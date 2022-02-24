Tiroid hakkında bilmeniz gereken hayat kurtarıcı 10 gerçek

Vücuttaki tüm süreçlere katılan tiroid bezinde oluşabilecek herhangi bir bozukluk durumunda üretilen hormon düzeyleri büyük ölçüde değişebiliyor ve birçok sağlık problemi ortaya çıkabiliyor.

Tiroid bezi kalp atış hızını, solunumu, ana organları ve metabolizmayı kontrol eder. Bu yüzden boğaz hizasında bulunan bu küçük kelebek şeklindeki bez hafife alınmamalıdır.

Tiroid hormonları vücudun ana düzenleyicileridir ve tüm organ ve dokularda meydana gelen tüm süreçler için çok önemlidir. Düşük tiroid seviyelerini ifade eden hipotiroidizm, metabolizmanın yavaşlamasına ve buna bağlı olarak yorgunluk, halsizlik ve ciddi vakalarda adet bozuklukları, ödem ve sindirimin yavaşlamasına neden olur.

Yüksek tiroid hormonlarını ifade eden hipertiroidizm ise çoğu organ sisteminin işlevinin hızlanmasına neden olur, bu da artan sinirlilik, uykusuzluk, hızlı kalp atışı, hızlı sindirim veya titreme ile sonuçlanır.

Bozuklukların saptanması zor değildir, vakaların büyük çoğunluğunda tiroid uyarıcı hormonun (TSH) düzeyini belirlemek yeterlidir. Hipofiz bezi tarafından salgılanan TSH, tiroid hormonu üretiminin ana düzenleyicisidir ve bu nedenle tiroid fonksiyonunun en doğru göstergesi ve vücudun ne kadar tiroid hormonuna ihtiyacı olduğunun en iyi göstergesidir. Yüksek tiroid hormon seviyeleri (genellikle 4.0 IU/ml'nin üzerinde) tiroid hormon fazlalığını, azalmış tiroid hormon seviyeleri (<0.4 IU/ml) ise tiroid hormon eksikliğini gösterir.

TİROİD HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN 10 BİLGİ

Her durumda, kişi kendini iyi hissetmiyorsa tiroid fonksiyonunu kontrol ettirmek kesinlikle yararlıdır çünkü tiroid fonksiyon bozukluğunun tedavisi nispeten kolaydır ve bu nedenle belirtileri büyük ölçüde ortadan kaldırır ve çoğu durumda yaşam kalitesini arttırır.

İşte tiroid hakkında bilinmesi gereken hayat kurtarıcı 10 bilgi.

1. Tiroid sorunları genel sağlığı etkiler

Büyük güç büyük sorumluluk getirir ve tiroid de bir istisna değildir. Tiroid bezinin işlevinin bozulmasının birçok farklı yolu ve tiroid hastalığı kategorisine giren birçok farklı sağlık sorunu vardır. En iyi bilinenleri hipotiroidizm, hipertiroidizm, Hashimoto (tiroid bezine saldıran ve hipotiroidizme neden olan otoimmün bozukluk) ve Graves hastalığıdır (hipertiroidizme neden olan otoimmün bozukluk). Ayrıca dört tip tiroid kanseri vardır: Papiller, foliküler, medüller ve anaplastik.

2. Bozukluk her yaşta ortaya çıkabilir

Tiroid sağlığıyla ilgili yaygın bir efsane, yalnızca yaşlı kadınların bu bezle sorunları olduğudur. Gerçek şu ki, her yaşta tiroid hastalığı ortaya çıkabilir. Risk özellikle ergenlik, hamilelik, doğum ve perimenopoz sırasında yüksektir.

3. Hipertiroidi belirtileri hastadan hastaya değişir

Tiroidiniz çok fazla hormon ürettiğinde, hipertiroidizme neden olabilir. Doktorlar bunu sürekli koşma hissi olarak tanımlar. Belirtiler arasında endişeli hissetme, gözle görülür titreme, uykusuzluk, gün içinde birden fazla dışkı, iştah artışı ile kilo kaybı, aşırı ısı ve terleme ve düzensiz adet kanaması sayılabilir.

4. Hipotiroidizm enerji seviyelerini etkiler

Bozukluğun diğer ucunda hipotiroidizm vardır, tiroid bezinin yeterince aktif olmadığı bir durumdur. Hipotiroidizmli insanlar sürekli yorgunluk hissi, uyuşukluk, şişkinlik, kabızlık, saç ve tırnaklarda değişiklikler, üşüme, depresyon, zihinsel yavaşlama ve yavaş kalp hızı gibi belirtiler yaşarlar.

