkları gibi birçok farklı durum tırnaklarda değişikliklere neden olabilir.

Bununla birlikte, bazı durumlarda tırnakların kötü olmasının kökeninde, sedef hastalığı veya mikoz gibi cilt hastalıkları veya örneğin kalp ve damar sistemini etkileyen iç hastalıklar vardır.

İşte tırnaklarda belirli bir hastalığı gösteren 13 durum.

Koilonişya

Kaşık tırnak olarak da adlandırılan koilonişya, tırnağa içbükey bir görünüm veren anormal bir eğriliktir. Tırnak yüzeyi o kadar boştur ki, içinde birkaç damla su tutabilir. Bu durum hem el tırnaklarında hem de ayak tırnaklarında görülür.

Koilonişya yademir eksikliğinden yetersiz beslenmeye, koroner kalp hastalığından üst gastrointestinal sistem tümörlerine kadar birçok hastalık neden olabilir. Bununla birlikte, küçük çocuklarda gözlemlerseniz endişelenmeyin: yenidoğanlarda ve bebeklerde yaşamın ilk yıllarından sonra kaybolma eğiliminde olan oldukça yaygın bir durumdur.

Çomak parmak

Genellikle hem el parmaklarını hem de ayak parmaklarını etkiler. Tırnağın yumuşak dokularının anormal büyümesi ile tırnak plağının daha büyük bir eğriliğini gösterir.

Genellikle doğuştan kalp hastalığı, solunum sorunları (metastatik akciğer kanseri, akciğer apseleri, kistik fibroz) ve inflamatuar bağırsak hastalığı ile ilişkili olan çomak parmak hastalığı, HIV pozitif pediatrik hastalarda AIDS'in erken bir belirtisidir.

Kerpeten tırnak

Bu durum temelde batık tırnaktır. Tırnağın her iki tarafı etin içine doğru büyür, basınç ve ağrı yaratır, merkez yukarı doğru kıvrılır. Bu durum, uygun olmayan ayakkabıların kullanılmasının veya tırnağın kendisinin kötü bir şekilde kesilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir, ancak genetik de sorunun tekrarlanmasına rol oynayabilir.

Markodaktili ve mikrodaktili

Bu iki durum, tırnak boyutundaki anomalilerdir. Makrodaktili durumunda tırnak normalden daha büyük olurken, mikrodaktili durumunda tırnak aşırı derecede küçük olur. Bu iki olay tüm tırnaklarda ve hatta parmaklardan birinde ortaya çıkabilir.

Onikoliz

Onikoliz, tırnağın tırnak yatağından ayrılmasını ifade eder. Bu durum sıklıkla travma, sedef hastalığı, mantar hastalıkları veya tırnak kozmetiği türlerine karşı alerjik reaksiyonlar gibi çeşitli durumlarla ilişkilidir.

Onikoliz nadiren sistemik hastalıklarla (anemi, lösemi, diyabet, tiroid bozuklukları, lupus, C vitamini eksikliği) ilişkilidir.

Pterjium

Tırnak kıvrımını içeren ve tırnak tabanına (kütikül) uzanan bir yara izinin neden olduğu bir tırnak distrofisi şeklidir. Tırnak kıvrımı, tırnak yatağı ile birleştiğinde ortaua çıkar. Tırnak kıvrımı artık görünmez.

Pterjium travma, yanıklar, konjenita ve lupus sonucu ortaya çıkar. Ventral pterjium ise cüzzam ve sistemik skleroz varlığında kendini gösterir. Her iki durumda da, bir veya daha fazla el tırnağı ve ayak tırnağı etkilenebilir.

Onychorrhexis

Birçok kişinin hiç duymadığı olağandışı ismine rağmen, onychorrhexis oldukça yaygın bir durumdur. İncelmiş görünen ve uzunlamasına çizgilerle kırılgan tırnağı ifade eder.

Sorun yalnızca bir tırnağı etkiliyorsa, nedeninin hafif bir travma veya çarpma olması muhtemeldir. Öte yandan, tüm tırnaklarda dikey çizgiler ve zayıflık fark edilirse, bunun demir, folik asit veya protein eksikliği olması muhtemeldir.

Beau çizgileri

Bu durumda oldukça yaygın bir sorundur. Beau çizgileri, bazen tırnağın renginden daha beyazımsı bir renkle karakterize edilen, tırnağın bir tarafından diğer tarafına uzanan yatay oluklar şeklinde ortaya çıkar.

Bu bozukluğun arkasındaki nedenler çoktur. Fiziksel travmadan psikolojik strese, ateşten hipotermiye ve yetersiz beslenmeye kadar birçok farklı durum tırnaklarda bu bozukluğa neden olabilir. Şiddetli vakalarda, Beau çizgilerinin varlığı tırnağın büyümesi tamamen engellenirse, tırnak kaybı yaşanabilir.

Tırnak batması

Tırnak batması, tırnağın tüm yüzeyi boyunca küçük çöküntülerin varlığı ile karakterize edilir. Tırnak yüzeyini bir tür delikler kaplar.

Lökonişi

Lökonişi, tırnak plağının tamamen veya kısmen renk değiştirmesi ile karakterize bir durumdur. Genellikle yatay beyaz noktalar veya şeritler ile kendini gösterir, ancak tüm tırnağı etkileyebilir.

Bilimsel literatür, üç tür lökonişi tanımlar:

Mee çizgileri

Tırnağın bir kısmından diğerine uzanan ve birkaç parmağı etkileyen tek veya çoklu beyazımsı çizgilerle karakterize edilen bu lökonişi türü cüzzam, tüberküloz, sıtma, zona, kemoterapi ilaçları, böbrek ve kalp yetmezliği, zatürre gibi durumlarla bağlantılıdır.

Mührcke çizgileri

Genellikle tırnak yatağında lokalize olan ve damar yatağına baskı uygulayan ödemli bir durumdan kaynaklanan beyazımsı bir çift çizgi ile ortaya çıkarlar. Albümin eksikliğinin sonucudur ve bu protein değeri normalleştiğinde kaybolurlar. Muehrcke çizgileri nefrotik sendrom varlığında, karaciğer hastalıklarında, kemoterapi ilaçlarının kullanımı sonrasında ve malnütrisyon durumlarında görülür.

Lindsay tırnakları

Tırnağın yarısının normal renkli, diğer yarısının (en dıştaki) anormal kahverengimsi bir renkle karakterize olduğu bir lökonişi türüdür. Renal üremik yetmezliği olan hastalarda görülür.

Melanonişi

Melanonişi, tırnağın uzunlamasına bir bandını veya bazı durumlarda tüm tırnak yüzeyini etkileyen anormal mavimsi-siyah bir renktir.

Bu renge neden olabilecek nedenler arasında bazı iltihaplı cilt hastalıkları, ilaç kullanımı (antimalaryaller, minosiklin, fenitoin, psoralenler dahil) ve sistemik hastalıklar sayılabilir.

Sigara içmek, tiroid veya HIV patolojilerinin varlığı ve ileri yaş da bu durumun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Tırnak yatağının telenjiektazisi

Telanjiektaziler, beyin veya bağırsak gibi yumuşak organların içinde ve aynı zamanda derinin altında, az ya da çok geniş biçimlerde oluşabilen kan damarlarının genişlemeleridir. Bunlar çoğunlukla zararsız büyümelerdir, ancak genellikle diyabet ve romatoid artrit gibi daha ciddi ve önemli hastalıkların bir belirtisidir.

Sarı tırnak sendromu

Yeşil renge eğilimli sarı bir renk alan tırnağın kalınlaşmasıdır. Ayrıca bu durumda, bu bozukluğun nedenleri birden fazla olabilir ve genellikle solunum sisteminin veya lenfatik sistemin işlev bozukluğuna bağlıdır.

Ağır sigara içenlerde de tırnak sararması görülebilir. Bu, ilk etapta sigaradan nikotin birikmesine bağlanabilir, ancak aynı zamanda akciğer kanseri gibi sigaraya bağlı solunum sistemi hastalıklarının gizli bir belirtisi de olabilir.

En şiddetli sarılık vakalarında, mukoza zarının sarımsı renk değişikliği tırnakları da içine alacak şekilde uzayabilir ve bu da karaciğerin sağlıksız olduğunu gösterir.