5. Bozukluklar yaşam aklitesini düşürür

Uygun tedavi olmadan, şiddetli hipotiroidizm ve hipertiroidizm biçimleri yaşamı tehdit edebilir. Ancak daha hafif sorunlar bile günlük hayatınızı etkileyebilir. Tedavi edilmeyen hipotiroidizmi olan kişilerde enerji eksikliği ve uykululuk hali olabilir ve bu özellikle çalışan kişiler için sorun oluşturabilir. Hipotiroidizm veya hipertiroidizm yaşayan kadınlarda kısırlıkla ilgili sorunlar da yaygındır.

6. Denge anahtardır

Bir doktor tiroid bozukluğu olan bir hastaya teşhis koyduğunda, muhtemelen hormonal dengeyi destekleyen ilaçlar reçete eder. Tiroid bezini desteklemenin ek yolları vardır ve bunlar yaşam tarzı alışkanlıklarındaki değişikliklerdir. Bu öncelikle sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ve düzenli egzersizin benimsenmesi, aynı zamanda stresten kaçınmak, gün içinde dinlenmek için zaman ayırmak ve benzerlerini ifade eder.

7. Tiroid problemleri beslenmeden etkilenir

Vücutta meydana gelen iltihaplı süreçler söz konusu olduğunda beslenme büyük rol oynar. Birçok tiroid problemi iltihaplı durumların sonucudur, bu nedenle tiroid bezini desteklemek için doğru beslenme son derece önemlidir. Tiroid sorunlarının çoğu bağışıklıkla ilgilidir ve bağışıklık sisteminin çoğu bağırsaktadır. Bu nedenle, tiroidi korumanın doğal yöntemleri sindirim sisteminin bakımını iyi yapmak, yani sağlıklı beslenmektir.

8. Selenyum normal tiroid fonksiyonu için çok önemlidir

Tiroid, gram doku başına en fazla selenyum içeren organdır. Selenyum, hastalığa karşı savunmaya yardımcı olur ve ayrıca tiroid hormonlarının metabolizmasını destekler. Diyetteki selenyumun ana kaynakları ekmek, kepekli tahıllar, kırmızı et, tavuk, hindi, ton balığı ve yumurtadır.

9. Tiroid kanseri tedavisine yaklaşım değişiyor

Son 30 yılda tiroid kanseri görülme oranının 3 kat arttığı bilinmektedir. Günümüzde doktorlar hastaları vücuda daha az zarar verici tedavilerle tedavi etmeye çalışıyorlar, bu da her hastaya tiroid bezlerinin tümünün alınması gerektiğini söylemedikleri anlamına geliyor. Daha küçük tümörlerde, cerrahinin gerekli olup olmadığını belirlemek için tümörün büyüyüp büyümediğinin izlenmesini içeren izleme yaklaşımı artık daha çok kullanılıyor.

10. Tiroid kanseri taraması her zaman önerilmez

BT ve ultrason gibi farklı görüntüleme yöntemlerinin olduğu bir dönemde yaşadığımız için şanslı olduğumuz konusunda hemfikir olsak da, ileri teknoloji sayesinde doktorlar daha küçük nodüller buldukları için yanlış ön tanı riski de var. Bir nodül bulunduğunda, biyopsi gerektirebilecek şekilde çözülmesi gerekir. Bununla birlikte, nodüller varsa ancak bunlarla bir yetişkinde belirli bir hastalığı gösteren yaygın semptomlar yoksa, tarama her zaman çözüm olmayabilir.

KENDİ KENDİNE TİROİD MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

Hastalığın erken teşhisi, hoş olmayan sorunlardan ve tehlikeli komplikasyonlardan kaçınmaya yardımcı olabilir.

Kendi Kendine Tiroid Muayenesi İçin 4 Kolay Adım

- Boynunuzu net görmek için aynanın önünde durun, Adem elması ve köprücük kemiği bölgesine dikkat edin.

- Çeneniz yukarı bakacak şekilde başınızı geriye doğru eğin ve tiroidin bulunduğu bölgeyi görebilecek şekilde durun.

- Biraz su için ve yutarken belirtilen bölgeyi gözlemleyin ve şişkinlik veya şişlik gibi olağandışı bir şey olup olmadığına bakın.

- Olağandışı bir şey fark ederseniz, doktorunuza danışın.

TİROİD VE İYOT İLİŞKİSİ

Uygun tiroid fonksiyonu için anahtar unsurlardan biri de iyottur. İyot, tiroid hormonlarının ayrılmaz bir parçasıdır ve tiroid bezinin ana işlevlerinden biri, iyotun birikmesi ve ardından tiroid hormonları T3 ve T4'e katılmasıdır. T3 ve T4 isimleri, hormon molekülünün kendisinde bulunan iyot atomlarının sayısını ifade eder.

Tiroidin vücudumuzda iyodu konsantre etme yeteneğine sahip tek organ olduğuna dikkat etmek önemlidir, bu da iyotun herhangi bir önemli konsantrasyonda başka hiçbir organda birikmediği anlamına gelir. Emziren annelerde, iyot memede birikir ve daha sonra sütle atılır, bu olmazsa bebeklerin iyot alımı önemli ölçüde eksik olacaktır.

İyot, tiroid hormonlarının sentezinde anahtar bir element olduğundan yetersiz alımı hormon üretiminin azalmasına yol açar. Gafif bir iyot eksikliğinde vücut artan TSH üretimiyle bu sorunu telafi etmeyi başarır, bu daha sonra tiroid büyümesini uyarır, bu da böyle bir durumda hormonların yeterli üretimini ve salgılanmasını sağlar.

Ancak tabii ki tiroid hacmindeki artış, iyot alımı eksikliğinin seviyesiyle orantılı olan guatr anlamına gelir. İyot alımının ciddi eksikliklerinde vücut yetersiz iyot alımını telafi edemediği zaman, hipotiroidizm guatra eşlik eder. Tedavi edilmeyen hipotiroidizm, vücuttaki tüm organ ve dokuların yorgunluğa, halsizliğe, metabolizmanın genel olarak yavaşlamasına neden olur.

Özellikle hamilelik döneminde ve bebeklerde büyüme ve gelişme döneminde ortaya çıkarsa, çocuğun yetersiz büyümesine ve kretinizm olarak adlandırılan zeka geriliğine yol açar.

TİROİD SAĞLIĞI İÇİN ZARARLI BESİNLER

Dünya Ssağlık Örgütü istatistiklerine göre dünyada 670 milyondan fazla insan çeşitli tiroid sorunları çekiyor ve 1,7 milyardan fazla kişi endokrin sistem patolojileri geliştirme riski altındadır. Bu sayının neredeyse yüzde 70'i her gün abur cubur yemeyi seviyor ve yiyor.

Tiroid bezi ile ilgili problemlerde uzak durulması gereken besinler:

Şeker

Tüm popüler yiyecekler inanılmaz miktarda şeker içerir. Bunlar tatlı ve gazlı içecekler, kekler, tatlılar ve daha fazlasıdır. Bu tür yiyeceklerin zararı faydalarından daha fazladır. Otoimmün hastalıklar ve diyabet, kontrolsüz şeker tüketiminden kaynaklanır. Bu tür besinlerin ağırlıklı olduğu bir diyetle hormon seviyesi azalır, neredeyse tüm sistemler aşırı yüklenir, vücut insülini algılamaz.

Kızarmış ve Yağlı Yiyecekler

Bu tür yiyecekler sağlıksız trans yağlar içerir. Kızarmış yiyecekleri seviyorsanız, diyetinize daha fazla yeşillik ve balık eklemeye çalışın. Endokrin sistemle ilgili bariz problemlerde T3 ve T4 hormonlarının üretimini azalttığı için kızarmış gıdaların tüketimini azaltmalı ve hatta ortadan kaldırmalısınız.

Glüten

Glüten, tahıllarda bulunan ve bazı kişilerde vücuda zarar veren bir maddedir. Glüteni yüksek gıdalar Addison hastalığı, tip 1 diyabet, romatoid artrit ve hipotiroidizm gibi otoimmün rahatsızlıklara neden olabilir. Glüten hamur işlerinde, beyaz undan yapılan buğday ekmeğinde bulunur.

Diğer Zararlı Besinler

Fast food'lar, işlenmiş gıdalar ve koruyucu içeren paketli gıdaların insan sağlığı ve endokrin sistem için sağlıklı olduğu söylenemez. Ayrıca alkol, kahve ve sigara T3 ve T4 hormonlarının üretimi ile ilgili sorunları tetikleyebilir. Sağlıklı bir insan ölçülü olarak kahve içebilir, ancak bağışıklık sistemi problemleri varsa bu tür besinler ciddi komplikasyonlara yol açabilir.